Presidentti Joe Biden on pysäyttänyt Yhdysvaltain joukkojen vetämisen Saksasta, mistä hänen edeltäjänsä Donald Trump päätti viime vuonna.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden jäädyttää amerikkalaisjoukkojen vetämisen sotilastukikohdista Saksasta, kertoo Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Noin 12 000 amerikkalaisen sotilaan vähentämisestä Saksassa päätti Bidenin edeltäjä Donald Trump. Yhdysvalloilla on Saksassa noin 36 000 sotilasta

Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolo Saksassa on perintöä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, jolloin kylmän sodan aika edellytti Euroopan puolustamista Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Euroopan maista juuri Saksassa on eniten Yhdysvaltain sotilaita.

Muun muassa entinen Yhdysvaltain armeijan Euroopan-joukkojen komentaja Frederick B. Hodges sanoi viime kesänä, että Trumpin aikomukselle vähentää joukkoja ei ole strategisia perusteita.

Yhdysvalloilla on Saksassa suurin oman mantereen ulkopuolinen sotilassairaala, jossa on hoidettu Irakin ja Afganistanin sodissa haavoittuneita amerikkalaisia. Yhdysvallat on operoinut Saksasta käsin myös Afrikassa.

Sullivan ilmoitti torstaina, että Yhdysvallat myös harkitsee ”kohdennettuja pakotteita” Myanmarissa vallan kaapannutta sotilasjunttaa vastaan.