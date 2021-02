Demokraatit voivat vielä yrittää haastaa Trumpin todistajaksi.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump ei aio todistaa virkasyytekäsittelyssä senaatissa. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle Trumpin neuvonantaja Jason Miller, joka kutsui virkasyytemenettelyä perustuslain vastaiseksi.

Virkasyytemenettelyä johtava Jamie Raskin oli lähettänyt Trumpille kirjeen, jossa hän pyysi entistä presidenttiä todistamaan ja suostumaan ristikuulusteluun käsittelyn aikana.

Raskin sanoi aiemmin, että Trumpin kieltäytyminen valaehtoisesta todistuksesta voidaan tulkita hänen syyllisyyttä tukevaksi oletukseksi.

Uutiskanava CNN:n mukaan demokraatit voivat vielä yrittää haastaa Trumpin todistajaksi virkasyytekäsittelyssä. Raskin ei torstaina kommentoinut CNN:lle mahdollista haasteen käyttöä.

Todistajien kuulemisesta päätetään käsittelyn alkaessa. CNN:n mukaan osa molempien puolueiden senaattoreista on jo ilmaissut vastustavansa Trumpin kuulemista. Chris Coons, demokraattisenaattori Delawaresta, kertoi pitävänsä Trumpin kuulemista huonona ideana.

”Oletteko tavanneet presidentti Trumpin, Coons heitti, kun toimittajat pyysivät häntä avaamaan kantaansa”, CNN kertoo.

Edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät loppiaisena Yhdysvaltain kongressitaloon keskeyttäen väliaikaisesti presidentti Joe Bidenin valinnan vahvistamisen. Kongressitalon mellakoinnin yhteydessä kuoli viisi ihmistä.

Trump on ensimmäinen presidentti Yhdysvaltain historiassa, jota vastaan on nostettu virkasyyte kahdesti. Syytteen käsittelyn on määrä alkaa senaatissa ensi tiistaina.

Trumpin tuomitseminen vaatisi senaatissa kahden kolmasosan enemmistön. Voimasuhteet satapaikkaisessa senaatissa jakautuvat parhaillaan tasan demokraattien ja republikaanien kesken, joten syytteen läpimeno vaatisi taakseen kaikki demokraatit ja vähintään 17 republikaania. On kuitenkin epätodennäköistä, että näin suuri osa republikaanisenaattoreista olisi samaa mieltä demokraattien kanssa.