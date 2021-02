Intian ulkoministeriö varoitti tiedotteessaan julkisuuden henkilöitä twiittaamasta ”sensaationhakuisia sosiaalisen median hashtageja ja kommentteja”.

Mitä yhteistä on ruotsalaisella ilmastoaktivistilla Greta Thunbergilla, poplaulaja Rihannalla ja intialaisilla maanviljelijöillä? Tällä hetkellä ehkä yllättävänkin paljon: kaikki ovat tempautuneet mukaan viljelijöiden mielenilmauksiin liittyvään tapahtumavyyhtiin. Thunbergin ja Rihannan toimia maan sisäpolitiikkaan sekaantumisena pitäneet mielenosoittajat ovat sen seurauksena polttaneet molempien kuvia.

Mistä oikein on kyse?

Viime päivinä kärjistyneet tapahtumat saivat alkunsa kuukausia sitten, kirjoittavat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP ja brittilehti The Guardian. Kymmenettuhannet intialaiset maanviljelijät ovat osoittaneet mieltään Delhin ympäristössä marraskuusta saakka ja vaatineet maatalousuudistusten kumoamista.

Viljelijät ovat olleet huolissaan siitä, että lait, jotka mahdollistavat suurten jälleenmyyjien ostavan tuotteita suoraan viljelijöitä, jättävät heidät suurten yritysten oikkujen armoille. Hallinto taas on perustellut lakeja monin paikoin takapajuisen maanviljelyksen uudistamisella.

Mieltään osoittavien viljelijöiden järjestämä traktorimarssi suuntaamassa kohti Delhiä 26. tammikuuta 2021.­

Aiheesta on käyty useita tuloksettomina päättyneitä neuvotteluita. Kiistasta on tullut AFP:n mukaan suurimpia kiistakapuloita pääministeri Narendra Modin kaudella. Pääministeri edustaa hindunationalistista Intian kansanpuoluetta BJP:tä.

Pääasiassa rauhanomaiset mielenilmaukset ovat johtaneet hiljattain myös väkivaltaan. Joukko viljelijöitä traktoreineen pyrki viime viikolla Delhin historiallisen Punaisen linnoituksen alueelle, ja levottomuuksien yhteydessä kuoli ainakin yksi ihminen.

Poliisi on hajottanut mielenilmauksia muun muassa mellakkapoliisien ja puolisotilaallisten joukkojen avulla ja rajoittanut sekä pääsyä internetiin että toimittajien toimintaa.

United Hindu Frontia edustavat mielenosoittajat pitelivät ilmastoaktivisti Greta Thunbergin ja barbadoslaisen laulajan Rihannan kuvia Delhissä 4. helmikuuta järjestetyssä mielenilmauksessa.­

Tiistaina Rihanna ja Thunberg liittyivät keskusteluun viestipalvelu Twitterissä.

Rihanna, jolla on yli 100 miljoonaa Twitter-seuraajaa, linkitti twiittiinsä jakotekstin ”miksemme puhu tästä?!” ja yhdysvaltalaiskanava CNN:n uutisen tapahtumista. Perjantaiaamuun Suomen aikaa mennessä twiitti oli kerännyt noin 830 000 tykkäystä.

Thunberg taas jakoi lähes viidelle miljoonalle Twitter-seuraajalleen niin ikään CNN:n uutisen ja kertoi tukevansa viljelijöitä. Lisäksi hän jakoi linkin ohjeisiin, joissa on neuvoja esimerkiksi asian edistämiseen sosiaalisen median kautta.

Viljelijöiden tueksi on asettunut myös muun muassa yhdysvaltalainen juristi ja aktivisti Meena Harris, jonka täti on Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris. Varapresidentin äiti oli syntynyt Intiassa.

Yhdysvaltain Delhin-lähetystö kehotti torstaina Intian hallintoa jatkamaan keskustelujaan viljelijöiden kanssa.

Mielenosoittajat polttivat ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin kuvan 4. helmikuuta järjestetyssä mielenilmauksessa Delhissä.­

Intian ulkoministeriö reagoi tapahtumiin julkaisemalla tiedotteen, jossa se varoitti julkisuuden henkilöitä tiukasti twiittaamasta ”sensaationhakuisia sosiaalisen median hashtageja ja kommentteja” ilman kunnon ymmärrystä asiasta. Sekä Thunberg että Rihanna käyttivät viesteissään #FarmersProtest-aihetunnistetta.

Thunbergin, Rihannan ja muidenkin asiaan liitettyjen kuvia polttivat torstaina muun muassa Delhissä mielenosoittajat, jotka vastustivat sekaantumista Intian sisäpolitiikkaan maanviljelijöiden tukemisen kautta. Ainakin Jammussa poltettiin myös kuvia Kamala Harrisista.

Delhissä mieltään osoittivat United Hindu Front -järjestöstä olevat mielenosoittajat, jotka esittivät kylteissään sisäpolitiikkaan ”separatistien kehotuksesta” sekaantumista vastustavia kannanottoja. Reutersin haastattelema mielenosoittaja kertoi ihmisten tulleen paikalle vastustamaan ulkomaalaisia, jotka sekaantuvat Intian asioihin kannustamalla ja rahoittamalla maanviljelijöiden mielenilmauksia.

Delhin poliisi on kertonut aloittaneensa Thunbergin jakamasta vinkkilistasta tutkinnan. Poliisista on The Guardianin mukaan sanottu, ettei tapauksen yhteydessä mainita suoraan Thunbergiä tai ketään muutakaan, vaan tutkinta kohdistuu ainoastaan ”vinkkipaketin tekijöihin”. Poliisi kertoi AFP:n mukaan tiedotteessa epäilevänsä, että kyseinen vinkkilista saattaisi olla sikheille itsenäistä valtiota ajavan Khalistan-liikkeen laatima.

Viime vuosina äänenpainot monia vähemmistöjä kohtaan ovat koventuneet hindunationalistipuolueen hallitsemassa Intiassa. Poliisi sanoi vinkkilistan tekijöiden pyrkivän luomaan epätasapainoa Intian esimerkiksi uskonnollisten ja kulttuurillisten ryhmien välille ja kannustavan tyytymättömyyteen hallintoa kohtaan. BJP:n johtoon kuuluvat tahot ovat syyttäneet Thunbergin jakaman vinkkilistan olevan todiste ”kansainvälisistä suunnitelmista Intiaan kohdistuvista hyökkäyksistä”, kertoo The Guardian.

Torstaina Thunberg twiittasi olevansa yhä viljelijöiden tukena.

”Mikään määrä vihaa, uhkauksia tai ihmisoikeusloukkauksia ei tule koskaan muuttamaan sitä”, hän kirjoitti.