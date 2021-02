Miljardisakon on määrä saada venäläiset yhtiöt nykyaikaistamaan ajoissa tuotantolaitoksiaan, jotta vastaavilta ympäristötuhoilta vältyttäisiin.

Venäjällä metalliyhtiö Nornickel on saanut runsaan 1,5 miljardin euron sakon aiheuttamastaan ympäristövahingosta Siperiassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Onnettomuus sattui viime vuoden toukokuussa, jolloin yli 20 000 tonnia dieselöljyä vuoti Ambarnajajokeen, kun yhtiön dieselsäiliön perustukset pettivät.

Ympäristöasiantuntijat ovat kutsuneet onnettomuutta pahimmaksi luonnonkatastrofiksi sitten Neuvostoliiton aikojen.

Venäjälle julistettiin onnettomuuden vuoksi hätätila ja presidentti Vladimir Putin piti Nornickelin pääomistajalle Vladimir Potaninille julkisen puhuttelun.

Venäjän hätätilaministeriön työntekijä yritti hillitä dieselvuotoa viime kesäkuussa Norilskin kaupungin ulkopuolella Siperiassa.­

Korkean sakon on määrä viestittää venäläisille yhtiöille, että toimintaan on saatava ryhtiä. Sakko on Reutersin mukaan Venäjän historian suurin ympäristövahingosta määrätty rangaistus Venäjällä.

Venäjän apulaispääministeri Viktorija Abramtšenko toivoi perjantaina oikeuden päätöksen jälkeen, että suurten, riskialttiiden tuotantolaitosten omistajat muuttaisivat asenteitaan ja nykyaikaistaisivat tuotantoaan.

”On paljon edullisempaa modernisoida tuotantoa kuin maksaa 146 miljardia ruplaa (noin 1,5 miljardia euroa) vahingonkorvauksena.”

Nornickelin suurimmat omistajat ovat Potanin ja alumiiniyhtiö Rusal. Suomessa Nornickel omistaa Harjavallan nikkelitehtaan, jonka se osti 2006.