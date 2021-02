Maailman bunkkeri­papat ja hunaja­tyrannit sen tietävät: toimivassa pilkka­nimessä on jotakin totta

Demokraattisilla johtajilla lempinimet – myös vähemmän mairittelevat – kuuluvat luontaisetuuksiin. Ne ovat terveen järjestelmän merkki.

”Bunkkeripappa.” ”Vladimir Kalsarimyrkyttäjä.”

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyilla on totisesti sana hallussa. Sellainen on vaarallista ja lienee tärkeä osasyy siihen, miksi Venäjän valtakoneisto häntä vainoaa: sanoman lisäksi on taito sanoa.

Navalnyi on aiemminkin lanseerannut osuvia pilkkanimiä. Siitä on jo kymmenen vuotta, kun hän luonnehti valtapuolue Yhtenäistä Venäjää ”huijareiden ja varkaiden puolueeksi”. Nimitys levisi kulovalkean tavoin ja jäi elämään.

Bunkkeripappa ja Kalsarimyrkyttäjä saattavat osoittautua yhtä elinvoimaisiksi. Nämä uudet pilkkanimet viittaavat tietysti presidentti Vladimir Putiniin.

Vallanpitäjien nimittely on ikiaikainen tapa. Varhaisemmista tapauksista mainittakoon Rooman keisari Tiberius, joka hallitsi vuosina 14‒37.

Tiberius – koko nimeltään Tiberius Claudius Nero – vietti vanhuusvuotensa elostelemalla Caprin saarella. Historioitsija Suetoniuksen mukaan Tiberius oli kuitenkin jo nuorena sotilaana niin viinaanmenevä, että hänen nimestään kehitettiin nokkela sanaleikki Biberius Caldius Mero. Se tarkoittaa osapuilleen Kuuman viinin litkijää.

Tuota pilkkanimeä lienee käytetty vain selän takana. Tiberius tapatti kerkeästi vastustajiaan ja vastustajiksi epäilemiään sekä näiden perheenjäseniä.

Ollakseen tehokas pilkkanimen on kerrottava jotakin totta. Tämä tiedettiin 1070-luvun Bysantissa, jossa hallitsi onneton keisari Mikael VII Dukas.

Mikaelin valtakaudella rahan arvo romahti. Siitä sukeutui kekseliäs pilkkanimi Parapinakes eli Varttiveks. Nauru ei paikkaa 25 prosentin vajetta kukkarossa, mutta se voi lohduttaa.

Joskus on hankala sanoa, onko kyseessä pilkkanimi vai ei. Yksi yleisimmistä nykyajan poliitikkojen lempinimistä on Bulldozer, Puskutraktori.

Ranskan entistä presidenttiä Jacques Chiracia kutsuttiin toisinaan nimellä Le Bulldozer. Etelä-Korean entinen presidentti Lee Myung-bak tunnettiin niin ikään Puskutraktorina, samoin Tansanian nykyinen sortovaltias John Magufuli.

Bulldozer ei oikein täytä pilkkanimen kriteerejä. Siihen kun sisältyy hieman ällöttävä mairitteleva sävy: kas tässä johtaja, joka raivaa määrätietoisesti esteet tieltään. Magufulin mielestä näihin rasittaviin esteisiin kuuluvat muun muassa oppositio ja ihmisoikeudet.

Joskus pilkkanimi kääntyy täysin itseään vastaan, suorastaan kehuvaksi. Näin kävi Margaret Thatcherin kohdalla vuonna 1976.

Elettiin kylmän sodan vuosia. Neuvostoliiton puolustusministeriön lehti Krasnaja Zvezda eli Punatähti keksi pilkata konservatiivi Thatcheriä, tuolloista oppositiojohtajaa, ”Rautarouvaksi”.

Nimitys levisi oitis Britanniaan. Periaatteessa raudasta tulee mieleen tunteeton kovuus, mutta nimipä kääntyikin Thatcherin eduksi: minä olen lujatekoinen johtaja, ei kannata alkaa minulle.

Pilkkanimissä on olennaista, onko pilkan kohde demokraattinen johtaja vai itsevaltias.

Demokratiassa johtajat ovat pilkan edessä aseettomia, ja niin kuuluu ollakin. Lempinimet kuuluvat luontaisetuuksiin ja ovat terveen järjestelmän merkki.

Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohl pääsi marraskuussa 1982 satiirilehti Titanicin kanteen siten, että hänen päänsä oli muotoiltu päärynäksi. Vuosikymmeniä siitä eteenpäin kaikki Saksassa tiesivät, kuka on Birne eli Päärynä.

Itsevaltaisissa maissa samaa ei kannata kokeilla. Etenkin Kiinassa sensuuri on hysteerisellä tasolla.

Vuodesta 2017 lähtien Kiinan sensuuriviranomaisten hampaissa on ollut Nalle Puh, koska sosiaalisessa mediassa oli alettu rinnastaa kommunistijohtaja Xi Jinping hunajanhimoiseen satuhahmoon. Kieltolistalle päätyivät sekä karhuveitikan nimi että kuvat.

Internetin meemit eli nopeasti leviävät ilmiöt – usein kuvat – ovat eräänlainen moderni versio pilkkanimistä.

Tiedetään ainakin yhdestä tapauksesta, jossa Kiinan kansalainen on tuomittu Nalle Puh -kuvien levittämisestä. 20-vuotias opiskelija Luo Daiqing joutui kesällä 2019 puoleksi vuodeksi vankilaan palattuaan kotimaahansa Yhdysvalloista. Siellä hän oli twiitannut pilakuvia Xi Jinpingistä.

Luo tuomittiin ”provokaatiosta” ja ”maan johtajien maineen halventamisesta”.

Nauru vapauttaa, mutta voi samalla johtaa vankilaan. Maailman bunkkeripapat ja hunajatyrannit eivät ole arvostelijoilleen armollisia.