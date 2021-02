Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan päätös johtuu vain humanitaarisista syistä eikä huthien toiminnasta.

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina, että se aikoo poistaa terroristimääritelmän Jemenin huthiliikkeeltä, koska Jemenissä vallitsee humanitaarinen kriisi. Huthien lisääminen terroristilistalle oli yksi edellisen presidentin Donald Trumpin hallinnon viimeisistä päätöksistä.

Huthien poiston terroristilistalta vahvisti Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja perjantaina, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

”Päätöksemme johtuu ainoastaan aiemman hallinnon viime hetkellä tekemän määritelmän humanitaarisista seurauksista”, ulkoministeriön edustaja sanoi Reutersin mukaan.

”Päätöksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä mieltä olemme hutheista ja heidän tuomittavasta toiminnastaan kuten hyökkäyksistä siviiliväestöä vastaan ja Yhdysvaltojen kansalaisten sieppauksista”, ulkoministeriön edustaja sanoi AFP:n mukaan.

Entinen ulkoministeri Mike Pompeo määritteli Jemenin huthit terroristijärjestöksi 19. tammikuuta eli päivää ennen kuin nykyinen presidentti Joe Biden astui virkaansa. Pompeon päätöstä perusteltiin sillä, että hutheilla on yhteyksiä Iraniin.

Pompeon päätös ei koskenut avustusjärjestöjä, YK:ta ja Punaista Ristiä, eikä myöskään maataloustuotteiden, lääkkeiden ja hoitovälineiden vientiä. Avustusjärjestöt ovat kuitenkin kertoneet, että niiden on pakko toimia huthien kanssa, koska huthit käytännössä hallinnoivat suurta osaa Jemenistä.

Päätös poistaa huthien terroristimääritelmä tuli päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto ilmoitti lakkauttavansa Yhdysvaltojen tuen Saudi-Arabian sotatoimille Jemenissä.

Jemenin sisällissota on nähty pitkälti niin sanottuna sijaissotana Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Sodassa Saudi-Arabia on tukenut Jemenin hallitusta. Iran puolestaan on tukenut hallitusta vastaan taistelevia huthikapinallisia.

Jemenissä on jo vuosia vallinnut vakava humanitaarinen kriisi ja ajoittainen nälänhätä. YK:n mukaan kyseessä on maailman pahin humanitaarinen kriisi, jossa yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan ja lähes 80 prosenttia väestöstä tarvitsee jonkinlaista apua selviytyäkseen.