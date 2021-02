Moskova

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi saapui Kirovissa sijainneelle Leninin oikeustalolle hieman ennen aamuyhdeksää. Oli 17. heinäkuuta 2013.

Mukanaan hänellä oli iso musta kassi, sillä hän tiesi odottaa vankeustuomiota. Sellaisen oikeus kolmen ja puolen tunnin jälkeen langettikin. Viisi vuotta ehdotonta vankeutta kavalluksesta.

Salista kuului itkua, kun luotiliivejä käyttänyt poliisi pani Navalnyille käsiraudat ja saattoi tämän pois.

”Aleksei oli valmis, niin hyvin kuin tällaiseen voi valmistautua”, vaimo Julija Navalnaja sanoi meille toimittajille oikeustalolla tuomion jälkeen.

Navalnyi kuitenkin vapautettiin yllättäen seuraavana päivänä. Hän lähti mustan kassinsa kanssa junalla takaisin Moskovaan.

Tämän viikon tiistaina moskovalainen tuomioistuin passitti Navalnyin taas ehdottomaan vankeuteen.

Tällä kertaa kukaan ei usko, että hänet vapautettaisiin pian. Tiistain näytösoikeudenkäynti olikin merkkipaalu Venäjällä: siinä kerrottiin julkisesti, että toisinajattelua ei enää sallita.

Aleksei Navalnyi vilkutti tiistaina oikeudenkäynnissä vaimolleen Julija Navalnajalle, joka seurasi oikeudenkäyntiä salissa. Navalnyi oli ikkunallisessa kopissa, joissa vangitut syytetyt ovat Venäjällä oikeudenkäynneissä.­

Virallinen syy tiistain tuomioon oli se, että Navalnyi oli rikkonut vuonna 2014 annetun ehdollisen petostuomionsa koeaikaa. Petostuomio oli lavastettu – ja poliittinen oli myös Kirovin oikeudenkäynti – mutta silloin vallanpitäjät vielä sallivat hänen olla vapaalla jalalla.

Nyt hän on tunnetuin vankilaan pantu presidentti Vladimir Putinin vastustaja sitten Mihail Hodorkovskin.

Navalnyistä tuli opposition keskushahmoja joulukuussa 2011 järjestettyjen duumanvaalien ja niitä seuranneiden suurmielenosoitusten myötä.

Hän oli kyllä aktiivinen jo aiemmin. Tytär oli päiväkodissa kertonut isänsä ”työskentelevän mielenosoituksissa”. Navalnyi oli kampanjoinut korruptiota vastaan jo vuodesta 2007, mutta blogin seuraajakunta oli pitkään varsin pieni.

Sen suosio kuitenkin kasvoi tasaisesti, ja vuonna 2011 hän pääsi esimerkiksi radiokanava Eho Moskvyn keskusteluohjelmiin. Silloin hän myös keksi valtapuolue Yhtenäiselle Venäjälle yhä muistetun pilkkanimen ”huijareiden ja varkaiden puolue”.

Vaalit olivat sinänsä tyypilliset, kaukana vapaista, reiluista ja rehellisistä. Moni kaupunkilainen oli kuitenkin syksyllä kiinnostunut politiikasta, kun Putin oli ilmoittanut palaavansa presidentiksi. He pääsivät yllättäen vaalitarkkailijoiksi kuuliaiseen viralliseen oppositioon kuuluvan Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen listoille ja havahtuivat vilppiin.

Vaaleja seuranneen päivän iltana Moskovan Tšistye prudyyn kokoontui noin viisituhatta mielenosoittajaa, mikä oli siihen aikaan paljon. Navalnyi piti tilaisuudessa puheen, sai joukon marssimaan kohti keskustaa ja tuli pidätetyksi.

Aleksei Navalnyi puhui opposition yhteisessä mielenosoituksessa 5. joulukuuta 2011. Edellisen päivän duumanvaalien vilppi oli jo herättänyt närää, ja paikalle oli saapunut noin viisi tuhatta mielenosoittajaa. Mielenosoituksen jälkeen Navalnyi pidätettiin.­

Saman viikon lauantaina ensimmäisessä, luvan saaneessa suurmielenosoituksessa toimittaja Oleg Kašin luki lavalla Navalnyin putkasta lähettämän kirjeen kymmenilletuhansille ihmisille. Nuutunut oppositioliikehdintä oli saanut uuden johtohahmon.

Tammikuussa 2012 Navalnyi antoi haastattelun Helsingin Sanomille, norjalaiselle Aftenpostenille ja tanskalaiselle Berlingskelle. Istuimme hänen karussa toimistossaan Moskovan keskeisen liikenneväylän Puutarhakehän laidalla.

Politiikkaa mieluummin Navalnyi puhui kuitenkin korruptiosta. Hän oikeastaan kiisti olevansa poliitikko. Hän sanoi, ettei länneltä tarvita ”halpaa Putinin-vastaista retoriikkaa”, vaan lännen pitäisi lopettaa antamasta lain suoja Venäjän eliitin varastamalle ja länteen siirtämälle rahalle.

Istuimme Navalnyin luona tunnin. Navalnyi oli miellyttävä mutta vähän etäinen. Tuli kuitenkin selväksi, että hän piti haastattelua ajanhukkana. Hänen kohdeyleisönsä ei ollut ulkomailla.

Melko pian hän lähes lopetti haastattelujen antamisen ulkomaalaisille viestimille ja sitten venäläisille. Hän tavoitti yleisönsä muutenkin, ensin blogillaan, sitten videoillaan ja sosiaalisessa mediassa.

Navalnyi oli toki silloin jo poliitikko, toimittaja-kirjailija Mihail Zygarin tunnetun luonnehdinnan mukaan Venäjän ainoa.

Hän pohti imagoaan, ei puhunut julkisesti englantia ja matkusti Kirovin oikeudenkäynteihin junalla, kun me toimittajat ja esimerkiksi oppositiopoliitikko Boris Nemtsov lensimme.

Imagoon kuului jo silloin älykäs ja nokkela huumori, joka on selvästi lisännyt videoiden suosiota. Hän on halutessaan ilkeä, jopa röyhkeä, ja hyvä keksimään iskeviä pilkkanimiä. Huumori näkyi myös hänen tiistain oikeudenkäynnissä pitämässään puheessa.

Hän oli jo kymmenen vuotta sitten hyvä julkinen puhuja. Tarvittaessa paatoksellinen julistaja, hetkittäin naurattaja, innostava yleisön huudattaja. Tavoiltaan ja ulkonäöltään hän oli kuin tuoretta vettä vähän ukkoutuneessa liberaalissa oppositiossa. Sen johtajat käyttäytyivät kuin johtajat, mutta heiltä puuttui Navalnyin karisma.

Karismaan kuuluu tietty kovuus, eikä noissa hommissa pehmeällä luonteella pärjäisikään. Navalnyi ei mitenkään väistä konflikteja, edes liberaalin median kanssa. Usein toimittajille puhuessaan hän vaikuttaakin turhautuneelta.

Aleksei Navalnyi puhui medialle ja kannattajilleen Moskovassa heinäkuussa 2013, kun oli käynyt ilmoittautumassa ehdokkaaksi syksyn pormestarinvaaleihin.­

Poliisit ottivat Aleksei Navalnyin kiinni Moskovan keskustassa maaliskuussa 2017, kun hän oli matkalla pääministeri Dmitri Medvedeviä vastustavaan mielenosoitukseen. Paljon nuoria kerännyt mielenosoitus sai innoituksen Navalnyin paljastusvideosta.­

Aleksei Navalnyi osallistuu toukokuussa 2017 perheensä kanssa Moskovassa mielenosoitukseen, jossa vastustetaan vanhojan talojen purkamista.­

Opposition johtohahmona olo ei ollut kymmenkunta vuotta sittenkään kivaa.

Hitaimmatkin olivat ymmärtäneet viimeistään vuonna 2007 tai 2008, ettei Putinin vastustajille ollut tilaa virallisessa politiikassa. Heidän paikkansa oli marginaalissa, tiedustelupalvelun seurattavana ja kiusattavana sekä mielenosoitusten jälkeen putkabussissa.

Putinin palattua presidentiksi keväällä 2012 tila alkoi muuttua entistä ahtaammaksi. Hän alkoi ”kiristää ruuveja” eli rajoittaa kansalaisoikeuksia. Kehitys on jatkunut siitä asti koko ajan.

Navalnyi taas oli muuttumassa sen verran suosituksi ja eliitin korruptiota paljastaessaan kiusalliseksi, ettei töniminen enää riittänyt. Vuonna 2013 hän joutui oikeuteen väitetystä petosjutusta Kirovissa. Siis siinä, jonka tuomionlukuun hän tuli mustan kassin kanssa.

Oikeudenkäynnin ensimmäisessä istunnossa huhtikuussa pääsin saliin takariviin, olimme tulleet oikeustalolle aamuneljältä. Näimme Navalnyin tulevan saliin viimeisenä ennen tuomaria samalla lailla huolettomasti hymyillen kuin viime tiistainakin.

Muuta hyötyä salissa olemisesta ei ollut. Kuten poliittisissa oikeudenkäynneissä Venäjällä usein, tuomari puhui nopeasti mumisten, eikä puheesta saanut selvää. Lopulta Boris Nemtsov karjahti, ettei kuule mitään, mikä pelästytti tuomarin hetkeksi.

Heinäkuussa lensimme kuulemaan tuomiota, joka oli siis pitkä ehdoton. Samana iltana Moskovassa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään. Vielä oikeudenkäynnissä välitöntä vangitsemista vaatinut syyttäjä puolestaan ilmoitti yllättäen valittavansa tuomiosta, sillä Navalnyi kuulemma vangittiin liian aikaisin.

Seuraavana päivänä tuomioistuin pokkana vapautti hänet odottamaan valitusoikeudenkäyntiä, jossa tuomio muutettiin ehdolliseksi.

Silloin vallanpitäjien keskuudessa voittivat vielä ne, jotka ajattelivat Navalnyin olevan vaarattomampi vapaana. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin halusi hänestä vaaleihin riittävän uskottavan vastustajan.

Navalnyi piti vapauttaa ja päästää vaaleihin. Valtapuolue jopa keräsi hänelle kannattajakortteja. Sobjanin voitti vaalit, mutta vaille valtajulkisuutta jäänyt Navalnyi sai silti virallisen tuloksen mukaan 27 prosenttia äänistä.

Navalnyin vaalikampanja oli menestys, mutta osa liberaaleista oli vaikeassa tilanteessa. Navalnyi oli heidän luonteva ehdokkaansa, mutta monia häiritsivät hänen aiemmat nationalistiset puheensa.

Aleksei Navalnyi osallistui marraskuussa 2011 vuotuiseen Venäläinen marssi -tapahtumaan. Paikalla oli nationalisteja ja äärioikeistoa.­

Navalnyi osallistui useana vuonna moskovalaisessa lähiössä järjestettyyn äärioikeiston ja kansallismielisten Venäläinen marssi -tapahtumaan. Viimeisen kerran hän oli marssilla vuonna 2011.

Se herätti jo silloin huomiota. Minustakin on kuvia seisomassa silloin marssin alussa nauhuri kädessä Navalnyin vieressä, kun hän selitti toimittajille läsnäoloaan.

Navalnyi sanoi vastustavansa laajaa laitonta siirtolaisuutta Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista. Hänestä se oli iso ongelma, mutta hänen mukaansa siitä ei puhuttu muualla kuin Venäläisten marssilla. Siksi hän tuli.

Kysyimme marssille osallistumisesta myös omassa haastattelussamme pari kuukautta myöhemmin. Hän vastasi siellä olleen ”oikeita natseja ja yksinkertaisesti hulluja”, mutta valtaosan saapuneen vastustamaan siirtolaisuutta.

Onko Navalnyi sitten nationalisti? On, mutta hän on myös monessa asiassa liberaali, vaikkei haluakaan kuulua Moskovan liberaaliin älymystöön.

Hän on venäläinen patriootti, joka haluaa Venäjän olevan suuri ja vahva. Hän ei silti ole isovenäläinen uhoaja vaan haluaisi hyvät suhteet naapureihin ja sotilasliitto Natoon – mutta myös viisumipakon keskiaasialaisille. Eikä hän palauttaisi Krimiäkään tuosta vain.

”Ensimmäinen askel on uusi kansanäänestys Krimillä”, Navalnyi sanoi HS:n kirjeenvaihtajalle Pekka Hakalalle kesällä 2017.

”Mutta rehellisesti sanoen mitään todellista ratkaisua Krimin ongelmaan en näe. Ei niin, että juuri minä olisin kyvytön ongelman ratkaisuun, vaan siksi, että yhtään alueellista kiistaa maailmassa ei ole kyetty ratkaisemaan.”

Monessa asiassa Navalnyi on valtavirran linjoilla, onhan hän laajaa kannatusta tavoitteleva poliitikko. Sitä on myös kritiikki siirtolaisuutta kohtaan, lokakuussa 2019 Levada-keskuksen mittauksessa 72 prosenttia kannatti siirtolaisuuden rajoittamista.

Hän haistaa yhteiskunnallisia tunnelmia hyvin, viime aikoina hän on lähestynyt Putinin perinteistä kannattajakuntaa puuhaamalla ammattiyhdistystä, vaatimalla minimipalkkoihin korotusta ja vaatimalla eläkeiän korotuksen perumista.

Toisaalta hän uskaltaa olla valtavirtaa liberaalimpi. Hän ei vastusta samaa sukupuolta olevien liitoja, hän on kehunut Greta Thunbergia ja puhunut myönteisesti Black Lives Matter -liikkeestä.

Tämä ei tee hänestä länsimielistä. Hän arvostaa monia asioita lännessä, mutta selvästi pitää sitä esimerkiksi korruption suhteen kaksinaismoralistisena.

Navalnyin perustama FBK eli korruptionvastainen säätiö alkoi julkaista tutkimuksiaan videoina vuonna 2015. Youtuben videokanavasta tuli nopeasti hänen tärkein viestintävälineensä.

Suureksi se muuttui keväällä 2017, kun silloisen pääministerin Dmitri Medvedevin omaisuutta käsittelevä video alkoi kerätä katselukertoja. Maaliskuussa yllättäen tuhannet nuoret osoittivat mieltään Medvedeviä vastaan isojen kaupunkien keskustoissa.

Navalnyi pyrki seuraavana vuonna presidentinvaaleihin, mutta häntä ei päästetty ehdolle. Hän perusti kuitenkin lähes koko maan kattavan kampanjaverkoston, joka jatkaa yhä toimintaansa. Sen aktiivijäsenet ovat selvästi vaikuttuneita Navalnyin karismasta, moni heistä ihailee häntä.

Korruptiotutkimusten lisäksi hän on opettanut aktivisteilleen ”viisas äänestäminen” -malliaan, jossa ääniä keskitetään muiden kuin valtapuolueen ehdokkaille. Osa oppositiosta on arvostellut sitä – miksi äänestää Kremlille kuuliaisia kommunisteja –mutta malli on raivostuttanut vallanpitäjiä.

Navalnyi oli palaamassa juuri tällaisen ryhmän tapaamisesta Tomskista viime kesänä, kun FSB:n myrkkyryhmä yritti myrkyttää hänet. Hän pelastui todennäköisesti vain siksi, että lentäjät päättivät laskeutua välittömästi Omskiin.

Hoitohenkilökunta siirtää myrkytettyä Aleksei Navalnyitä elokuussa 2020 Omskissa ambulanssiin, jolla hänet viedään Saksaan lähdössä olevaan ambulanssikoneeseen.­

Aleksei Navalnyi ja Julija Navalnaja tammikuussa 2021 passintarkastuksessa Moskovan Šeremetjevon lentoasemalla, jonne heidän lentonsa oli ohjattu. Poliisit ovat jo saapuneet pidättämään Navalnyitä.­

Toivuttuaan myrkytyksestä Navalnyi palasi tammikuussa Moskovaan vaikka todennäköisesti tiesi vankeuden olevan vielä paljon todennäköisempää kuin vuonna 2013.

Hänen veljensä Oleg Navalnyi on pantu vuosiksi vankilaan samasta väitetystä petosjutusta, josta Aleksei Navalnyi nyt tuomittiin telkien taa. Navalnyin kasvoille on heitetty antiseptistä myrkkyä niin, että hänen silmänsä vaurioitui. Häntä ja perhettä on seurattu. Lopulta hänet yritettiin tappaa.

Silti hän palasi. Samalla hän teki itsestään vaihtoehdon Putinille. Kremlin on täytynyt alkaa puhua hänestä ja kommentoida häntä. Hänen paluunsa jälkeen julkaisemaa Putinin palatsi -videota on katsottu Venäjällä kymmeniä miljoonia kertoja, ja Kremlin on pitänyt kommentoida sitäkin.

Se on iso muutos.

Tulevaisuus on tietenkin avoin.

Perjantaina Levada-keskus julkaisi mittauksen Navalnyistä. Hänellä on suunnilleen samankokoiset aktiiviset kannattaja- ja vastustajajoukot, mutta enemmistö on neutraalia ja välinpitämätöntä.

Taistelua käydään tästä enemmistöstä, joka ei ole niinkään välinpitämätöntä kuin pragmaattista. Se perinteisesti tukee vallanpitäjiä mutta voi kääntää kelkkansa nopeasti. Mittauksen isoin uutinen oli se, että vain 13 prosenttia ei ollut kuullut tai tiennyt hänen toiminnastaan.

Navalnyi on nyt ainoana onnistunut murtautumaan poliittiselle kentälle, jolle Putinin aikana on sallittu vain Putin. Siksi tilanne näyttää jonkinlaiselta kaksintaistelulta.

Navalnyi sanoo tavoitteenaan olevan vapaat vaalit. Jos ne joskus toteutuvat, ehdokkaita ilmaantuu taatusti lisää.

Se on myös vaihe, jossa Navalnyin poliittista ohjelmaa kannattaa alkaa ruotia. Tosin se on silloin ennen kaikkea venäläisten tehtävä.