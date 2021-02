Huonot sääolot ja kysynnän kasvu johtivat kannabis­pulaan Jamaikalla: ”Se on kulttuurinen häpeä”

Viljelijöiden mukaan koronaviruspandemia on lisännyt paikallista kysyntää.

Vaikeat sääolosuhteet ja lisääntynyt kysyntä ovat johtaneet Jamaikalla erikoiseen tilanteeseen: kannabiksesta on pulaa.

Rastafarikulttuuri, jossa kasvia poltellaan uskonnollisista syistä, on tehnyt Jamaikasta maailmankuulun pössyttelijöiden paratiisin, mutta nyt saatavuudessa on ongelmia. Uutistoimisto AP:n mukaan kannabiksen katukauppahinta on noussut, ja harvat koronavirus­pandemian myötä jäljellä olevat turistit ihmettelevät, kun myyjiä ei löydy.

”Se on kulttuurinen häpeä”, kommentoi Jamaikan laillisen kannabisalan konsulttiyrityksen Tacayan edustaja Triston Thompson AP:lle.

Poikkeukselliset rankkasateet ja niitä seurannut pitkä kuiva kausi ovat tuhonneet satoja, ja valtio on tuhonnut monia viljelyksiä, jotka eivät ole yltäneet uusiin laillistetun kannabiksen ehtoihin. Viljely laillistettiin osittain vuonna 2015, mutta valtaosa alasta pyörii yhä lain ulkopuolella.

Vaikka turistit ovat vähentyneet koronapandemian myötä, rajoitukset ja karanteenit ovat lisänneet kotimaista kysyntää entisestään, AP kertoo. Pandemian vuoksi asetettu ulkonaliikkumiskielto iltakuuden jälkeen on myös estänyt viljelijöitä käymästä kastelemassa peltojaan öisin, kuten on ollut tapana.

Seurauksena on viljelijöiden mukaan ennätysmäinen kannabispula ja kymmenien tuhansien dollarien tappiot.

”Viime vuosi oli pahin vuosi. Emme ole koskaan menettänyt näin paljon satoa”, Thompson sanoo AP:lle. ”On täysin naurettavaa, että Jamaikalla on pulaa kannabiksesta.”

Hallituksen virallisista kannabislisensseistä vastaavan viranomaisen mukaan sääntelyn piirissä olevat 29 kasvattajaa pystyvät tuottamaan kannabista normaalisti.

Viljelijöiden ja aktivistien mukaan lailliset markkinat ovat kuitenkin useimpien paikallisten ulottumattomissa jopa kymmenkertaisilla hinnoillaan.