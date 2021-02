Britit kaipaavat hyviä uutisia, ja niitä tarjoaa Boris Johnsonin hallituksen rokotusstrategia.

Lontoo

Britannian rokotusluvut ovat vaikuttavia.

Lauantaihin mennessä koronavirusta vastaan oli rokotettu jo lähes yksitoista miljoonaa aikuista. Toisen annoksen oli saanut yli puoli miljoonaa.

Maassa on yli 1 400 rokotuskeskusta, joissa piikkejä antaa yli 80 000 rokottajaa. Päivävauhti on ollut viime aikoina jopa 400 000 rokotusta.

Eikä tässä kaikki.

Britannialla on millä rokottaa, sillä se on ostanut tai varannut peräti 407 miljoonaa rokoteannosta.

Hajautettuun rokotesalkkuun on tilattu ainakin seitsemää eri koronavirusrokotetta: Biontech Pfizeriä, Oxford Astra Zenecaa, Modernaa, Glaxo Smith Kline Sanofia, Novavaxia, Janssenia ja Valnevaa.

”Kaikki vanhainkotien asukkaat on jo rokotettu, kuten myös lähes 90 prosenttia Englannin 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista”, pääministeri Boris Johnson ilmoitti keskiviikkona.

Nyt rokotuksiin kutsutaan jo vähän yli kuusikymppisiä. Kevään aikana tulee yli viisikymppisten vuoro.

Ja kun viisikymppiset ja sitä nuoremmat erityisen haavoittuvaiset on rokotettu, alkaa kaivattu paluu normaaliin elämään.

”Rajoituksia höllennetään sitä mukaa kun rokotukset etenevät. Jos hyvin käy, palaamme lähelle normaalia jo kesään mennessä”, hallituksen tiedeneuvonantajiin kuuluva professori Andrew Hayward sanoi torstaina BBC:n radiohaastattelussa.

Aston Villa -jalkapallojoukkueen kotistadion Birminghamissa saa nyt palvella massarokotusten näyttämönä. Kuva on torstailta.­

Ripeästä rokotustahdista on tulossa Britanniassa kansanterveydellis-logistis-strateginen menestystarina. Muhkea rokotesalkku on myös kansallinen ylpeydenaihe.

EU tulee perässä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi torstaina HS:n ja kirjeenvaihtajaryhmän haastattelussa, että rokotteita on jaettu EU-maihin vasta 20 miljoonaa annosta.

EU:ssa on noin 450 miljoonaa asukasta, Britanniassa noin 68 miljoonaa.

Brittejä kutkutti, kun von der Leyen vertasi yksin rokotuksensa hoitavaa Britanniaa pikaveneeseen ja EU:ta tankkeriin.

Venevertauksen nosti perjantaina uutisjuttunsa kärkeen niin vasemmalle kallistuva The Guardian kuin konservatiivinen The Daily Telegraphkin.

Asialla on myös poliittinen puolensa. Britannian nopea rokottaminen kasvattaa konservatiivihallituksen suosiota.

Varjoon jäävät hallituksen monet epäonnistumiset. Britanniassa koronaviruskuolemia on tilastoitu jo yli 100 000, mikä on eurooppalaisittain paljon.

Varjoon jää myös brexit käytännön ongelmineen.

Brexit-arki alkoi tammikuun alussa, kun EU-eron siirtymäkausi päättyi. Monella alalla opetellaan nyt kantapään kautta, kuinka käydä kauppaa EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton ulkopuolella.

Brexit ei kuitenkaan paljon huolivaa’assa paina, kun toisessa kupissa on pandemia. Rahat vai henki -tilanteessa henki kiinnostaa enemmän.

Moni on myös yksinkertaisesti kyllästynyt vatvomaan EU-eroa. Nyt kaivataan hyviä uutisia. Niitä tarjoaa Johnsonin hallituksen rokotusstrategia.

Koronavirusrokotteen saajat odottavat vuoroaan Lontoossa torstaina. Rokotuskeskus on pystytetty Crystal Palace -jalkapallojoukkueen tiloihin.­

Viime sunnuntaisen The Observer -lehden mielipidemittauksen mukaan äänestäjiltä sataa kiitosta konservatiivihallituksen rokoteohjelmalle.

Johnsonin konservatiivipuolueen kannatus on kasvanut neljä prosenttiyksikköä 41 prosenttiin. Suurimman oppositiopuolueen eli työväenpuolueen suosio on samaan aikaan supistunut kolme prosenttiyksikköä 38 prosenttiin.

Samasta kertoo The Times -lehden mielipidemittaus: konservatiivit ovat niukasti edellä ja nousussa, perässä tuleva labour hienoisessa laskussa.

Normaaliaikoina brittiyritysten kärsimä brexit-byrokratia olisi iso ja jatkuva närkästyksen aihe. Oppositiolla ei olisi mitään vaikeuksia tehdä hallituksesta hakkelusta.

Mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Äänestäjien arvojärjestys on mennyt uusiksi. Oma paikka rokotusjonossa on paljon tärkeämpi asia kuin verkkotilauksen jumiutuminen EU:n ja Britannian rajalle tai skottikalastajien vientihuolet.

Southend-on-Sean kaupungissa Kaakkois-Englannissa rokotuskeskus on perustettu teatteriin. Kuva on torstailta.­

Brexitin kannattajat pitävät EU:n rokoteongelmia merkkinä siitä, että Britannia jätti uppoavan laivan viime hetkellä: nyt britit ovat vapaita ostamaan omat rokotteensa.

Tämä ei pidä aivan paikkaansa. Mikään ei olisi estänyt Britanniaa haalimasta omia koronavirusrokotteita, vaikka se olisi ollut yhä EU-maa. Johnsonin hallitus aloitti ostot jo silloin, kun brexitin siirtymäaika oli vielä voimassa.

Vannoutuneiden brexiteerien kannanotot eivät ole tulleet yllätyksenä. Merkityksellisempää on kuitenkin se, että myös EU-eron vastustajat ovat saaneet syyn miettiä mielessään, että ehkä brexit ei tässä maailmantilanteessa ollutkaan niin huono lopputulema.

Tämä on pohjimmiltaan EU:n oma syy tai ansio, näkökulmasta riippuen.

Ensinnäkin EU epäonnistui omassa komissiojohtoisessa rokoteohjelmassaan. EU-maat eivät ole saaneet rokotteita niin paljon ja niin nopeasti kuin olisi haluttu.

Toisen oman maalin EU teki viime viikolla.

Komissio suunnitteli käytännössä hyllyttävänsä osan brexit-sopimusta, jotta kallisarvoisia rokotteita ei pääsisi valumaan Pohjois-Irlannin kautta Britanniaan. Päätöksestä ei kuultu etukäteen edes EU-maa Irlantia.

Komissio on saanut selitellä kömpelöä muotoilua jo monesti.

”Otan tästä täyden vastuun”, von der Leyen sanoi torstaina HS:lle Brysselissä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on joutunut selittelemään unionin hidasta rokotustahtia.­

Tähän asti EU on ollut brexit-pelin ”aikuinen”. EU on useasti varoittanut Britanniaa vaarantamasta Irlannin ja Pohjois-Irlannin maarajan avoimuutta ja samalla Pohjois-Irlannin rauhaa.

Nyt komission harkitsematon suunnitelma pani roolit sekaisin.

Jatkossa britit voivat syyttää EU:ta Irlannin saaren vakauden vaarantamisesta. Ja sen he tulevat vielä monesti tekemäänkin.

”Viime päivien metkut ovat pakottaneet jopa lojaalimmat EU-jäsenyyden puoltajat myöntämään, että EU:ssa on paljon vialla – – sen hitaus ja byrokraattinen jähmeys on erityisen kohtalokasta keskellä kriisiä”, konservatiivipuoluetta lähellä oleva The Daily Telegraph kirjoitti äskeisessä pääkirjoituksessaan.

EU:n oma toiminta antaa Britannialle myös perusteen vaatia höllennyksiä Pohjois-Irlannin ja Britannian välisen tavaraliikenteen tarkastuksiin.

Tietyssä mielessä EU teki itse sen, johon arkkibrexiteeri Nigel Farage ja Boris Johnson eivät koskaan pystyneet: Eurooppa-henkinenkin britti voi olla nyt – jos ei suorastaan tyytyväinen – niin ainakin hetkeksi sinut brexitin kanssa.

Brexitiä ei ole kuitenkaan käsitelty loppuun vielä moneen vuoteen, jos koskaan.

Pandemia on kuitenkin osoittanut, että brexit-tulkinnan sävyt ja painotukset muuttuvat samalla kun maailma muuttuu.