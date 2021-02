Katolinen kirkko

Paavi nimitti ensi kertaa naisen katolisen kirkon oppien tulkintaa käsittelevän piispainkokouksen merkittävään tehtävään – ”Ovi on avautunut”

Apulaissihteerinä aloittava Nathalie Becquart on myös ensimmäinen nainen, joka saa äänestää kokouksissa.

Paavi Franciscus kuvattuna 3. helmikuuta pitämässä viikoittaista livelähetystä, jota on tehty koronaviruspandemian takia.­

Katolisen kirkon paavi Franciscus on nimittänyt ensimmäistä kertaa naisen merkittävään virkaan katolisen kirkon synodiin eli piispainkokoukseen, joka on paaville tärkein neuvoa-antava elin. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Ranskalainen sisar, 52-vuotias Nathalie Becquart aloittaa synodin apulaissihteerinä, mikä tarkoittaa sitä, että hänellä on myös äänestysoikeus kokouksissa. Aiemmin naiset ovat saaneet osallistua kokouksiin asiantuntijoina, mutta heillä ei ole ollut äänioikeutta. Becquart on ollut synodin asiantuntijana vuodesta 2019.

Synodi koostuu arkkipiispoista, piispoista ja kardinaaleista, jotka kokoontuvat käsittelemään katolisen uskon oppien tulkintaa ja soveltamista.

Nimitys on osoitus paavin halukkuudesta lisätä naisten osallistumista katolisen kirkon päätöksentekoon.

”Aiemmissa piispainkokouksissa naispuolisten asiantuntijoiden määrä on kasvanut. Sisar Nathalie Becquartin nimityksen ja hänen äänestysoikeutensa ansiosta ovi on avautunut”, sanoi kardinaali Mario Grech, joka on synodin pääsihteeri.

Apulaissihteerin tehtävään nimitettiin samalla myös espanjalainen Luis Marin de San Marin.

Becquartin valinta poikkeaa kirkon perinteestä valita synodin tehtäviin vain miehiä. Paavi Franciscus tunnetaan kuitenkin edeltäjiään uudistusmielisempänä, ja hän on ilmaissut viime aikoina katolisen kirkon standardeilla sallivampia näkemyksiä myös muista aiheista.

Lokakuussa uutisoitiin, että Franciscus ilmaisi hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien siviililiitot. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun paavi on julkisesti tukenut samaa sukupuolta olevien liittoja.

Tammikuussa paavi päätti, että naiset saavat virallisesti toimia jumalanpalveluksissa liturgian lukijoina ja messupalvelijoina sekä jakaa ehtoollista. Uutistoimisto Reutersin mukaan naiset ovat toimineet näissä tehtävissä epävirallisesti jo pitkään, mutta paavi virallisti tehtävät.

Franciscus on kuitenkin myös todennut, ettei hän hyväksy naispappeja. Vatikaani korosti tammikuisen päätöksen yhteydessä, ettei naisten roolien virallistaminen jumalanpalveluksissa tarkoita sitä, että naiset pääsisivät jonain päivänä papeiksi.