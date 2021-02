Kuubaa hallitseva kommunistinen puolue yrittää paikata maan taloutta pandemian ja Trumpin jäljiltä. Tähän asti työtä on tehty Kuubassa pääosin valtiolle ja osuuskunnille.

Talousahdinko näyttää puskeneen Kuubassa läpi useita pitkään lupailtuja uudistuksia.

Ensin maata hallitseva kommunistinen puolue ilmoitti lopultakin luopuvansa ongelmia aiheuttaneesta kahden valuutan järjestelmästä tai ”turistipesoista”, ja nyt yksityisyrittäminen sallitaan useimmilla aloilla.

Tähän asti työtä on tehty Kuubassa pääosin valtiolle ja osuuskunnille. Työvoimasta vain noin 13 prosenttia tai 600 000 ihmistä on tehnyt töitä yrittäjänä, enimmäkseen taksikuskeina, majoittajina, ravintoloissa ja muilla turismiin liittyvillä aloilla.

Lista yrittäjille sallituista aloista on ollut tarkkaan rajattu.

Työministeri Marta Elena Feitó Cabreran viime elokuussa esittelemä uudistus hyväksyttiin perjantaina Kuuban ministerineuvostossa, kertoo kommunistisen puolueen sanomalehti Granma.

Uudistus laajentaa sallitut alat 127:stä yli 2 000:een, sanoo työministeri Feitó Cabrera. Valtion hallintaan jää osin tai kokonaan vielä 124 alaa, mutta Feitó Cabrera ei tarkentanut, mitkä.

Luultavasti niihin lukeutuvat ainakin media, terveydenhuolto ja puolustusala.

Yksityisyrittämisen laajentaminen on maan kommunistiselle johdolle kova pala, mutta maan taloustilannekin on kriittinen.

Pandemia vei pois ulkomaista valuuttaa tuovat turistit samalla kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiristi kauppasaartoa äärimmilleen ja esti valtaosan rahalähetyksistä Kuubaan.

Kuuban talous kutistui viime vuonna 11 prosenttia, eikä kasvua juuri ollut edeltävinäkään vuosina.

Kuubalaiset ovat vuosien varrella tottuneet siihen, ettei kaikkia tuotteita ole kaupan hyllyllä, mutta viime vuoden aikana pulaa oli yhä useammin peruselintarvikkeista leipää myöten.

Lue lisää: Suomalainen uutuuskirja: Trumpin pakotteet ja pandemia kurjistivat Kuuban talouden, mutta kommunistinen puolue voi hyvin

Presidentti Miguel Díaz-Canel totesi viime vuoden lopulla, että Kuuba on kriisissä, ja uudistuksia on tehtävä. Niillä on tarkoitus kasvattaa vientiä, vähentää tuontia ja saada aikaan kotimaista kysyntää.