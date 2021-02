Luonnonkatastrofit

Taloja on jäänyt tulva-aallon alle.

Ainakin 100–150 ihmisen pelätään kuolleen Intiassa jäätikön romahdettua sunnuntaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Times of India -sanomalehden mukaan yli 150 ihmistä on kateissa.

Reutersin mukaan osa Himalajan jäätiköstä murtui ja törmäsi patoon. Seurauksena oli tulva, joka alueelta tulleiden kuvien perusteella hautasi alleen muun muassa taloja. Intia on määrännyt osan pohjoisista alueistaan hälytystilaan.

Indian Express -lehden mukaan jäätikkö vaurioitti patoa. Kateissa on sen mukaan yli 150 ihmistä, jotka työskentelivät Rishigangan vesivoimaprojektissa.

”Voimalaitosprojektin edustajat ovat kertoneet minulle, etteivät he ole kyenneet saamaan yhteyttä noin 150:een heidän omista työmiehistään työmaalla”, sanoi valtion pelastusviranomaisten edustaja Ridhim Aggarwal intialaiselle uutistoimistolle PTI:lle Indian Expressin mukaan.

Vesi on noussut Alaknanda-joessa, johon vesi jäätiköltä laskee, ja alueelta on evakuoitu ihmisiä. Evakuointialue sijaitsee Uttarakhandin osavaltiossa.

Times of Indian mukaan Alaknanda-joen veden pinta on noussut metrin, mutta virtaus jokeen on asteittain vähenemässä. Lehden mukaan myös Rishiganga-joki tulvii.

Reutersin haastattelema silminnäkijä kertoi nähneensä, kuinka pölyä, kiveä ja vettä laski vyörynä alas jokilaaksoon.

”Se tuli hyvin nopeasti, ei ollut aikaa hälyttää ketään”, sanoi Sanjay Singh Rana Reutersille puhelimitse.