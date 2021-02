Koronarokotteiden kanssa on käynyt juuri niin kuin etukäteen ennustettiin: rikkaat maat ovat ostaneet hyllyt tyhjiksi ja varanneet valtaosan tuotteista hamaan tulevaisuuteen. Samalla Afrikan maissa rokotteita on vasta alettu ostaa.

Pisimmällä on Etelä-Afrikka, jossa leviää koronaviruksen mahdollisesti helpommin tarttuva muunnos. Maahan saapui viime maanantaina Intiasta miljoona annosta Astra Zenecan rokotetta, ja 500 000 annosta lisää on luvattu, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN.

Etelä-Afrikka on yrittänyt hankkia niin paljon rokotteita kuin pystyy, mutta tarjontaa on vähän. Ne rokotteet, joita vielä on tarjolla, ovat kalliita. Suuren kysynnän takia Etelä-Afrikka on joutunut maksamaan rokotteistaan kaksinkertaista hintaa verrattuna alkuperäiseen, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Rokotteelle on maailmanlaajuinen kysyntä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Emme tiedä halvemmasta vaihtoehdosta, joka olisi heti saatavilla”, toteaa Etelä-Afrikan terveysministeriön viestintäjohtaja Popo Maja CNN:lle.

Etelä-Afrikan on terveysviranomaisten mukaan tarkoitus aloittaa terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen tämän kuun aikana. Ongelmia on kuitenkin jo näköpiirissä, sillä Astra Zenecan rokote ei näytä suojaavan Etelä-Afrikan virusmuunnoksen aiheuttamalta lievältä taudilta, kertoo Financial Times.

Etelä-Afrikka on varannut myös Pfizerin ja Biontechin rokotteita yhteensä 20 miljoonaa annosta, mutta ne eivät ole vielä saatavilla.

Muut Afrikan maat ovat sopineet Afrikan unionin kautta yhteensä 270 miljoonasta rokoteannoksesta, mutta määrä on murto-osa tarvittavasta ja kohonneet hinnat hidastavat ostotahtia, WHO varoittaa.

Moni Afrikan maa pääsee WHO:n mukaan aloittamaan rokotukset vasta kuukausien päästä, ja tämän vuoden loppuun mennessä mantereen väestöstä ehditään luultavasti rokottaa alle kolmannes.

Kehittyneiden länsimaiden kannattaisi olla Afrikan rokotustilanteesta huolissaan, ei pelkästään solidaarisuudesta vaan myös itsekkäistä syistä. Vaivalla rakennetusta laumasuojasta ei ole Euroopassa hyötyä, jos viereinen manner muuttuu uusien virusmuotojen tehtaaksi.

Etelä-Afrikan hallituksen neuvonantaja, professori Salim Abdool Karim varoittaa BBC:n haastattelussa, että nyt ollaan tulossa moraalisesti täysin kestämättömään tilanteeseen, jossa eturivin maat kuten Britannia alkavat rokottaa nuoria ja terveitä, vaikka Afrikassa ei ole rokotettu edes lääkäreitä.

Siinä ei ole järkeä, hän sanoo, sillä virus vain muhii rokottamattomilla alueilla ja hyökkää muuntuneena uudestaan rokotettujen kimppuun.

”Joissain maissa on vallalla virheellinen uskomus, että jos ne rokottavat omat kansalaisensa, ne ovat turvassa. Se ei ole totta”, Karim sanoo BBC:lle.

Etelä-Afrikan ulkoministeri Naledi Pandor valitti viikonloppuna käynnistyneen Afrikan unionin huippukokouksen alla, että rikkaat pohjoisen maat ostavat itselleen varastot täyteen rokotteita samalla kun Afrikka kamppailee saadakseen niistä edes oman osuutensa, kertoo suomalainen uutistoimisto STT.

”Jonotamme kuolemaan”, Pandor sanoi.

Työntekijät seisoivat suojavarusteissa sairaalan pihassa Pretoriassa Etelä-Afrikassa 11. tammikuuta. Käynnissä on kiihtyvä koronaepidemia, mutta rokotukset eivät ole alkaneet.­

Useimmissa Afrikan maissa koronatartuntoja on toistaiseksi vähän. Afrikassa on kirjattu vain noin neljä prosenttia maailman koronatartunnoista ja -kuolemista eli hiukan vähemmän kuin Britanniassa, kertoo STT.

Suunta on kuitenkin huolestuttava: tapausmäärät kasvavat vauhdilla erityisesti Afrikan eteläosissa. Kuolleiden määrä on kasvanut koko mantereella 40 prosenttia pelkästään tammikuun aikana, osoittaa Johns Hopkins -yliopiston data.

Etelä-Afrikan muunnosta on jo havaittu Botswanassa, Ghanassa, Keniassa, Komoreilla ja Sambiassa sekä 20 maassa Afrikan ulkopuolella. Nykyiset rokotteet saattavat tehota muunnokseen huonommin kuin muihin virusmuotoihin, kuten Astra Zenecan rokotteen kohdalla jo jouduttiin toteamaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on yrittänyt saada hätäviestiä rokotenationalismin haitoista läpi kaikin voimin. Kun rikkaat maat ovat kuitenkin ehtineet varata ensimmäiset rokote-erät loppuun, WHO pyytää, että ne antaisivat edes yli jäävät rokotteet yhteiselle rokotusohjelma COVAX:ille jaettavaksi eniten tarvitseville.

Köyhien maiden tilanteen helpottamiseksi Etelä-Afrikka on ajanut yhdessä Intian kanssa Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa ehdotusta, joka mitätöisi koronarokotteiden patentit pandemian ajaksi.

Lue lisää: Rokotetuotantoa voisi nopeuttaa rikkomalla patenttisuojan, mutta lääkeyhtiöt vastustavat –”Kenen etu tässä painaa?” kysyy professori

Maanosien eri rokotustahdilla voi olla tuhoisa vaikutus Afrikan talouteen, sanoo Pohjoismaisen Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso STT:n haastattelussa.

”Jos tällainen rokotenationalismi jatkuu, niin sehän tarkoittaa, että Afrikan kanssa ei voida palata normaaliin kanssakäymiseen vielä pitkään aikaan”, Laakso pohtii.

Myös Laakso korostaa, että virus voi kehittyä vaarallisemmaksi, jos se jää pyörimään väkirikkaassa maanosassa rajoittamatta.

Tutkija ennustaa, että jos rokotteita ei tule länsimaista, niin Kiina tulee hätiin. Maa toimitti jo keväällä hanakasti muun muassa hengityssuojaimia eri Afrikan maille ja on lupaillut sen olevan painopistealue myös rokotustoimituksissa.

”Jos kiinalaiset saavat tuotantokapasiteettinsa niin isoksi, että rokotetta riittää, niin se on kyllä hyvä sauma Kiinalle lisätä vaikutusvaltaansa pehmeällä diplomatialla”, Laakso ennustaa STT:lle.