Mielenosoittajat ja maan oppositio ovat kyseenalaistaneet presidentti Moïsen aseman jo pitkään.

Viranomaiset ovat estäneet vallankaappausyrityksen Karibianmerellä sijaitsevassa Haitissa, kertoo uutistoimisto AFP. Viranomaisten mukaan yrityksen tarkoituksena oli murhata presidentti Jovenel Moïse ja kaataa hallitus.

Ainakin 23 ihmistä on pidätetty tapauksen takia. Pidätettyjen joukossa on korkeimman oikeuden tuomari ja poliisiviranomainen.

”Kiitän palatsini turvallisuuspäällikköä. Näiden ihmisten tavoitteena oli yrittää saada minut pois päiviltäni. Tämä suunnitelma estettiin”, presidentti Moïse sanoi.

Moïsen asema presidenttinä on kyseenalaistettu jo aiemmin. Presidentin itsensä mukaan hän saa jatkaa tehtävässään vielä vuoden ajan. Opposition mukaan tämä ei pidä paikkaansa ja perustuslakia tulkitaan virheellisesti. Tämä on johtanut protesteihin, joissa on vaadittu presidenttikauden päättymistä sunnuntaina.

Kiista johtuu siitä, että alkujaan Moïse valittiin presidentiksi vuonna 2015 äänestyksellä, joka myöhemmin kumottiin huijausepäilyjen takia. Moïse valittiin uusissa vaaleissa presidentiksi vuotta myöhemmin, mutta vaaleja pidettiin jälleen kiistanalaisina.

Presidentinvastaiset mielenosoittajat ovat vaatineet, että presidentti päättää kautensa sunnuntaina 7. helmikuuta. Kuva on otettu tammikuussa.­

Viime vuosina haitilaiset ovat toistuvasti osoittaneet mieltään hallituksen korruptiota ja rikollisjengien valtaa vastaan.

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina hyväksyvänsä presidentti Moïsen aseman, mutta vaativansa vapaita ja reiluja vaaleja, jotta parlamentti voi jatkaa työskentelyään.

Haiti on yksi maailman köyhimpiä maita, jonka poliittinen tilanne on ollut pitkään epävakaa ja maassa on tapahtunut lukuisia vallankaappauksia. Viimeksi presidentti syöstiin vallasta vuonna 2004, minkä takia Haitissa on yhä meneillään YK:n rauhanturvaoperaatio.