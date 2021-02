Britanniassakin odotetaan maanantaina runsaasti lisää lunta. Saksassa monet autobaanat ovat tukossa, koska sadoilta rekoilta on tyssännyt matkanteko.

Laajat alueet Keski- ja Länsi-Euroopassa kamppailevat maanantaina runsaana jatkuvan lumentulon kanssa, kertovat Saksan, Hollannin ja Britannian viestimet.

Liikenne oli jo sunnuntain jäljiltä monin paikoin halvaantunut. Saksassa Nürnbergin lähettyvillä muodostui moottoritielle pahimmillaan 150 rekan tukos, kertoi saksalaislehti Bild varhain maanantaiaamuna.

Hollannissa junaliikenne pysäytettiin sunnuntaina kokonaan, ja jo entuudestaan harvalukuisia lentoja peruttiin kymmenittäin. Meteorologit luokittelivat tilanteen lumimyrskyksi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Belgialaisessa Les Hautes Fagnes -luonnonpuistossa tykkylumi taivutti puiden oksia maanantaiaamuna.­

”Edellinen lumimyrsky oli tammikuussa 2010”, kertoi uutistoimisto AFP hollantilaislähteisiin nojaten.

Hollannissa lumimyrskylle on annettu virallisesti nimeksi Darcy. Epäviralliset nimet ovat kuitenkin olleet hieman runollisempia.

Saksassa Bild-lehti on kutsunut kylmän ilman rintamaa nimellä ”der fiese Riese”. Se tarkoittaa ilkeää jättiä. Vapaasti kääntäen voisi puhua ”keljusta karpaasista”.

Saksassa lähellä Hollannin rajaa sijaitsevan Nordrhein-Westfalenin läpi kulkevalla moottoritiellä auto oli suistunut lumiselta tieltä sunnuntaina.­

Käytössä on myös laatusana ”siperialainen”, kuten Focus-lehden ennusteissa. Siperialaisuus viittaa odotettavissa oleviin noin 20 asteen yöpakkasiin.

Lunta siivottiin pois kadulta Brandenburgin portin edustalla Berliinissä sunnuntaina.­

Britanniassakin on kaivettu naftaliinista takavuosien Beast from the East eli ”peto idästä”. Idästä lähestyvä säärintama on tuomassa maanantaina enimmillään 15 senttiä uutta lunta, kertoo brittikanava BBC.

Lumessa ja pakkasessa on tunnetusti myös hyvät puolensa. Lapset pääsevät ilakoimaan lumileikeissä, ja puitteet talviurheilulle ovat otolliset.

Hollannissa eletään AFP:n mukaan toivossa, että kanavat jäätyisivät niin kunnolla, että niille pääsisi luistelemaan ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.

Ulkoilualueena toimivalla Tempelhofin entisellä lentokentällä Berliinissä oli runsaasti leijalumilautalijoita sunnuntaina.­