Etiopian hallitus nujersi Tigraytä hallinneet kapinalliset, mutta konfliktin seuraukset ovat yhä karmivia.

Diabetesta sairastava nainen kuoli, koska hänen tyttärensä ei saanut hankittua insuliinia. Naisia joutuu synnyttämään pimeässä vailla apua, koska sairaalassa ei ole öisin henkilökuntaa tai sähköä.s

Tällaista on ollut viime aikoina Tigrayn osavaltiossa Etiopiassa, kertoo uutistoimisto Reuters, joka on koonnut tietoja taisteluista kärsineen maakunnan terveystilanteesta. Se on katastrofaalinen.

Tiedot ovat vähäisiä ja hataria, koska Etiopian hallitus on estänyt toimittajien pääsyn maan pohjoiskolkassa sijaitsevalle Tigrayn alueelle ja tehnyt myös avustusjärjestöjen työn hankalaksi.

Erimielisyydet Etiopian hallituksen ja Tigraytä hallinneen TPLF-puolueen välillä kärjistyivät marraskuussa sodaksi, jossa Etiopian joukot pääsivät pian niskan päälle. Kuten sisällissodissa usein, eniten kärsivät siviilit.

”Tigrayn terveydenhuoltojärjestelmä on saatujen tietojen mukaan lähellä luhistumista”, kertoi YK:n hätäaputoimisto Ocha viime torstaina.

Tigrayssä on noin seitsemän miljoonaa asukasta. Koko Etiopian väkiluku on yli sata miljoonaa.

Tigrayssä toimii normaalioloissa 280 ambulanssia. Nyt niistä on Ochan mukaan käytössä 30.

Sairaaloita ja apteekkeja on ryöstetty, Reuters kertoo.

Punaisen Ristin työntekijät jakoivat avustustarvikkeita Tigrayssä tammikuun alussa.­

Eräs nainen kertoi etsineensä joulukuun lopulla jälkiehkäisypillereitä Sheraron kaupungissa. Pillereitä olisi tarvinnut naisen ystävä, joka oli joutunut viiden miehen joukkoraiskaamaksi.

”Sairaalassa ei ollut ainuttakaan työntekijää”, nainen kertoi Reutersille puhelinhaastattelussa. ”Koko sairaala oli ryöstetty tyhjäksi. Kattoa ja ovia lukuun ottamatta jäljellä ei ollut mitään.”

Sitten nainen oli mennyt terveyskeskukseen, mutta sekin oli ryöstetty tyhjäksi.

Terveydenhuollon luhistumisesta kertoo myös MSF eli Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö.

Adwan ja Axumin kaupunkien sairaaloissa ei ollut joulukuun puolivälissä sähköä eikä vettä, MSF tiedotti. Adwassa lääkevarastot oli ryöstetty ja sairaalan kalusteet ja välineet rikottu.

”Näin ihmisiä, jotka tulivat sairaalaan polkupyörällä 30 kilometrin päästä kyydissään potilas”, MSF:n edustaja Albert Vinas kertoi.

”Ja he ovat niitä, jotka onnistuvat pääsemään sairaalaan. Ihmisiä kuolee kotonaan.”

Joka yö noin 20–30 naista joutuu synnyttämään Shiren kaupungissa vailla kätilön apua, kertoo Reutersin haastattelema avustustyöntekijä. Omillaan synnyttäminen johtuu siitä, ettei sairaalassa ole öisin henkilökuntaa.

Mehbrit-niminen nainen puolestaan kertoi, että hänen 55-vuotias äitinsä kuoli joulukuussa, koska Tigrayn pääkaupungista Mekellestä ei saanut insuliinia. Mehbrit oli yrittänyt anella sitä joka paikasta, turhaan.

”Rukoilin Jumalaa olemaan armollinen”, Mehbrit sanoi.

”Insuliinia saatiin 13 päivää sen jälkeen, kun äitini oli kuollut.”