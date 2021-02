Hongkongin hallinnon sivuilla viime viikolla julkaistulla videolla Herra Pöllö kertoo lapsille muun muassa terrorismista ja vihamielisistä ulkovalloista.

”Opiskellaanpa kansallista turvallisuutta”, julistetaan värikkäällä, lastenkirjamaisella animaatiovideolla.

Kuvaan ilmestyy nelikulmaiseen ylioppilaslakkiin sonnustautunut silmälasipäinen ”Herra Pöllö”, joka alkaa kertoa kahdelle kirkassilmäiselle lapselle, miksi kansallisen turvallisuuden laki on hyvä ja tarpeellinen.

Karttakeppiä heiluttava pöllö selostaa esimerkiksi, että vaikka kansalaisilla on erilaisia oikeuksia, sitovat heitä myös lailliset velvoitteet. Mielipiteitä saa ilmaista, mutta vain lain puitteissa – muuten voi joutua oikeudelliseen vastuuseen.

Lisäksi Herra Pöllö kertoo lapsille Hongkongia uhkaavista lukuisista ulkoisista uhista, muun muassa terrorismista ja vihamielisistä ulkovalloista.

Viime viikolla hallinnon sivuilla julkaistulla videolla Hongkongin hallinto pyrkii opettamaan lapsille kesäkuussa voimaan tulleen kansallisen turvallisuuden lain suomia vapauksia ja vastuita.

The New York Times -lehden mukaan video on osa Kiinan erityisalueella voimaan tullutta opetussuunnitelmaa, jolla pyritään välittämään lapsille Manner-Kiinan hallinnolle mieluisia ohjenuoria.

Niin kutsutta luovutuslakia vastustaneet mielenosoittajat järjestivät Hongkongissa lukuisia suuria mielenosoituksia vuosina 2019 ja 2020. Väkivaltaisiksi yltyneissä mielenosoituksissa oli mukana paljon opiskelijoita, ja hallinnon mukaan rauhattomuuksien taustalla olivat muun muassa kouluissa opitut ”väärät asenteet”.

Länsimaiden mukaan Kiina pyrkii uuden lain turvin nujertamaan Hongkongin demokratian.

Pirteä animaatio esittelee nyt siis Hongkongin ja Manner-Kiinan hallintojen version siitä, millaista maailmankuvaa nuorimmille kansalaisille halutaan välittää.

Itsehallinnollisen Hongkongin ilmaisu- ja kokoontumisvapaudet olivat pitkään lähes länsimaista tasoa eli paljon suuremmat kuin emämaassaan Kiinassa.

Uuden lain mukaan laittomia ovat muun muassa Hongkongin itsenäisyyttä kannattavat iskulauseet ja Kiinan johdon arvostelu. Terrorismiksi voidaan luokitella esimerkiksi julkisten liikennevälineiden vahingoittaminen.

Lain rikkomisesta epäiltyjä on lupa viedä oikeuteen Manner-Kiinaan, jossa oikeuslaitos on puoluejohdon kontrollissa.

Myös useiden koulukirjojen tekstiä on muutettu. Niistä on poistettu esimerkiksi kuvia valtaa kritisoivien, seiniin liimattujen tarralappujen teksteistä. Oppimateriaalin siivous alkoi tosin jo ennen lain säätämistä.

Koulujen kirjastoja on määrätty poistamaan kirjoja, jotka eivät sovi uuden lain henkeen. Demokratia-aktivistien kirjoja on poistettu julkisista kirjastoista.