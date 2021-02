Toimittajat onnistuivat tallentamaan yritysrekisterin käyttöönsä.

Luxemburgin The Grand Rue on arvokas ostoskatu. Kuva vuodelta 2013.­

Luxemburgin yritysrekisteristä paljastuu paljon aiemmin salassa pysyneitä omistuksia, joiden epäillään kytkeytyvän rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen erikoistunut toimittajajärjestö OCCRP (Organised crime and corruption reporting project) pääsi tutustumaan rekisteriin ja kertoo löydöksistään Openlux-artikkelisarjassaan.

Luxemburgissa asuu 650 000 ihmistä, suunnilleen saman verran kuin Helsingissä. Luxemburgissa on kuitenkin 140 000 yritystä. Se on suosittu kohde yritysten kotipaikaksi, sillä Alankomaiden pieni ruhtinaskunta on vakaa, verotus matala ja suhtautuminen yritysten omistukseen ja hallintoon salaileva, kirjoittaa OCCRP.

Luxemburg perusti julkisen yritys- ja edunsaajarekisterin Euroopan unionin painostuksesta vuonna 2019. Rekisteriin ei kuitenkaan voinut tehdä hakuja ihmisten nimillä, vaan ainoastaan yrityksen nimellä tai yritystunnuksella. Tämä hankaloittaa huomattavasti rekisterin käyttämistä.

OCCRP ryhtyi yhteistyöhön ranskalaisen Le Monde -lehden kanssa. Le Monde onnistui tallentamaan koko rekisterin tietoteknisin menetelmin, mikä teki sen käsittelemisestä helpompaa ja selkeämpää. Toimittajajärjestö ja sen useat paikalliset yhteistyökumppanimediat pystyivät selvittämään, millaisia yrityksiä ja omistuksia Luxemburgiin ja sen kautta on rekisteröity sekä tietenkin sitä, ketkä yritysten ja niiden omistusten taustalla vaikuttavat.

Löydöt ovat hämmentäviä, kertoo OCCRP artikkelisarjassaan. Se keskittyy erityisesti kiinteistöomistuksiin Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa.

Esimerkiksi Münchenin arvo-osoitteen, kolmesta arvokiinteistöstä koostuvan Ludwig-kokonaisuuden omistaa OCCRP:n ja Süddeutche Zeitungin mukaan pitkällisen yhtiöketjun kautta indonesialainen palmuöljyllä ja paperitehtailla rikastunut Sukanto Tanoto. Kiinteistön kauppahinta oli 348 miljoonaa euroa. Samoihin aikoihin Sukanto Tanoton poika Andre osti 47 miljoonalla eurolla amerikkalaisarkkitehti Frank Gehryn suunnitteleman rakennuksen Düsseldorfista.

Molemmat kaupat oli tehty Luxemburgiin rekisteröityjen yhtiöiden kautta.

Tanotoa on syytetty huomattavista metsän hävittämishankkeista Indonesiassa. Yksi hänen yhtiöistään jo aiemmin saanut Indonesiassa 200 miljoonan dollarin sakon veronkierrosta, OCCRP kertoo.

Venäjän rautatieyhtiön varatoimitusjohtaja Oleg Tonin 30-vuotias poika Sergei Toni omistaa Ranskassa linnan Pariisin läheltä ja kerrostaloasunnon Pariisista, talon Rivieralta sekä Espanjan Alicantesta kaksi villaa, maata ja kolme kerrostaloasuntoa. OCCRP arvioi että Sergei Tonin Luxemburgin kautta toimivat yhtiöjärjestelyt ovat arvoltaan noin 66 miljoonaa euroa.

Libanonin keskuspankin johtajalla Riad Salamella on OCCRP:n mukaan noin sadan miljoonan euron arvosta omistuksia kolmen luxemburgilaisyhtiön kautta. Libanonin entinen pääministeri Najib Mikati omistaa maata Ranskan Rivieralla ja myönsikin asian toimittajille.

Arabiemiraattien pääministerin ja Dubain emiiri Mohammed bin Rashid al-Maktoumin kiinteistöomistusten arvo pelkästään Britanniassa on noin 100 miljoonaa euroa. Luxemburgin yritysrekisteristä ilmeni, että emiiri omistaa myös useita kiinteistöjä Roomassa: esimerkiksi Via di Monte d´Orolla sijaitsevan talon, jossa on luksushotelli J.K. Palace Hotel.

OCCRP lupaa paljastaa myöhemmin myös italialaisen mafiaklaani ’Ndranghetan omistus- ja yritysjärjestelyjä Luxemburgissa sekä Venezuelan eliitin rahanpesuun liitettyjä yritysjärjestelyjä.