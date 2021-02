Näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että Trumpia tuomittaisiin ”kapinaan yllyttämisestä” kongressitalon valtauksen yhteydessä. Mutta edessä on luultavasti suuri amerikkalainen poliittinen show.

Yhdysvaltain senaatissa alkaa tiistaina entisen presidentin, republikaani Donald Trumpin virka­rikos­oikeuden­käynti. Häntä syytetään ”kapinaan kiihottamisesta” kongressitalon väkivaltaisessa valtaamisessa loppiaisena.

Oikeudenkäynti on poikkeuksellinen: senaatin sata jäsentä ovat tuomareita, silminnäkijöitä ja uhreja. Moni heistä joutui hengenvaaraan, kun väkijoukko tunkeutui kongressitaloon. Viisi ihmistä kuoli mellakan yhteydessä.

Amerikkalaisia järkyttäneistä tapahtumista huolimatta näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että juttu päätyisi Trumpin tuomitsemiseen. Edessä lienee kuitenkin suuri amerikkalainen poliittinen show.

HS kokosi vastauksia keskeisiin kysymyksiin virka­rikos­oikeuden­käynnistä ja sen taustoista.

Näkymä kongressitalon edustalta loppiaisena.­

Mikä johti kongressitalon valtaamiseen?

Trump hävisi presidentinvaalit viime marraskuussa demokraatti Joe Bidenille. Trump aloitti jo viime vuoden keväällä kampanjan, jossa hän toisteli, että vaalit aiotaan varastaa. Kun hän hävisi, hän väitti vaaleja varastetuiksi ja kieltäytyi myöntämästä tappiotaan. Yli 60 oikeusjuttua ei kääntänyt tulosta yhdessäkään osavaltiossa.

Suuri osa Trumpin äänestäjistä uskoi Trumpin vaalipetos­kertomusta. Kun Bidenin vaalivoitto oli määrä vahvistaa kongressissa lopullisesti loppiaisena, Trumpin kannattajat saapuivat joka puolelta maata osoittamaan mieltään Washingtoniin.

Kokouksen alla Trump piti kannattajilleen puheen, jossa hän demokraattien mielestä kiihotti ihmisiä väkivaltaan. Hän totesi esimerkiksi, että ”meidän on taisteltava helvetin lailla... muuten meillä ei ole enää maatamme”. Hän myös kannusti ihmisiä marssimaan kongressitalolle ja ”näyttämään voimaansa”.

Trumpin puolustajat korostavat, että yhdessä kohtaa puhettaan Trump sanoi, että kannattajien tulee saattaa äänensä kuuluviin ”rauhanomaisesti ja isänmaallisesti”.

Kuka syytti presidenttiä ”kapinaan kiihottamisesta”?

Syytteistä päätettiin kongressin alahuoneessa edustajainhuoneessa 13. tammikuuta eli viikko ennen Trumpin virkakauden päättymistä. Syyttämisen puolesta päätettiin äänin 232–197. Republikaaneista kymmenen äänesti syyttämisen puolesta ja 197 vastaan.

Vaikka syyttämistä tukeneiden republikaanien määrä oli suhteellisesti pieni, tulosta pidettiin merkittävänä Trumpin uhmaamisena. Kun Trump joutui joulukuussa 2019 valtakunnanoikeuteen Ukraina-jupakasta, yksikään edustajainhuoneen republikaani ei halunnut tai uskaltanut tukea syytteitä.

Trump tekee historiaa olemalla ensimmäinen presidentti, joka joutuu valtakunnanoikeuteen kahdesti. Hänen lisäkseen kaksi muuta presidenttiä on joutunut valtakunnanoikeuteen. Yksikään juttu ei ole johtanut presidentin tuomitsemiseen. Trump on ensimmäinen presidentti, jonka virkarikosoikeudenkäynti tapahtuu kauden jo loputtua.

Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu?

Moni yksityiskohta on vielä avoinna, ja niistä sovitaan tiistaina ennen varsinaisen käsittelyn alkamista. On epäselvää, kutsutaanko senaattiin todistajia.

Demokraatit olisivat halunneet kutsua Trumpin todistajaksi, mutta Trumpin asianajajat ovat sanoneet, ettei siihen suostuta.

On mahdollista, että demokraatit rakentavat juttunsa enimmäkseen videoiden ja sosiaalisen median viestien varaan. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan esityksillä pyritään luomaan tyrmistystä loppiaisen tapahtumista. Kyse on siis pitkälti poliittisesta näytelmästä, jota esitetään amerikkalaiselle tv-yleisölle.

Trumpin ensimmäinen virkarikos­oikeudenkäynti kesti kolmisen viikkoa. Tällä kertaa odotetaan viikon tai enintään kahden viikon käsittelyä, mikä sopii poikkeuksellisesti kummallekin riitaiselle puolueelle.

Republikaanit haluavat nopeasti eroon loppiaisen tapahtumien vatvomisesta, sillä ne ovat kiusallisia puolueelle ja yhä hyvin vaikutusvaltaiselle Trumpille. Demokraatit puolestaan haluaisivat päästä edistämään Bidenin koronatukipakettia ja uuden presidentin nimityksiä, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN.

Erona ensimmäiseen oikeudenkäyntiin on, että puheenjohtajana ei toimi korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts. Perustelu on, että Trump ei ole istuva presidentti. Hänen paikallaan istuu demokraattien seniorisenaattori Patrick Leahy.

Miksi Trumpin tuomitseminen ei vaikuta todennäköiseltä?

Trumpin tuomitseminen vaatisi yhteensä 67 senaattorin äänen eli kahden kolmasosan senaatista, jos kaikki senaattorit osallistuvat äänestykseen. Senaatissa istuu 50 demokraattia ja 50 republikaania.

Monen amerikkalaisen mielissä oikeudenkäynti ratkesi tammikuun lopulla, kun republikaanit vaativat äänestystä oikeudenkäynnin perustuslaillisuudesta.

Yhteensä 45 republikaanisenaattoria vaati jutun hylkäämistä perustuslain vastaisena, koska Trump ei ole enää virassa. Vaikka republikaanien yritys peruuttaa oikeudenkäynti kaatui äänin 55–45, se oli hyvin selkeä merkki siitä, ettei 17 republikaanilla ole haluja tuomita Trumpia.

Kyseisen äänestyksen perusteella voidaan siis olettaa, että noin viisi senaattoria harkitsee tuomitsemista. Trumpin ensimmäisessä oikeudenkäynnissä vain yksi republikaani – Mitt Romney – äänesti Trumpin tuomitsemisen puolesta.

Mitä demokraateilta voi odottaa?

Videoilla ja sosiaalisen median viesteillä pyritään näyttämään, että kongressitalon valtaajat toimivat ikään kuin Trumpin suoraan antamien käskyjen perusteella. Tähän viittaavia videoita ja viestejä on esitetty julkisuudessa.

Demokraatit pyrkivät syyllistämään Trumpia siitä, että häneltä vei pitkään ennen kuin hän antoi videolausunnon, jossa hän pyysi kannattajiaan lähtemään pois kongressitalosta. Tässä yhteydessä hän toisti väitteitä vaalipetoksesta ja kutsui kannattajiaan ”rakkaiksi ja hyvin erityisiksi”.

Julkisuuteen on viikonvaihteessa tullut uusi video, jossa niin sanottu ”Qanon-shamaani” Jacob Chansley sanoo, että lähti kongressitalosta sen jälkeen kun ”Donald Trump pyysi kaikkia lähtemään kotiin... koska me voitimme tänään”.

Sarvipäinen Jacob Chansley kongressitalossa.­

Joidenkin mielestä raskauttavaa on sekin, että Trump julkaisi mellakan ollessa käynnissä varapresidenttinsä Mike Pencen vastaisen twiitin, jossa hän sanoi, että ”Pencellä ei ollut rohkeutta tehdä sitä, mikä piti tehdä maamme ja perustuslain suojelemiseksi”.

Pence johti puhetta, kun Bidenin vaalivoittoa vahvistettiin. Hän kieltäytyi yrittämästä vaalituloksen kumoamista, koska hänen mukaansa hänellä ei ollut siihen oikeutta.

Trumpin kannattajat vaativat Pencen hirttämistä. Pence evakuoitiin turvaan vain hetkeä ennen kuin Trumpin kannattajat tunkeutuivat senaatin kokoussaliin.

Miten republikaanit puolustavat Trumpia?

Suuri osa republikaaneista pyrkii siihen, ettei heidän tarvitse ottaa kantaa loppiaisen tapahtumiin. Kuten tammikuun äänestyksessäänkin he pyrkivät vakuuttamaan kansaa siitä, ettei virkarikosjutulle ole perustuslaissa pohjaa.

Tämä on myös Trumpin asianajajien väite numero yksi viime viikolla julkaistun lausunnon mukaan: virkarikosoikeudenkäynnin tarkoitus on perustuslain mukaan päättää, pitääkö presidentti (tai muu viranhaltija) erottaa tehtävästään. Koska tehtävä on päättynyt, oikeudenkäynnillä ei voi saavuttaa perustuslaissa asetettua tavoitetta oikeudenkäynnille.

Mediatietojen mukaan enemmistö oikeusoppineista ajattelee, että virkarikosoikeudenkäynti voidaan käydä myös presidentin tehtävien päätyttyä. Ennakkotapauksena mainitaan usein virkasyytteeseen joutunut sotaministeri William Belknap, joka erosi maaliskuussa 1876. Hänen vapauttavaan tuomioon päättynyt oikeudenkäyntinsä käytiin eron jälkeen.

Mitä kansa miettii?

Tuoreessa ABC News -kanavan ja sanomalehti The Washington Postin kyselyssä 56 prosenttia amerikkalaisista toivoo, että Trump tuomitaan jutussa. Vastaavassa kyselyssä tuomion kannalla oli Trumpin ensimmäisessä virkarikosjutussa 47 prosenttia kansasta.

Kuten kaikessa, puoluekanta vaikuttaa näkemykseen. Connecticutissa sijaitsevan Quinnipiacin yliopiston kyselyssä 86 prosenttia demokraateista oli tuomitsemisen kannalla, kun täsmälleen sama 86 prosentin osuus republikaaneista vastusti tuomiota.

Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta?

Jos Trump tuomittaisiin, erillisellä äänestyksellä häntä voitaisiin estää pyrkimästä jatkossa poliittisiin tehtäviin. Koska tuomio on epätodennäköinen, hän voi kannattajineen haaveilla uudesta kampanjasta vuoden 2024 presidentinvaaleissa.