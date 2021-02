EU-maiden karkotukset ovat vastaus Venäjän perjantaina tekemiin diplomaattikarkotuksiin.

Ruotsi, Saksa ja Puola karkottavat kukin yhden Venäjän diplomaatin. Asiasta kertovat esimerkiksi Ruotsin radio ja uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Puolan ulkoministeriö viestipalvelu Twitterissä. Karkotukset ovat vastaus Venäjän perjantaina tekemiin diplomaattikarkotuksiin.

Venäjä määräsi kolme diplomaattia karkotettaviksi kesken EU:n korkean edustajan Josep Borrellin vierailun. Venäjän mukaan yksi ruotsalainen, yksi saksalainen ja yksi puolalainen diplomaatti olisivat osallistuneet Venäjällä työskennellessään vangittua oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita tukeviin mielenosoituksiin.

Puolan ulkoministeriö kertoi Twitterissä pitävänsä Venäjän omaan diplomaattiinsa kohdistuvaa, mielenosoituksella perusteltua karkotuspäätöstä perusteettomana. Myös Ruotsi ulkoministeri Ann Linde kommentoi, että Venäjän karkotettavaksi valitsema ruotsalaisdiplomaatti ei ollut tehnyt mitään väärää.

EU:n korkea edustaja Borrell oli karkotusten aikaan perjantaina Moskovassa tapaamassa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia, ja yhdeksi keskeisistä keskustelunaiheista oli jo etukäteen kerrottu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Navalnyi pidätettiin tammikuussa rajatarkastuksessa tämän ollessa palaamassa Saksasta, jossa oli ollut kuukausia toipumassa häneen kohdistuneesta kemiallisella aseella tehdystä murhayrityksestä. Viime viikolla Navalnyille määrättiin ehdoton 2 vuoden ja 8 kuukauden vankeustuomio petostapauksessa jossa syytteitä on alunperinkin kutsuttu tekaistuiksi.

Josep Borrell kertoi aiemmin maanantaina julkaisemassaan blogitekstissä, että sai tietää ruotsalaisen, saksalaisen ja puolalaisen diplomaatin karkottamisesta sosiaalisesta mediasta. Tapaaminen sujui Borrellin kannalta muutenkin kehnosti: Lavrov luonnehti EU:ta ”epäluotettavaksi kumppaniksi”, mutta tästäkin huolimatta Borrell kehui Venäjän ponnisteluita koronarokotteen kehittämisessä.

Diplomaatin osallistuminen mielenosoitukseen on diplomaattien asemasta säätävän kansainvälisen Wienin sopimuksen vastaista ainakin sikäli kun protesti tulkitaan asemamaan sisäiseksi asiaksi joihin puuttuminen on kiellettyä. Toisaalta diplomaattien tehtävä on seurata ja raportoida asemamaansa poliittisesti merkittäviä tapahtumia, joten rajanveto osallistumisen ja tarkkailun voi olla hankalaa.

Diplomaattien karkottaminen eli diplomaattikielellä julistaminen ei-toivotuksi henkilöksi on melko tavanomaista ja Wienin sopimuksen mukaan julistajavaltion ei ole välttämätöntä perustella päätöstään mitenkään. Niitä ei myöskään läheskään aina tuoda julki, mutta välillä karkotuksia käytetään ulkopolitiikan välineenä.

Näin tapahtui myös talvella 2018, kun eläköitynyt Venäjän ja Britannian kaksoisagentti Sergei Srkipal ja hänen tyttärensä yritettiin murhata Britannian Salisburyssa. Se johti yhteensä yli 150 venäläisen diplomaatin karkottamiseen eri maista ympäri maailman. Venäjä vastasi vastakarkotuksilla, jossa Venäjältä sai lähteä Al-Jazeeran laskelman mukaan lähes 190 diplomaattia karkotuksia tehneistä maista.

Venäjän ulkoministeriö kiirehti kommentoimaan maanantaina illalla Ruotsin, Saksan ja Puolan karkotusratkaisuja. Venäjän ulkoministeriön ratkaisut ovat ”epäoikeudenmukaisia ja epäystävällisiä”, kertoi uutistoimisto Reuters venäläistä uutistoimisto Interfaxia lainaten.