Facebook on kieltänyt väärää rokotetietoa sisältävät mainokset alustallaan jo viime syksynä. Somejätti ryhtyy myös neuvomaan, mistä koronarokotteen saa.

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook ilmoitti maanantaina, että se suunnittelee ryhtyvänsä poistamaan rokotteisiin liittyviä vääriä väitteitä sisältäviä yksityishenkilöiden julkaisuja, sivuja ja ryhmiä. Se aikoo myös ryhtyä neuvomaan käyttäjiä siinä, mistä he voivat saada koronavirusrokotuksen.

Asiasta kertovat uutistoimistot, jotka lainaavat Facebookin omaa blogikirjoitusta asiasta.

Yhtiön mukaan se on jo poistanut Facebookista ja omistamastaan kuvapalvelu Instagramista 12 miljoonaa vääriä väitteitä sisältävää julkaisua, jotka voivat sen mukaan olla terveydelle haitallisia.

Facebookin toimenpiteet käynnistyvät kuluvalla viikolla, ensimmäisenä Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen Facebookissa ryhdytään näyttämään linkkejä paikallisten terveysviranomaisten sivustoille, josta saa varmistettua ja oikeaa tietoa koronavirusrokotteista. Lähiviikkoina toimet laajentuvat myös joihinkin muihin maihin, joita Facebook ei nimennyt.

Oman kertomansa mukaan Facebook lahjoittaa noin 120 miljoonan dollarin eli noin sadan miljoonan euron arvosta mainoskrediittejä eri maiden terveysviranomaisille ja YK:n järjestöille, jotta ne voivat jakaa oikeaa ja varmistettua tietoa.

Facebookilla on jo käyttäjille suunnattu covid-19 -infokeskus -niminen alasivu. Toiminto tulee laajenemaan myös Instagramiin.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times muistuttaa, että lokakuussa Facebook kielsi harhaanjohtavaa tai väärää rokotetietoa sisältävien mainosten ostamisen alustallaan. Joulukuussa yhtiö ilmoitti, että se poistaa väitteet, jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) tai valtiolliset instituutiot ovat osoittaneet vääriksi.

Maanantaina ilmoitettu suunnitelma väärien väitteiden poistamisesta koskee nyt myös yksityisten henkilöiden tekemiä julkaisuja. Toimet käynnistetään heti ja ne koskevat niin julkaisuja kuin sivuja ja ryhmiä, joita aiheen ympärille on perustettu.

Uusia käyttöehtoja mahdollisesti rikkovia ryhmiä ja sivuja toimii myös suomen kielellä. Niistä yhdessä on yli 5 000 jäsentä, ja esimerkiksi toisessa ryhmässä, joka ilmoittaa edustavansa ”rokotteista vammautuneita uhreja” on lähes 700 jäsentä.