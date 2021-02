Mediazonan päätoimittaja Sergei Smirnovin 25 vuorokauden tuomiota lyhennettiin maanantai-iltana, mutta asiantuntijat arvelevat viranomaisten paineen lisääntyvän tähän asti melko vapaata verkkomediaa kohtaan.

Moskova

Moskovalainen valitustuomioistuin lyhensi maanantai-iltana päätoimittaja Sergei Smirnovin 25 vuorokauden tuomiota 10 päivällä, muttei kumonnut sitä.

Mediazona-sivuston päätoimittaja Smirnov sai alkuperäisen tuomionsa viime viikolla. Se herätti laajaa huomiota, koska arvostetun toimittajan vangitsemista pidettiin pelotteluna ja tuoreena merkkinä otteiden kiristymisestä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin paluun jälkeen.

Huomiota lisäsi se, että tuomio tuli vitsin uudelleentwiittauksesta. Alkuperäinen twiittaaja vitsaili yhdessä Navalnyitä tukevan mielenosoituksen kutsussa esiintyneen muusikon näyttävän Smirnovilta. Tuomioistuimen mukaan uudelleentwiittauksellaan Smirnov kutsui ihmisiä luvattomaan mielenosoitukseen.

Smirnov sanoi uudelleentwiitanneensa vain itseään koskeneen vitsin ja kiisti kutsuneensa ketään mielenosoitukseen, johon ei itse edes osallistunut.

Venäjällä internet on ollut verrattain vapaa, ja vallanpitäjät ovat pääasiassa sietäneet siellä toimivia kriittisiä uutissivustoja. Ne ovat tarjonneet vaihtoehdon jo pitkään vallanpitäjien täydessä kontrollissa oleville valtakunnallisille televisiokanaville ja viime aikoina myös aiempaa varovaisemmille sanomalehdille.

Otteet ovat kuitenkin koventuneet sen jälkeen, kun myrkytyksestä Saksassa toipunut Navalnyi palasi runsas kolme viikkoa sitten Venäjälle. Hänet pidätettiin rajalla ja tuomittiin myöhemmin ehdottomaan vankeuteen.

Sen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet ja tuominneet vankeuteen tai kotiarestiin lähes koko Navalnyin avustajajoukon. Navalnyitä tukevissa mielenosoituksissa on otettu kiinni tuhansia ihmisiä.

Kolmantena keinona näytetään tiukennettavan liberaalin median kohtelua, Politik-ajatushautomon johtaja Tatjana Stanovaja sanoo HS:lle.

”Voimme odottaa ikäviä uutisia. He pohtivat keinoja lisätä painetta esimerkiksi televisiokanava Doždille, radiokanava Eho Moskylle ja uutissivusto Meduzalle”, Stanovaja sanoo.

”He yrittävät kontrolloida internetiä ja sosiaalista mediaa aiempaa tiukemmin käyttämällä joulukuussa säädettyjä uusia lakeja. He yrittävät kontrolloida, miten opposition narratiivi leviää internetissä.”

Punk-ryhmä Pussy Riotin alunperin perustama, rikosoikeuteen ja ihmisoikeuksiin keskittyvä Mediazona on yksi suosituista verkon uutissivustoista.

Toimitus on kuitenkin aina välttänyt politiikkaa ja pitänyt itseään tarkkailijana, toimituksen esimies Dmitri Tkatšjov kertoo HS:lle. Siksi päätoimittajaan kohdistunut kampanja oli yllätys.

”Selvästi jossain päättäjien epäterveellisessä mielikuvituksessa Mediazona alkoi näyttäytyä yhtenä oppositioliikehdinnän toimijana”, Tkatšjov sanoo.

”Mutta emme me järjestä mielenosoituksia. Me kuvailemme kiinniottoja ja näihin mielenosoituksiin osallistuvien kohtaloita, kuvailemme mielenosoituksia hajottavien viranomaisten toimia. Mutta tehtävänämme ei ole koskaan ollut osallistua tapahtumiin.”

Mediazonalla on ollut ennenkin vaikeuksia. Sivuston kustantaja Pjotr Verzilov myrkytettiin ja se on saanut toistuvasti sakkoja, mutta Tkatšjovin mukaan mitään selkeää kampanjaa ei ole ollut. Päätoimittajan vangitseminen oli kuitenkin merkki, ”että meidät on lisätty vihollisten listaan”.

Iso joukko toimittajia ja viestimiä asettui Smirnovin tueksi, millä oli myönteistä vaikutusta ainakin Smirnovin vankilaoloihin. Tkatšjov sanoo kuitenkin pitävänsä selvänä, että riippumattoman median painostus lisääntyy.

Toimittajat ovat kuitenkin jatkaneet kriittistä raportointiaan, vaikka poliisit ovat mielenosoituksissa ottaneet kiinni kymmeniä pressiliiveihin pukeutuneita toimittajia.

”No niin, terve Minskava”, radioasema Eho Moskvyn eli Moskovan kaiun aamushow’n juontaja Aleksandr Pljuštšev tervehti kuulijoita viime viikon keskiviikkoaamuna, kun poliisit olivat edellisenä iltana pieksäneet Navalnyin vankeustuomiota protestoineita mielenosoittajia Moskovan keskustassa.

Minskava oli sanaleikki, jossa yhdistyy Minsk ja Moskova. Juontajapari Tatjana Felgengauer jatkoi samalla linjalla muokkaamalla aseman nimeä.

”Kuuntelette radioasemaa Minskin kaiku.”