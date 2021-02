CNN:lle vuodetut tiedot raportista ovat samansuuntaisia kuin kahden vuoden takaiset YK-tiedot Pohjois-Koreasta. Raportin mukaan varastetut rahat on käytetty sekä ydinaseen että niitä kuljettamaan suunniteltujen ohjusten kehittämiseen.

Pohjois-Korean hakkerit ovat varastaneet viime vuonna satoja miljoonia dollareita verkkohyökkäyksillään pankkeihin ja verkon valuutanvaihtopalveluihin, mikäli tuoreen YK-raportin tiedot pitävät paikkansa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN, joka on saanut osan raportista luettavakseen nimettömältä diplomaattilähteeltä.

Raportissa ”nimeltä mainitsematon YK:n jäsenmaa” paljastaa, että vuoden 2019 ja marraskuun 2020 välillä Pohjois-Korean hakkerit onnistuivat viemään 316,4 miljoonan dollarin arvosta eri valuuttoja.

Raportin mukaan rahat on käytetty sekä ydinaseen että niitä kuljettamaan suunniteltujen ohjusten kehittämiseen.

YK:n Pohjois-Korea-paneeli julkaisee asiantuntijaraportin kahdesti vuodessa. Tuoreinta raporttia ei ole toistaiseksi julkaistu, mutta vuodettujen tietojen mukaan Pohjois-Korean hakkerit ovat jatkaneet rikollista ahkerointia verkossa vähintäänkin aiempaa tahtia.

Tiedot ovat samansuuntaisia vastaavasta raportista elokuussa 2019 vuodettujen tietojen kanssa.

Tuolloin YK:n asiatuntijat kertoivat Pohjois-Korean hakkereiden ”käyttäneen kyberavaruutta tehdäkseen yhä taitavampia hyökkäyksiä varastaakseen varoja rahoituslaitoksilta ja kryptovaluuttojen vaihtopisteistä”.

Raportin mukaan hakkerit olisivat varastaneet kesään 2019 mennessä verkossa kaikkiaan noin kahden miljardin dollarin arvosta eri valuuttoja ja kryptovaluuttaa. Raportin mukaan hakkerit ovat olleet Pohjois-Korean vuonna 2009 perustaman ”tiedustelun päätoimiston” palveluksessa.

YK-raporttien tiedoista riippumatta tosiasia on, että Pohjois-Korean valuuttavarannot ovat ilman rikollista toimintaa tyrehtymässä. Ensimmäinen takaisku tuli, kun YK:n turvallisuusneuvosto kielsi pohjoiskorealaisten siirtotyöläisten palkkaamisen.

Kielto tuli voimaan täysimääräisesti joulukuussa 2019. Pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä oli aiemmin erityisen runsaasti Venäjän Kaukoidässä, ja kotiin tilitetty vuosittainen valuuttamäärä nousi epävirallisten tietojen mukaan noin puoleen miljardiin euroon. Diktaattori Kim Jong-unin hallinto kahmaisi rahalähetyksistä tiettävästi leijonanosan suoraan itselleen.

Toinen rahahanana on ollut hiilen vienti, ja hiilen suurin ostaja on ollut Kiina. Koronapandemian myötä Pohjois-Korea on kuitenkin sulkenut rajojaan ja ilmeisesti kyennytkin estämään epidemian leviämistä, kertoo CNN. Samalla raaka-ainevienti on kuitenkin romahtanut ja valuuttatulot kadonneet.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön puheenjohtaja Rafael Grossi piti Pohjois-Korean ydinasetta maailman suurimpana ydinturvallisuusuhkana HS:n haastattelussa viime marraskuussa.

”Asiat ovat menneet siellä täysin väärin ja nyt Pohjois-Korea on ydinasevaltio”, Grossi sanoi.

”Toivomme voivamme palata Pohjois-Koreaan, josta tarkastajamme potkaistiin muutama vuosi sitten ulos.”