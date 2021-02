Kansainvälinen politiikka

Puheenjohtajakiista repi 50-vuotiaan, lähes 39 miljoonan asukkaan alueellisen yhteistyöjärjestön.

Viisikymmenvuotias alueellinen yhteistyöjärjestö Tyynenmeren saarten foorumi hajosi tiistaina, kun koko Mikronesian saariryhmä ilmoitti eroavansa järjestöstä pääsihteerikiistan päätteeksi. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Riidat alkoivat viime viikolla, kun osanottajat valitsivat videoyhteydellä järjestetyssä vuosikokouksessa seuraajaa viime vuoden pääsihteerinä toimineelle Papua-Uuden-Guinean edustajalle Dame Meg Taylorille. Etäkokous-termin käyttö sopii hyvin, sillä Australian lounaisrannikolta alueen koillislaidan Marshallinsaarille on matkaa linnuntietä yli 7 000 kilometriä.

Aiemman ”herrasmiessopimuksen” mukaan pääsihteeri valitaan vuorotellen Mikronesian, Polynesian ja Melanesian saariryhmistä. Mikronesia oli pääsihteerivuorossa ja tarjosi paikalle Marshallinsaarten entistä Washingtonin-lähettilästä Gerald Zackiosia.

Polynesian ryhmä runnoi kuitenkin uudeksi pääsihteeriksi Cookinsaarten entisen, pitkäaikaisen pääministerin Henry Punan.

Rivien rakoilu sai Palaun eroamaan järjestöstä jo viime viikolla. Tiistaina perässä seurasivat muut Mikronesian saarivaltiot eli Nauru, Kiribati, Marshallinsaaret ja Mikronesian liittovaltio.

Mikronesian saariryhmä liittyi 1971 perustettuun järjestöön vasta 1990 luvun lopulla, aiemmin mukana olivat vain päiväntasaajan eteläpuoliset saaret.

Tuhansien saarien lisäksi foorumin jäsenmaissa on runsaasti väkeäkin, yhteensä lähes 39 miljoonaa. Australian ja Uuden-Seelannin osuus tästä tosin on hieman yli 30 miljoonaa.

Tähän saakka yhteistyö on sujunut ainakin päällisin puolin hyvin. Fiji tosin erotettiin viideksi vuodeksi 2009–2014 demokratiaongelmien vuoksi, mutta se sai jäsenyyden takaisin heti, kun lailliset vaalit maassa oli pidetty.

”Alueajattelu ei kestänyt etätyön aikakautta”, kommentoi australialaisen Lowy-instituutin Tyynenmeren saariohjelman johtaja Jonathan Pryke The Guardianille. ”Yhteistyö on henkitoreissaan kunnes päästään taas tapaamaan kasvotusten.”

Pryken analyysissä on ainakin sikäli perää, että kaikkien foorumin alun perin 18 jäsenvaltion talous on täysin turismista riippuvaista ja koronaepidemia on ajanut ne vararikon partaalle.

Pidemmän ajan yhdistävä tekijä on ilmastonmuutos, jonka aiheuttama merenpinnan nousu ja lisääntyvät myrskyt uhkaavat valtameren saaria.

Muuten alueet ja valtiot ovat hyvin erilaisia. Nauru on Australian entinen siirtomaa ja sai viime ja toissa vuosikymmenellä lisätuloja avaamalla pakolaisten vastaanottokeskuksen Australian laskuun. Cookinsaaret puolestaan on pitänyt läheisiä yhteyksiä Uuteen-Seelantiin.

Palau, Mikronesian liittovaltio ja Marshallinsaaret puolestaan ovat pitäneet yllä läheisiä suhteita Yhdysvaltain kanssa.