Saksa on maanosan talousmahti, mutta koulujen digivalmiuksissa EU:n jumbosijalla – Osa koululaisista saa etäkoulun tehtävät kirjekuoressa

Koronaviruskriisi sai saksalaiset koulut parantamaan digiopiskelun käytäntöjä, mutta eriarvoisuus koulujen välillä on suurta.

Berliiniläinen luokanopettaja Ulrike Lewin on havainnut, miten kuudesluokkalaisten digitaidot ovat kasvaneet kohisten koulusulun aikana.­

Berliini

Saksa on EU:n suurin kansan­talous ja lukuisien maailman­menestyksessä paistattelevien yritysten kotimaa. Saksalaiset ovat ylpeitä maassa kehitetystä Biontechin koronavirusrokotteesta, ja saksalainen tiedeosaaminen on maailman huippua.

Mutta Saksan koulut ovat Euroopan jumbosijalla digitaalisissa valmiuksissa.

Tulos käy ilmi Brysselissä toimivan ajatushautomon CEPS:n vertailusta vuodelta 2019. Suomi on digitaalisen oppimisen valmiuksissa kolmonen, ja voittajaksi tässä vertailussa selviää Viro.

Saksan huono sijoitus ei ole välttämättä suuri yllätys. Erityisesti maaseudulla ja entisen DDR:n alueella kamppaillaan huonojen nettiyhteyksien kanssa.

Saksalaiset ovat myös tunnettuja epäilevästä ja kielteisestä asenteestaan digitaalista teknologiaa kohtaan, CEPS:n raportti toteaa. Asenneilmasto on vaikuttanut paitsi käytökseen myös politiikkavalintoihin.

Käteinen raha on Saksassa edelleen usein ainoa mahdollinen maksuväline, ja tulostin on joka kodin välttämätön varuste, sillä monet käytännön asiat on hoidettava paperilla.

Tietosuoja on Saksassa maan historian takia tiukka, mikä hidastaa tai estää ratkaisuja, jotka esimerkiksi Suomessa ovat itsestäänselvyyksiä.

Koronaviruskriisi on kuitenkin havahduttanut saksalaiset toimivamman digiyhteiskunnan tarpeeseen. Erityisesti se näkyy kouluissa.

Viime maaliskuussa koulujen sulkeminen kertarysäyksellä paljasti, miten vahvasti monet Saksan kouluista nojaavat lähiopetukseen. Saksalaisten mielestä se ei ole vain huono asia, ja lasten ruutuaikaa rajoitetaan enemmän kuin Suomessa.

Kuudetta luokkaa opettava Ulrike Lewin berliiniläisestä koulusta kertoo, että kuudesluokkalaisille suositellaan Saksassa enintään puolen tunnin ruutuaikaa päivässä. Koronapandemia on muuttanut tilanteen.

Lewinin mukaan kriisin pakottamassa kehityksessä paljon hyvää. ”Kuudesluokkalaisista on tullut todella itsenäisiä. He ovat oppineet hakemaan ja käsittelemään tietoa ja lataavat sitä oppimisalustalle”, Lewin sanoo.

Hän työskentelee yksityiskoulussa, jonka etäopetusta varten syksyllä hankkima oppimisalusta on hyvä. Opettajat käyttävät digiopetuksessa omia koneitaan. Oppilaat saavat tarvittaessa koulusta digitaalisen päätelaitteen lainaan.

Saksan hallitus aloitti koulujen digioppimisen parantamisen vuonna 2019 yli viiden miljardin euron paketilla, joka lupasi digivalmiuksiin noin 500 euroa jokaista koululaista kohden. Laitteita onkin tullut lisää, mutta valmista ei ole.

Lewin kertoo käytännön ongelmista, joita on vielä opetuksen sujumisen esteenä.

Esimerkiksi koronakriisiin suunniteltu vuoro-opetus, jossa puolet oppilaista on luokassa ja puolet kotona laitteidensa ääressä, ei hänen mukaansa onnistu netin kantokyvyn takia.

Myös tietosuojan rajoitteisiin törmää kaikkialla. Lewin on itsekin joutunut postittamaan osalle oppilaista tehtäviä paperilla.

Jotkut opettajat pyöräilevät viemään tehtäviä koululaisille tai jakavat niitä viikoittain oppilaille koulun ikkunasta.

Perusasteella, joka Berliinissä kestää kuudenteen luokkaan asti, on korona­viruskriisin takia voimassa kielto heikentää oppilaiden arvosanoja.

Oppimistuloksia ei voida mitata samalla tavalla kuin lähiopetuksessa.

”En voi tietää, mitä tehtävistä lapsi on tehnyt itse ja mitä vanhempi on tehnyt”, Lewin sanoo.

”Koulussa voi arvioida vain asioita, joita on nähnyt.”

Lewinin koulussa lapset lataavat oppimistuloksensa viikon päätteeksi oppimisalustalle, ja opettaja antaa niistä palautetta.

Etäkoulun opettaja tietää kuitenkin koululaisten kodeista monia asioita aika tarkkaan. Osalla lapsista on teknisiä ongelmia. Osalla on kotona liikaa hälyä, jotta koulu sujuisi.

”Jotkut lapset sanovat, että äiti on koko päivän poissa kotoa ja heidän täytyy hoitaa pienempiä sisaruksia koko päivän.”

Berliinissä opettajilla on velvollisuus olla lapsen kanssa yhteydessä kaksi kertaa viikossa puhelimitse tai videoyhteydellä.

Ulrike Lewinin mukaan opettajan työmäärä on etäkoulussa moninkertainen ja viestien vaihto oppilaiden kanssa tuntuu loputtomalta.­

Saksassa on 16 osavaltiota, joista jokainen päättää kouluasioistaan itsenäisesti. Niin opetuksen sisältö, koulujen valmiudet kuin lomien ajankohdat vaihtelevat eri puolilla maata.

Pisa-tuloksissa saksalaiset koululaiset ovat pärjänneet OECD-maiden keskiarvoa paremmin, mutta heikommin kuin esimerkiksi suomalaiset, virolaiset ja puolalaiset koululaiset.

Digitaaliset valmiudet ja mahdollisuudet vaihtelevat osaval­tioittain. Myös kaupunkien ja niissä sijaitsevien koulujen välillä erot ovat suuria. Osassa Saksan kouluista opettajat käyttävät digitaalista alustaa Padletia kuten Suomessakin – paitsi niissä osavaltioissa, joissa sen käyttö on kielletty tietosuojasyistä.

Syynä on se, että Padletia ylläpitää yhdysvaltalainen yritys, eikä Yhdysvallat sovella EU:n tietosuoja-asetusta gdpr:ää.

Opetuksen laatu ja sisältö ovat suuresti kiinni paitsi yksittäisestä koulusta, myös opettajien osaamisesta ja viitseliäisyydestä. Osa tekee oppilailleen oppimismateriaaleiksi hauskoja kotivideoita ja pelillisiä tapoja oppia. Opettajien keskusteluryhmissä vinkkejä ja linkkejä vaihdetaan kiivaasti.

Osalle riittää, että avaa konferenssipuhelun määrättyyn aikaan, Lewin sanoo. Se on myös sukupolvikysymys. Vanhemman polven opettajille digiopetuksen ideointi saattaa olla hyvin työlästä.

DAK-sairausvakuutuskassan marraskuussa tekemän selvityksen mukaan joka neljäs opettaja Saksassa on vaarassa palaa loppuun. Kolmannes opettajista pelkää töihin menoa pandemian takia. Suurin osa opettajista pelkää oppilaiden mielenterveyden ja oppimistulosten puolesta.

Ulrike Lewinin mukaan etäkoulu on moninkertaistanut opettajan työmäärän. Netissä tarvitaan lukemattomia viestejä sellaisten asioiden läpikäyntiin, jotka luokkahuoneessa selvitetään nopeasti puhumalla ja kiertämällä pöydästä toiseen.

Opettajille ei sada pelkkää kiitosta. Vanhemmat ovat erittäin vaativia ja kriittisiä opettajia kohtaan. Arvosanojen puuttuminen on herättänyt koululaisten vanhemmissa suuttumusta – varsinkin, kun osa kouluista on päättänyt antaa niitä, osa ei.

Lewinin mielestä tilanteessa on paljon hyvääkin. Koululaisten riitojen selvittely on jäänyt pois kokonaan. Videokonferenssissa kaikkien on pakko kuunnella opettajaa, koska oppilaiden mikrofonit ovat vaiennettuja, kun opettaja puhuu.

Lewin on huomannut, että monilla vanhemmilla on melko idealistinen kuva siitä, mitä luokkahuoneissa tapahtuu. Kyllä sielläkin keskittyminen herpaantuu välillä.

Viime viikolla Berliinissä vietettiin talvilomaa. Lewin lähetti kaikille oppilailleen pienen lahjan ja kortin ensimmäisen kouluvuoden puoliskon päätteeksi.

Koska Saksassa palataan luokkahuoneisiin, on vielä epävarmaa. Tähän asti päätöksiä koulujen avaamisesta ja sulkemisesta on tehty hyvin nopealla varoitusajalla. Koulut eivät voi kuin sopeutua.