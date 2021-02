Oikeudenkäynti entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan alkoi tiistaina senaatissa. Häntä syytetään kiihottamisesta kapinaan loppiaisena tapahtuneeseen kongressirakennuksen valtaamiseen liittyen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump oli tyytymätön puolustusasianajajansa Bruce Castorin avauspuheenvuoroon virkarikos­oikeuden­käynnissä, kaksi asiaa tuntevaa lähdettä kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN:lle.

Oikeudenkäynti Trumpia vastaan alkoi tiistaina senaatissa. Trumpia syytetään kiihottamisesta kapinaan loppiaisena tapahtuneeseen kongressirakennuksen valtaamiseen liittyen. Mellakoiden seurauksena kuoli viisi ihmistä.

Rönsyilevässä, liki 50-minuuttisessa puheenvuorossaan Castor muun muassa ylisti vuolaasti senaattia, mukaan lukien kotiosavaltionsa Pennsylvanian senaattoreja Pat Toomeyta ja Bob Caseyta. Toomey on republikaani, Casey demokraatti.

Toisaalta CNN kertoo Castorin sanoneen, ettei senaatin pitäisi pitää oikeudenkäyntiä, koska toinen virkarikosoikeudenkäynti 13 kuukaudessa ”murtaa padot” tuleville virkasyytteille. Castor vihjasi, että entistä oikeusministeriä Eric Holderia voisi odottaa virkasyyte.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin puolustusasianajaja Bruce Castor senaatissa tiistaina.­

Castor myönsi Trumpin hävinneen vaalit, sanomalehti The Washington Post kertoo.

”Hänet äänestettiin ulos”, Castor sanoi vihjaten, että entinen presidentti olisi jo kärsinyt tarpeeksi.

Ajoittain Castor vaikutti puolustaneen Trumpin sananvapautta, sanomalehti The New York Times kertoo. Castorin mukaan Trumpin puheessa olisi ollut kyse ”vapaasta ja päättäväisestä poliittisesta puheesta”, ei kiihottamisesta kapinaan, The Washington Post kertoo.

Trump puhui loppiaisena kannattajilleen Valkoisen talon edustalla. Tämän jälkeen väkijoukko lähti kohti Capitol-kukkulaa ja keskeytti kongressissa käynnissä olleen edustajainhuoneen jäsenten ja senaattoreiden kokouksen, jossa oli määrä vahvistaa Joe Bidenin vaalivoitto.

Toinen lähteistä kertoi CNN:lle, että puolustuksen puheenvuoro sujui kuten oli odotettu, sillä Trumpin lakitiimi koottiin vain reilu viikko sitten.

Tiistain istunnon päätteeksi senaatti äänesti, onko entisen presidentin oikeudenkäynti perustuslain mukainen. 56 senaattoria äänesti perustuslaillisuuden puolesta ja 44 sitä vastaan. Oikeudenkäynti jatkuu keskiviikkona.

Kaksi lähdettä kertoo CNN:lle, että alun perin Trumpin toisen puolustusasianajajan David Schoenin oli määrä puhua ennen Castoria. Castor kertoi senaatille, että puolustus vaihtoi suunnitelmaa, koska ”syyttäjien esitys oli hyvin tehty”.

Schoenin päästyä ääneen puolustuksen sävy vaihtui. Hän väitti oikeudenkäyntiä poliittiseksi sekä syytti demokraatteja pelottelusta ja radikaalista perustuslain tulkinnasta, joka mahdollistaisi kenen tahansa virkamiehen syyttämisen virkarikoksesta milloin tahansa.

Eräs Trumpin avustaja selitti CNN:lle, että Castor pyrki puheenvuorollaan vähentämään demokraattien avauksen jälkeistä tunnelatausta ennen kuin puolustus siirtyi käsittelemään ”perustuslain vastaista noitajahtia”.

Syyttäjät aloittivat oikeudenkäynnin näyttämällä videokoosteen loppiaisen tapahtumista. Lisäksi syyttäjien osuus päättyi tunteelliseen puheenvuoroon samoista tapahtumista.

Vaikka Trump oli pettynyt puolustuksensa esitykseen, hänen lähipiirinsä on yhä vakuuttunut siitä, että Trump vapautetaan syytteistä.

Myös monet republikaanisenaattorit kummastelivat puolustusta. Texasin republikaanisenaattori John Cornyn kuvaili lehdistölle, että Castor vain jaaritteli ja jaaritteli eikä saanut esitetyksi lainopillista argumenttia.

”Lopulta toinen asianajaja pääsi ääneen, ja mielestäni hän teki hyvää työtä.”

Oikeudenkäynnin perustuslaillisuuden puolesta äänestäneitä oli tiistaina yksi enemmän kuin viime kuussa, sillä Louisianan republikaanisenaattori Bill Cassidy muutti kantansa. Hänen mukaansa puolustus oli sekava.

”He tekivät kaikkensa puhuakseen muusta kuin käsillä olevasta asiasta. Oli kuin he olisivat hävenneet omia argumenttejaan”, Cassidy sanoo CNN:lle.

Lue lisää: Yhdysvaltain senaatti päätti, että Trumpin virkarikosoikeudenkäynti on perustuslain mukainen – yksi republikaani muutti mieltään

Alaskan republikaanisenaattori Lisa Murkowski oli samalla kannalla.

”Olin hämmästynyt ensimmäisestä asianajasta. En pystynyt käsittämään, mihin hän pyrki, vaikka hän käytti siihen 45 minuuttia”, Murkowski sanoi CNN:lle.

Trumpia tämän ensimmäisessä virkarikosoikeudenkäynnissä puolustanut Alan Dershowitz kritisoi Castorin puheenvuoroa konservatiivisella Newsmax-kanavalla.

”Minulla ei ole aavistustakaan, mitä hän tekee”, Dershowitz sanoi.

Oikeudenkäynnin lopputulosta pidetään käytännössä varmana. Senaatin odotetaan vapauttavan Trump syytteistä.