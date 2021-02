Asianajaja Rod Pontonin tuskailua Zoomin videoasetusten kanssa on katsottu Youtubessa yli kaksi miljoonaa kertaa.

Etätyöläiset ovat saattaneet jo pandemian aikana tottua siihen, etteivät videoyhteydet aina mene putkeen. Kokemusta tästä sai tiistaina texasilainen asianajaja Rod Ponton, jonka oli tarkoitus osallistua piirikunnan syyttäjän edustajana tavalliseen siviilikanteen kuulemiseen, joka kuitenkin koronavirustilanteen takia järjestettiin Zoom-videopuhelualustan välityksellä.

Heti kuulemisen alussa kävi ilmi, että Pontonin Zoomissa oli jäänyt päälle videoefekti, joka muutti asianajajan surumieliseksi ja suloiseksi kissaksi.

”Herra Ponton, näyttäisi siltä, että teillä on filtteri päällä videoasetuksissa. Haluaisitte ehkä...”, totesi tuomari Roy Ferguson.

”Ääääh... Yritän... Kuuletteko minua tuomari?” Ponton ähisi tuskastuneena ja hätääntyneen näköisen kissafiltterin suu liikkui samaa tahtia.

”Kuulen kyllä, se on varmaan filtteri.”

”Se on. Enkä tiedä, miten se otetaan pois. Assistenttini on täällä ja hän yrittää, mutta no. Olen valmis menemään eteenpäin näin. Olen kyllä paikalla täällä, en ole kissa”, Ponton sanoo varmistukseksi.

Pienen hiljaisuuden jälkeen tuomari Ferguson sanoo: ”Näen... näen sen kyllä”.

Läsnäolijat onnistuivat pitämään naamansa vakavana keskustelun ajan. Video tapahtuneesta lähti pian leviämään sosiaalisessa mediassa. The New York Timesin haastattelema Ponton kertoo, että hän sai ensimmäiset puhelut toimittajilta vain tunti kuulemisen päättymisen jälkeen.

Videopätkä julkaistiin myös piirikunnan tuomioistuimen Youtube-kanavalla. Keskiviikkoaamuun mennessä sitä on katsottu yli 2,2 miljoonaa kertaa.

Ponton kertoo käyttäneensä assistenttinsa konetta, jonka aiemman Zoom-puhelun asetukset olivat jääneet päälle. Assistentti oli kauhuissaan tapahtuneesta, mutta Ponton suhtautui asiaan huumorilla.

”Jos voin saada koko maan nauramaan hetkellisesti näinä vaikeina aikoina, annan mielelläni heidän tehdä niin kustannuksellani.”

Ongelma saatiin lopulta ratkaistua nopeasti, ja Ponton sai hoitaa loput kuulemisesta omilla kasvoillaan.

Tuomari Ferguson jakoi videon myös Twitterissään saatesanoilla: ”Tärkeä Zoom-vinkki: Jos lapsi on käyttänyt tietokonettasi, tarkista Zoomin videoasetuksista, etteivät filtterit ole päällä ennen kuin liityt virtuaaliseen kuulemiseen”.

Videosovellusten vahingossa päälle jääneistä filttereistä on kokemusta myös Helsingin Sanomien toimituksessa. Vuonna 2018 HS:n toimittajat Laura Saarikoski, Saska Saarikoski ja Anna-Sofia Berner analysoivat Trumpia vaali­livessä kissan­korvat ja velho­hatut päässään. Katso tallenne vanhasta livelähetyksestä täältä.