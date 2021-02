Uusi-Seelanti

Ainakin viisi mieskansanedustajaa seurasi heti Rawiri Waititin esimerkkiä ja jätti solmion laittamatta.

Uuden-Seelannin parlamentti on höllännyt pukeutumiskoodiaan, joka sai osakseen suurta kansainvälistäkin huomiota. Mieskansanedustajilta on 160 vuoden ajan edellytetty kravatin käyttöä, mutta tämä on nyt historiaa.

Pukeutumiskoodin muutoksesta kertoi parlamentin puhemies Trevor Mallard viestipalvelu Twitterissä keskiviikkona.

”Sääntövaliokunta ei saavuttanut yksimielisyyttä, mutta valiokunnan enemmistö kannatti kravattivaatimuksen poistamista”, Mallard kirjoitti.

Uusiseelantilainen kansanedustaja Rawiri Waititi oli kravattikiistan ytimessä. Jatkossa hän saa pitää parlamentin istuntosalissa perinnekorua.­

Kravattipäätöksen taustalla oli alkuviikon jupakka.

Uuden-Seelannin alkuperäiskansa maorien puolueen toinen puheenjohtaja Rawiri Waititi heitettiin istuntosalista, koska hänellä oli kaulassaan kravatin sijaan maorien perinnekoru. Waititi on kutsunut kravattia ”kolonialistiseksi hirttosilmukaksi”.

Maoreille perinteinen kaulakoru eli hei tiki on keskeinen osa kulttuuria. Hei tiki on arvoesine, joka kulkee usein suvussa perintönä. Maorien perimätiedon mukaan hei tiki muodostaa yhteyden esivanhempiin ja sen kantaminen voi tuoda hedelmällisyyttä.

Uudessa-Seelannissa on noin viisi miljoonaa asukasta. Heistä maoreja on noin 850 000.

Pukukoodin hölläämispäätös sai muutaman muunkin mieskansanedustajan heittämään kravatin saman tien syrjään.

New Zealand Herald -lehti raportoi torstaina, että kuusi mieskansanedustajaa tuli istuntosaliin vailla solmiota.

Lehti tosin käytti muotoilua ”vain kuusi”. Uuden-Seelannin parlamentissa on 62 mieskansanedustajaa.

Naisedustajia on 58. Uuden-Seelannin parlamentti on sukupuolijakaumaltaan maailman tasa-arvoisimpia.