Iran on alkanut valmistaa uraani­metallia, jota voi käyttää ydin­aseiden valmistamiseen

Uraanimetallin valmistus rikkoo vuonna 2015 solmittua ydinsopimusta.

Iran on aloittanut uraanimetallin valmistamisen, kertoo YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Uraanimetallia voidaan käyttää ydinaseiden valmistamiseen.

Tapaus on Iranilta jälleen uusi ydinsopimuksen rike. Iranin ydinohjelman rajoittamiseksi laadittu sopimus tuli voimaan vuonna 2015. Sopimuksella on pyritty estämään Irania kehittämästä ydinaseita.

Vuonna 2018 silloinen presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat pois sopimuksesta ja määräsi Iranille uusia pakotteita. Iran on sittemmin lakannut noudattamasta sopimuksen ehtoja.

Yhdysvaltain nykyisen presidentin Joe Bidenin hallinto on viestinyt, että maa saattaa palata ydinsopimukseen. Biden on myös sanonut, ettei poista Iranin vastaisia pakotteita ennen kuin se noudattaa ydinsopimusta. Iran on taas ehdottanut, että EU voisi avittaa sen ja Yhdysvaltojen paluuta sopimukseen.

Lue myös: Joe Biden lopetti Saudi-Arabian aseistamisen Jemenin sodassa, ja nyt kannattaa seurata Iranin liikkeitä