Reuters: Kymmenet Trumpia vastustavat republikaanit suunnittelevat uuden konservatiivi­puolueen perustamista – ”Kysyntä on suurempaa kuin koskaan aiemmin elinaikanani”

Yli sata korkeassa asemassa ollutta republikaania kokousti viime viikolla suunnitelmista perustaa uusi puolue tai puolueen sisäinen osasto.

Entiset korkeissa asemissa olleet republikaanit suunnittelevat uuden konservatiivipuolueen perustamista, kertoo uutistoimisto Reuters. Neljä Zoom-videoalustalla pidettyyn kokoukseen osallistunutta republikaania vahvistaa tapaamisen ja mahdollisen suunnitelman.

Viime viikolla pidettyyn kokoukseen osallistui yli 120 entistä republikaanipoliitikkoa, -virkamiestä, -suurlähettilästä ja -strategistia. Entisiä virkamiehiä on mukana ainakin presidentti Ronald Reaganin, George H.W. Bushin, George W. Bushin ja Donald Trumpin hallinnoista.

Osallistujia yhdistää pettymys nykyiseen republikaanipuolueeseen, jonka he kokevat olevan liikaa Trumpin otteessa.

Uuden puolueen pohjana olisi ”periaatteellinen konservatismi”. Käsitteellä viitataan perinteiseen käsitykseen konservatiivisuudesta aikana ennen Trumpia. Periaatteelliset konservatiivit kokevat säilyttäneensä periaatteensa. He uskovat muun muassa perustuslakiin ja oikeusvaltioon, joita Trump ja hänen tukijansa ovat toistuvasti väheksyneet.

Puolue voisi asettaa ehdokkaita vaaleihin, mutta myös tukea keskustaoikeistolaisia ehdokkaita riippumatta siitä, ovatko he republikaaneja, demokraatteja vai itsenäisiä.

Kokousta järjestämässä ollut Evan McMullin kertoo Reutersille, että noin 40 prosenttia kokoukseen osallistuneita kannatti ideaa uuden puolueen perustamisesta. Toinen vaihtoehto olisi luoda osasto, joka toimisi nykyisen republikaanipuolueen sisältä käsin tai tarvittaessa ulkoa päin.

Nimiehdokkaita ovat Integrity Party (yhtenäisyyspuolue) ja Center Right Party (keskustaoikeistopuolue). Jos osallistujat päätyvät perustamaan puolueen sijasta osaston, sen nimi voisi olla Center Right Republicans (keskustaoikeistorepublikaanit).

Suunnitelmat kertovat äärimmäisen jakautuneesta republikaani­puolueesta, jonka jakolinja menee Trumpin kannattajien ja vastustajien välillä sekä suhtautumisessa entisen presidentin rooliin kongressitalon hyökkäyksessä loppiaisena. Kokoukseen osallistuneet ovat pettyneitä puolueen toimintaan sekä erityisesti siihen, että peräti yli puolet republikaaniedustajista äänesti Bidenin voiton vahvistamista vastaan vain tunteja hyökkäyksen jälkeen.

”Suuri osa republikaanipuolueesta on radikalisoitumassa ja uhkaamassa amerikkalaista demokratiaa. Puolueen pitäisi sitoutua totuuteen, järkeen ja puolueen perustaviin ajatuksiin tai sitten täytyy keksiä jotain kokonaan uutta”, sanoi McMullin.

Trumpin edustaja Jason Miller kommentoi tietoa puoluesuunnitelmasta kutsumalla osallistujia luusereiksi, jotka jättivät republikaanipuolueen äänestäessään demokraattien Joe Bidenia.

Republikaanipuolueen edustaja vetosi, että puolueen pitäisi säilyttää yhtenäisyytensä pärjätäkseen vuoden 2022 välivaaleissa. Valkoisesta talosta ei vastattu Reutersin haastattelupyyntöön.

Yhdysvalloissa on hyvin vahva kaksipuoluejärjestelmä, eivätkä pienemmät puolueet ole juuri koskaan menestyneet. Osallistujat ovat kuitenkin toiveikkaita.

”Kysyntä uudelle puolueelle on nyt suurempaa kuin koskaan aiemmin omana elinaikanani”, totesi yksi nimettömänä pysytellyt osallistuja.

The New York Times kertoi keskiviikkona, että tuhannet republikaanien kannattajat ovat irtaantuneet republikaanipuolueesta kongressitalon hyökkäyksen takia. Yhdysvalloissa ihmiset rekisteröityvät tietyn puolueen äänestäjiksi voidakseen äänestää vaaleissa. Nyt esimerkiksi Kaliforniassa tätä rekisteröintitietoa on muuttanut yli 33 000 äänestäjää kolmen hyökkäyksen jälkeisen viikon aikana.

Lehden tekemän selvityksen mukaan 140 000 äänestäjää 25 osavaltiosta muutti rekisteritietojaan tammikuussa niin, etteivät he enää ole republikaanien äänestäjiä.

Myös Trumpin on huhuttu pohtineen oman puolueen perustamista, kertoi The Wall Street Journal tammikuussa. CBS-kanavan tiistaina julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 33 prosenttia republikaanikannattajista olisi valmis liittymään Trumpin puolueeseen. 37 prosenttia vastasi ehkä ja 30 prosenttia ei vaihtaisi puoluetta.