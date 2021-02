Sosialismiinsa romahtanut Venezuela on pudonnut kansainvälisestä rokotusohjelmasta, koska se ei ole maksanut osallistumismaksuja.

Luhistunut Venezuelan valtio saanee ensi viikolla oman koronarokotusohjelmansa käyntiin, kun Venäjältä on tulossa 100 000 annosta Sputnik V -rokotetta.

Rokotteiden tuonnista ilmoitti televisiossa presidentti Nicolás Maduro, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Kun rokottamiset alkavat, rokotamme ensin Venezuelan koko lääkintähenkilöstön, haavoittuvimmassa asemassa olevat”, Maduro sanoi tiistaina. ”Sitten rokotamme opettajat, kasvattajat.”

Jos Maduron ilmoitus ylipäätään pitää paikkansa, ensi viikolla ei vielä päästä pitkälle. Venezuelassa on noin 28 miljoonaa asukasta.

Aiemmin Maduro on luvannut, että Venezuelaan tuodaan yhteensä kymmenen miljoonaa annosta Sputnikia.

Maduron puheisiin täytyy suhtautua varauksella, koska hänen covid-19-tautia koskevat lausuntonsa ovat olleet omituisia tai suorastaan vaarallisia.

Tammikuun lopussa Maduro esitteli televisiossa troppia nimeltä carvadivir, joka on uutettu timjamista ja oreganosta.

Tammikuun lopussa presidentti Maduro esitteli kansalle ”ihmetippoja”.­

”Täysin vaaraton lääke – – Ei minkäänlaisia sivuvaikutuksia – – Se on osoittautunut uskomattoman tehokkaaksi”, Maduro markkinoi ratkaisuaan espanjalaisen ABC-lehden mukaan. Maduro puhui ”ihmetipoista”.

Tähänastiset tiedot viittaavat muutenkin siihen, että Venezuela on Maduron johdolla hoitanut koronakriisin murheellisen surkeasti.

Alueellinen terveysjärjestö PAHO on Reutersin mukaan kertonut, että Venezuela on suljettu ulos Maailman terveysjärjestön (WHO) johtamasta Covax-rokotusohjelmasta. Syynä on se, ettei Venezuela ole maksanut osallistumismaksuaan.

PAHO on niin ikään kertonut, että Venezuela oli tammikuuhun mennessä käyttänyt vain yhden prosentin koronatesteistä, jotka maan käyttöön oli toimitettu.