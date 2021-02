Vuorikiipeily

Epäilyt heräsivät, kun kiipeilijät eivät toimittaneet todistusaineistoa merkittävän palkinnon ehdokkuutta varten.

Sadat kiipeilijät yrittävät vuosittain Mount Everestin huiputusta. Moni on myös kuollut yrittäessä.­

Nepal on antanut kuuden vuoden kiipeilykiellon kahdelle intialaiselle kiipeilijälle ja heidän vetäjälleen.

Nepalin turismiministeriön selvityksen mukaan intialaiset kiipeilijät väittivät huiputtaneensa Mount Everestin vuonna 2016, vaikka he eivät koskaan päässeet huipulle. He saivat kuitenkin tuolloin turismiosaston virallisen kunniakirjan, joka on nyt mitätöity.

Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Huijausta ryhdyttiin selvittämään, kun toinen kiipeilijä, Narender Singh Yadav nimitettiin viime vuonna Intiassa arvostetun Tenzing Norgay Adventure Award -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään merkittävästä suorituksesta maa-, meri- ja ilmaseikkailulajeissa.

Epäilykset heräsivät, kun kiipeilijöiden piti toimittaa todistusaineistoa kuten kuvia huiputuksesta. Kokeneet kiipeilijät havaitsivat kuvissa epäjohdonmukaisuuksia, kertoo The Indian Express. Muun muassa happinaamarin letku ei ollut kiinni happitankissa eikä miesten aurinkolaseista heijastunut lunta tai vuoria.

Palkinnon myöntäminen Yadaville päätettiin keskeyttää selvityksen ajaksi. Palkinto on nimetty šerpa Tenzing Norgayn mukaan, joka huiputti Everestin ensimmäistä kertaa vuonna 1953 uusiseelantilaisen sir Edmund Hillaryn kanssa.

Nepalin turismiministeriön edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että muita kiipeilijöitä ja oppaina toimivia šerpoja haastattelemalla selvisi, etteivät intialaiskiipeilijät koskaan päässeet Mount Everestin huipulle asti.

Heillä ei myöskään ollut hallussaan luotettavia kuvia huipulta tai muuta todistusaineistoa. Aiemman kunniakirjan he olivat saaneet muun muassa väärennetyillä kuvilla.

Kiipeilykiellon ja kunniakirjan mitätöimisen lisäksi matkan järjestänyt yhtiö ja mukana olleet šerpat saivat sakkoja huijaukseen osallistumisesta.

Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huiputtaminen on kiipeilymaailman merkittävin suoritus. Yli 8 800 metrin korkeuteen kiipeäminen mahdollistaa esimerkiksi monelle uran kirjailijana ja puhujana.

Intialaiset kiipeilijät hallitsevat monia Mount Everestiin liitettäviä titteleitä, kuten ensimmäiset kaksoset, nuorin nainen ja vanhin nainen Everestin huipulla.

Vuonna 2017 Maharashtran osavaltion poliisilaitos antoi potkut kahdelle sen poliisille, kun kävi ilmi, etteivät he olleetkaan ensimmäinen Mount Everestin huipulle kiivennyt pariskunta. Pariskunta oli väärentänyt valokuvia huijausta varten.