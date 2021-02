Valko-Venäjän Lukašenka lupaili taas perustuslakiuudistusta, mutta elokuusta asti jatkaneet mielenosoittajat eivät aio lopettaa protesteja.

Valko-Venäjää vuodesta 1994 itsevaltaisesti johtanut Aljaksandr Lukašenka väittää, että hänelle lojaalit valkovenäläiset ovat voittaneet ”ulkopuolisten aiheuttaman salamasodan”. Samaan aikaan Lukašenka lupasi äänestyksen perustuslain uudistamisesta, mutta elokuusta asti jatkuneet Lukašenkan eroa vaativat opposition mielenosoittajat kokoontuvat illalla jälleen suureen mielenosoitukseen.

Opposition mielenosoitukset ovat jatkuneet heidän oman ilmoituksensa mukaan 186 päivää. Ne alkoivat, kun Lukašenkan väitettiin voittaneen presidentinvaalin äänestyksessä elokuussa. Opposition mukaan vaalit eivät olleet demokraattiset, ja niiden jälkeen Lukašenkan vastaehdokkaat pakenivat maasta.

Lukašenkalle lojaali turvallisuuskoneisto, mukaan lukien poliisit, ovat hajottaneet opposition mielenosoituksia, vanginneet mielenosoittajia ja käyttäneet tarpeetonta väkivaltaa kuukausien ajan.

Lukašenka puhui torstaina hallinnon uudistamista käsittelevässä kaksipäiväisessä tilaisuudessa, jonka oppositio leimasi yksiselitteisesti teatteriksi. Opposition mukaan tilaisuuden tarkoituksena on ainoastaan nyökytellä Lukašenkalle ja mahdollistaa hänen roikkumisensa vallassa.

”Blitzkrieg (salamasota) ei menestynyt. Me pidimme kiinni maastamme”, Lukašenka käytti uutistoimisto AFP:n mukaan Toisesta maailmansodasta tuttua saksankielistä termiä. Valko-Venäjä kärsi sodassa huomattavaa tuhoa juuri natsi-Saksan joukkojen toimesta.

”Me olemme selviytyneet huolimatta niistä yhteiskunnallisista jännitteistä, joita ulkopuoliset voimat ovat keinotekoisesti luoneet. Meidän täytyy vastustaa hinnalla millä hyvänsä. Ja 2021, tämä vuosi, tulee olemaan ratkaiseva.”

Avajaispuheen yleisössä oli AFP:n mukaan lähinnä Valko-Venäjän armeijan edustajia ja muita univormupukuisia.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka puhui Valko-Venäjän kansankongressille 11. helmikuuta.­

Vaikka Lukašenka lupaili perustuslain uudistamista vuodelle 2022, ainakaan oppositiolla ei ole illuusioita Lukašenkan lupauksista.

Hänen 26 vallassaolovuotensa aikana perustuslakiuudistuksista on äänestetty kahdesti, ja molemmilla kerroilla uudistukset vahvistivat presidentin eli Lukašenkan itsensä asemaa. Viimeisimmässä, vuonna 2004 toteutetussa uudistuksessa laajennettiin presidentin valtakausia kahdesta kolmeen.

Opposition mielenosoituksia viime kuukausina koordinoinut Telegram-kanava Nexta kutsui koolle uusia mielenosoituksia lojalistien kokoontumisen johdosta.

Valko-Venäjän poliisi on AFP:n mukaan luvannut jatkaa ”laittomien” mielenosoitusten nujertamista.

Valko-Venäjällä asuu noin 10 miljoonaa ihmistä. Suurimmat mielenosoitukset elokuussa ja sen jälkeen ovat keränneet jopa 100 000 osallistujaa. Poliisi on pidättänyt tuhansia, toimittajia on vangittu, ja pidätyskeskuksissa ja vankiloissa on esiintynyt kidutusta. Neljä mielenosoittajaa on kuollut.

Lukašenkan vastustajia on myös lähtenyt pois Valko-Venäjältä. Joitakin satoja valkovenäläisiä on lähtenyt naapurimaa Liettuaan, johon myös Lukašenkan vastaehdokas Svjatlana Tshihanouskaja pakeni.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis kommentoi AFP:lle, että Lukašenkan puheet ja hallinnolle myönteisten virkailijoiden kokous on yritys imitoida dialogia.

Euroopan Unioni määräsi Lukašenkalle pakotteita marraskuussa. Tammikuussa Valko-Venäjä järjestelyoikeutensa sekä jääkiekon keväällä pelattaviin MM-kisoihin että viisiottelukilpailuun joka oli tarkoitus käydä kesällä.