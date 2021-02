Bellingcatin selvitys: Navalnyita jahdannut turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyryhmä on yrittänyt tappaa kahdesti toisen venäläisen oppositiopoliitikon

Vladimir Kara-Murza yritettiin myrkyttää sekä vuonna 2015 että vuonna 2017. Tutkivan ryhmä Bellingcatin mukaan Venäjän turvallisuuspalvelun myrkky-yksikkö seurasi häntä kuten oli seurannut Aleksei Navalnyita.

Vladimir Kara-Murza on venäläinen oppositiopoliitikko ja entinen tv-toimittaja, joka toimi murhatun oppositiojohtaja Boris Nemtsovin poliittisena neuvonantajana aina Nemtsovin ampumiseen talvella 2015 asti. Kara-Murza on yritetty tappaa kahdesti myrkyttämällä, ja tutkivan ryhmän Bellingcatin yhteistyö saksalaislehti Der Spiegelin ja venäläisen Insider-verkkolehden kanssa paljastaa, että murhayritysten takana on todennäköisesti ollut Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Selvitys paljastaa, että Vladimir Kara-Murzaa ovat seuranneet sekä FSB:n myrkyttäjäyksikkö että FSB.n poliittinen yksikkö. Myrkyttäjäyksikkö on liitetty ainakin kolmeen muuhunkin murhaan.

FSB:n myrkyttäjäyksiköstä saatiin tietoa ensi kerran joulukuussa, kun Bellingcat ja sen mediakumppanit paljastivat, että yksikön työntekijät olivat seuranneet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita pitkään ennen kuin Navalnyi yritettiin myrkyttää kemiallisella aseella elokuussa 2020.

Navalnyi sai yhden myrkky-yksikön työntekijän tunnustamaan puhelimessa, että Neuvostoliitossa kehitetty kemiallista asetta nimeltä novitšok oli levitetty Navalnyin alushousuihin.

Bellingcat selvitti Venäjällä tiskin alta myytävistä matkustajatietokannoista, että FSB seurasi Kara-Murzaa vielä alle kaksi vuorokautta ennen ensimmäistä myrkytystä ja aloitti seuraamisen uudestaan sen jälkeen, kun Kara-Murza palasi Venäjälle oltuaan toipumassa edellisestä murhayrityksestä Yhdysvalloissa.

Kara-Murza yritettiin myrkyttää ensi kertaa toukokuussa 2015 ja uudelleen vuonna 2017. Vladimir Kara-Murzan myrkytysyrityksiä on tutkinut myös Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI.

Ennen ensimmäistä, vuoden 2015 myrkytystä FSB:n työntekijät seurasivat Kara-Murzaa ainakin neljällä matkalla, jotka mies teki kolmena kuukautena ennen murhayritystä. Agentit seurasivat Kara-Murzaa Tomskiin, Pietariin, Kaliningradiin ja Kazaniin jossa myrkytys lopulta tapahtui.

Kaava on tuttu muista Bellingcatin paljastamista murhista ja murhayrityksistä: FSB:n myrkky-yksikön väki lähtee matkakohteeseen noin päivää ennen kohdetta. He pyrkivät välttämään samoilla lennoilla matkustamista kohteensa kanssa, mikä vaikeuttaa seuraamisen havaitsemista. Kara-Murzan seuraaminen jatkui vuonna 2016 tämän matkustaessa edestakaisin Moskovan ja Kazanin, Moskovan ja Pietarin sekä Moskovan ja Nižni Novgorodin välillä.

Tammikuun viimeisenä päivänä vuonna 2017 Kara-Murza oli palasi Moskovaan matkaltaan Tveristä keskellä yötä ja nukkui yksin asunnossaan. Hänen oli tarkoitus lähteä helmikuun toisen päivän aamuna Yhdysvaltoihin, jossa hänen perheensä oli. Hän kävi lounaalla moskovalaisessa ravintolassa, kävi kotonaan pakkaamassa ja meni yöksi appivanhempiensa luo, sillä heidän oli tarkoitus lähteä Yhdysvaltoihin aikaisin aamulla yhdessä.

Yöllä Kara-Murza heräsi myrkytyksen oireisiin. Sydän alkoi tykyttää. Hikoilutti, oksetti.

Oireet olivat jo tuttuja edelliseltä kerralta, Kara-Murza kuvaili HS:lle kesällä 2017.

Mies järjestettiin kiireesti sairaalaan, ja hän oli koomassa vajaan viikon. Sillä aikaa hänen vaimonsa saapui Moskovaan ja hankki miehestään näytteet jotka toimitti Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI:lle. FBI sai haltuunsa myös vaatteet, jotka Kara-Murzalla oli ollut päällään ensimmäisen myrkytyksen sattuessa vuonna 2015.

Pian sairaalasta vuonna 2017 päästyään Kara-Murza muutti Yhdysvaltoihin.

Molemmilla hoitokerroilla lääkärit totesivat, että hänet oli yritetty myrkyttää. Miten tai millä, ei selvinnyt. Venäjän poliisi ei käynnistänyt asiasta tutkintaa, mutta FBI sentään lupasi että Kara-Murza saa heiltä itseään koskevaa tietoa.

Toisin kävi. FBI ei halunnutkaan kertoa. Kara-Murza joutui vaatimaan tietoa omasta tapauksestaan oikeusteitse.

Kun FBI luovutti tietoja, se salasi niistä 275 sivua vedoten kansalliseen turvallisuuteen ja siihen, että konsultaatiot toisten järjestöjen kanssa olivat vielä kesken. Mutta FBI:n mukaan kyse oli ”tunnistamattomasta biotoksiinista”, kertoi esimerkiksi Radio Liberty.

Kara-Murzan tapausta tutkiessaan Bellingcat havaitsi, että poliitikkoa varjosti muitakin kuin FSB:n myrkky-yksikkö. He tunnistivat FSB:n poliittisen yksikön korkea-arvoisen työntekijän, joka oli mukana osalla myrkky-yksikön tekemistä matkoista.

Poliittinen yksikkö on viralliselta nimeltään Perustuslaillisen järjestyksen suojaamisen ja terrorismin vastaisen taistelun direktoraatti, eli Toinen yksikkö.

Bellingcat sai haltuunsa tuon korkea-arvoinen upseerin tuoreita puhelutietoja, joista kävi ilmi, että tämä oli ollut puhelinyhteydessä myrkky-yksikön työntekijöiden kanssa myös vuonna 2020 ennen kuin myrkky-yksikön väki yritti myrkyttää Aleksei Navalnyin.

Yleensä kaava tämän upseeri Roman Mezentsevin puheluissa kulki siten, että Mezentsev soitti ensin FSB:n kriminalistiikan instituutin uumenissa toimivan myrkkyryhmän johtajalle, jonka jälkeen johtaja ryhtyi soittelemaan alaisilleen.

Todennäköisesti Mezentsev on ollut yhteysupseeri, jonka tehtävänä on ollut valvoa omasta yksiköstään myrkky-yksikölle annettuja toimeksiantoja, päättelee Bellingcat.