Yhden rakentajan mukaan työmaalla näytti siltä kuin siellä olisi rakennettu Egyptin pyramideja. Arvion mukaan palatsilla työskenteli 1 500 ihmistä.

Ilmakuva Mustanmeren rannalla sijaitsevasta yli 17 000 neliömetrin palatsista, jossa on kolme kerrosta. Putin on kieltänyt omistavansa palatsin.­

Laajoja homeongelmia, jatkuvaa uudelleenrakentamista ja valtavan työmaan peittelyä. Venäjän presidentin Vladimir Putinin palatsiksi kutsuttu rakennusurakka ei ole sujunut aivan suunnitelmien mukaan, kertovat BBC:n Venäjän-osaston haastattelemat rakennustyömaan työntekijät.

He ovat olleet työmaalla osin eri aikoina vuosina 2005–2020. Rakentajien oikeita nimiä ei kerrota BBC:n jutussa.

Rakentajat vahvistivat monia tietoja, jotka tulivat ilmi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin säätiön tekemässä selvityksessä ja siitä julkaistulla videolla. Esimerkiksi rakennuksessa on todella ollut hometta.

”Seinät ja katot olivat homeen peitossa. Ihan tavallista hometta, vihreää sellaista. Joissain paikoissa jopa mustaa. Se oli levinnyt koko rakennukseen. Olimme järkyttyneitä”, kertoo syksyllä 2018 työmaalla aloittanut rakentaja.

Tuolloin palatsissa oli vielä jäljellä merkkejä sen suureellisesta sisustuksesta, mutta myöhemmin kaikki purettiin.

Ongelmat alkoivat, kun kipsilevyn pala putosi uima-altaan lähellä ja siivooja vältti alle jäämisen vain täpärästi, BBC kertoo. Tarkoituksena oli tehdä vain pientä pintaremonttia, mutta pian homeen huomattiin levinneen koko palatsin laajuudelle.

Myös Kremliä lähellä oleva lähde vahvistaa BBC:lle, että palatsi oli valmis ja sitä käytettiin useita vuosia, kunnes hometta ja ikävää hajua alkoi ilmestyä.

Vuonna 2017 töissä aloittaneen rakentajan mukaan rakentaminen oli tarkkaa, ja rakentajille valitettiin kaikista pienistä naarmuista. Huoneissa käytettiin muun muassa kalliita puumateriaaleja.

”Niin monet ihmiset työskentelivät siellä, niin kalliilla ja useilla eri materiaaleilla. Ja sitten he kertoivat meille, että purkakaa kaikki.”

Lue lisää: Putinin väitetyssä palatsissa on 17 691 neliötä, ”vesidisko” ja maanalainen jäähalli – se on kuitenkin vain jäävuoren huippu presidenttiin liitetyistä varoista

Rakentajien mukaan palatsi on desinfioitu ainakin kahdesti. He uskovat homeongelman johtuvan siitä, että palatsi on lähellä merta ja ilmanvaihto on heikkoa.

Monet rakentajat kertoivat, että palatsia on rakennettu ja purettu jatkuvasti viimeisen 15 vuoden aikana. Palatsiin oli rakennettu esimerkiksi kuntosali marmorista. Se purettiin kahden tai kolmen vuoden jälkeen rakentamisesta.

Palatsin rakennustöitä pyrittiin tekemään mahdollisimman huomaamattomasti, vaikka työmaalla oli paikalla olleiden mukaan jopa noin 1 500 työntekijää, mukaan lukien sotilaita. Kaikki rakentamisen jäljet yritettiin peittää niin, että niitä ei voisi havaita mereltä käsin. Rakennusmateriaaleihin maalattiin puita, ruohoa, mäkiä ja kiviä, jotta ne sulautuisivat maisemaan.

Yksi rakentaja kuvailee, että valtavan ihmismassan takia näytti siltä, kuin paikalla olisi rakennettu Egyptin pyramideja.

Navalnyin tutkijaryhmän video ”Putinin palatsista” julkaistiin tammikuussa. Se sijaitsee Mustanmeren rannalla, ja sen rakennuskustannusten on arvioitu olevan yli 1,2 miljardia euroa. Rahojen kerrotaan tulleen siirtämällä osuuksia sairaalavälineyhtiöille kerätyistä varoista veroparatiiseihin.

Päärakennus on yli 17 000 neliömetriä, mutta tontti ulottuu 7 800 hehtaarin alueelle. Palatsi on kaikilla tavoilla hulppea. Maan alle on esimerkiksi rakennettu jääkiekkostadion, amfiteatteri ja viinitila. Kolmikerroksisessa päärakennuksessa on kasino, teatteri ja vesipiipun polttamiseen tarkoitettu sali.

Tiedot palatsista suututtivat monia, ja osin siksi Putinia vastustavat mielenosoitukset olivat poikkeuksellisen suuria ympäri maata. Tuhansia mielenosoittajia pidätettiin.

Symboliksi muodostuivat vessaharjat, joita heiluteltiin protesteissa. Videon mukaan palatsiin on ostettu vessaharjoja, jotka maksavat 700 euroa kappaleelta.

Putin on kieltänyt omistavansa palatsin. Tammikuun lopulla Putinin läheinen ystävä, miljardööri ja jääkiekkovaikuttaja Arkadi Rotenberg julistautui rakennuksen omistajaksi. Hänen mukaansa palatsista tehdään hotelli.

Putinin on kuitenkin jo pitkään epäilty kierrättävän omaisuuttaan ystäviensä nimiin, jotta omaisuuden todellinen arvo ei paljastuisi. Virallisesti Putin ei omista juuri mitään. Vuosituloikseen hän on ilmoittanut 100 000 euroa.