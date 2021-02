Venäjän ulkoministeri puhui valmistautumisesta sotaan, tutkijoiden mukaan Venäjä kyykyttää nyt Euroopan unionia: ”Heidän strategianaan on esittää muut vastuuttomina”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov uhkaili katkaista suhteet Euroopan unioniin. Se oli sisäpoliittinen viesti siitä, ettei Venäjällä muka ole tyytymättömyyttä, mutta myös näpäytys EU:lle joka yrittää luoda omia suhteitaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin puhe välien katkaisemisesta Euroopan unioniin koskee nimenomaan Euroopan unionia, sanovat Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Helsingin Sanomille. Puhe on viesti sekä venäläiselle että ulkomaiselle yleisölle, joskin eri syistä.

Lavrov antoi haastattelun venäläiselle talk show -isännälle, joka julkaisi sen perjantaina Youtube-kanavallaan. Myös Venäjän ulkoministeriö julkaisi haastattelusta otteen sivuillaan. Ote kuului seuraavasti:

”Emme halua eristää itseämme maailman elämästä, mutta meidän täytyy valmistautua tähän. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan.”

Viesti on poikkeuksellisen kovaa retoriikkaa jopa Venäjältä. Mutta kyse on nimenomaan suhteista Euroopan unioniin.

”Lavrov ei puhunut Euroopan maista, vaan EU:sta instituutiona. Tämä on aika tärkeä ero. Kahdenväliset suhteet Euroopan maiden varmasti jatkuisivat”, sanoo Venäjän poliittisen strategiaan erikoistunut tutkija Jyri Lavikainen.

Hänen mukaansa Lavrov on puhunut samaan sävyyn Venäjän ja EU:n suhteista jo viime vuonna. Nyt sävy oli astetta kovempi.

Kova retoriikka on selkeää jatkumoa EU:n ulkosuhde-edustaja Josep Borrellin vierailulle, jossa Borrellia tutkijoiden mukaan nöyryytettiin. Vierailu oli huonosti ajoitettu, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sinikukka Saari. Saari on erikoistunut EU:n ja Venäjän suhteisiin, ja vastakkainasettelulle näissä suhteissa on nyt Venäjän sisäpoliittisista syistä selkeää tilausta.

”Vuodesta 2014 alkaen EU:lla ja monella jäsenmaalla on ollut vain vähän yhteydenpitoa Venäjän kanssa vastalauseena Venäjän toimille Ukrainassa”, Saari sanoo.

”Asteittain useat jäsenmaat ovat ryhtyneet jatkamaan kahdenvälisiä suhteitaan. Nyt EU on havahtunut siihen, että sekin tarvitsee keskustelukanavia Venäjän kanssa.”

Suomi oli aluksi poikkeus, koska se ei missään vaiheessa katkaissut omia suhteitaan Venäjään. Nyt rinnalle on astunut muitakin. Jopa Viron presidentti on tavannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Tuolit ovat vaihtaneet paikkaa, sanoo Saari.

”Jos aiemmin EU ei halunnut ylläpitää suhteita, nyt Venäjä ei ole halukas virallisiin suhteisiin EU:n kanssa. Venäjä ottaa propagandahyödyn irti tilanteesta, jossa EU yrittää tulla vastaan”, Saari sanoo.

Jyri Lavikaisen mukaan Lavrovin esiintymisessä näkyy pyrkimys esiintyä proaktiivisena ja aloitteellisena.

”Tämä on jatko-osa EU:n ulkosuhde-edustaja Borrellin vierailulle. Venäjä pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa ja haluaa pitää aloitteen itsellään.”

Proaktiivisesti esiintymisen tarkoituksena on toimia etukäteen ja pyrkiä sitä kautta ehkäisemään epämiellyttäviä päätöksiä. Se, että näin toimintaan, kielii huolesta että tulevaisuudessa nähdään epämiellyttäviä päätöksiä. Kyse on pakotteista. Ne hermostuttavat, sanoo Lavikainen.

”Hän haluaa torjua uhkia ennakolta. Venäjän talouden kivijalka on energiakauppa, ja huolena on sen sanktiointi.”

Venäjä käytti EU:n Josep Borrellia hyväkseen. Hänet saatiin kritisoimaan Yhdysvaltoja ja hänen arvovaltansa kyseenalaistettiin jättämällä kertomatta samaan aikaan tehdyistä EU-diplomaattien karkotuksista.

Sinikukka Saari huomauttaa, että tavallaan taktiikka toimi ja EU:ssa taktinen silmä petti.

”Moni meppi ryhtyi vaatimaan Borrellin eroa. Vaikka taustalla oli varmasti huoli lepsuudesta Venäjään suhtautumisessa, EU:n rivit kuitenkin hajosivat ja näin mepit tulivat pelanneeksi Venäjän pussiin.”

Toisinaan Venäjän johdon julkisia esiintymisiä ylitulkitaan ulkomailla, ja viestit ulkomaille ja kotiyleisölle voivat poiketa toisistaan. Nyt kyse ei ole vain sisäisestä viestinnästä. Lavrov puhui molemmille, sekä venäläiselle että ulkomaiselle yleisölle.

Sinikukka Saaren mukaan Lavrovin puheelle valittu foorumi kertoo venäläisille viestimisestä. Lavrov puhui Venäjän hallintoa tukevan toimittajan Vladimir Solovjovin Solovjov Live -ohjelmassa, jota tämä pitää Youtube-kanavallaan.

”Solovjov on erittäin suosittu talk show -isäntä. Lavrov viestii sisäiselle yleisölle samaa kuin EU-diplomaattien karkotuksilla viestittiin: että kyse ei ole Venäjän sisäisestä tyytymättömyydestä, vaan ulkomaiden orkestroimista asioista”, Saari sanoo.

Saari huomauttaa kuitenkin, että samalla viestitään EU:lle, jatkumona Borrellin vierailulle.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov pehmitti Lavrovin puheesta syntynyttä kohua perjantaina päivällä. Peskov sanoi että Lavrov ”ymmärrettiin väärin”, kertoi venäläinen uutistoimisto Tass. Peskovin mukaan asia on juuri toisinpäin, ja syynä on media joka tekee kohuotsikoita.

Peskovin puheet eivät ole ristiriidassa Lavrovin sanoman kanssa, Jyri Lavikainen muistuttaa. He antavat molemmat ymmärtää ettei Venäjä haluaisi katkaista EU-suhteita, mutta vastaavat EU:n toimintaan.

”Näin pyritään osoittamaan, että syyllinen olisi EU, ja Venäjä vain vastaa. Usein heidän strategianaan on tällaisissa tilanteissa esittää muut vastuuttomina toimijoina.”

Venäjä käytti vastaavaa strategiaa moittiessaan Ruotsia, Saksaa ja Puolaa aiemmin viikolla näiden karkotettua kukin yhden Venäjän diplomaatin. Epäystävällisesti ja perusteettomasti toimivat Ruotsi, Saksa ja Puola, vaikka niiden toiminta oli vastausta Venäjän itse kesken EU:n ulkosuhde-edustaja Josep Borrellin vierailun aloittamiin diplomaattikarkotuksiin.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) matkustaa maanantaina Pietariin tapaamaan Lavrovia.

”Usein Venäjä viestii eri tavoin EU:n ja yksittäisten maiden suuntaan. Haaviston vierailun suhteen ennakointi on vaikeaa”, sanoo Jyri Lavikainen.

Myöskään Sinikukka Saari ei halua spekuloida millaisen vastaanoton Haavisto saa, mutta huomauttaa että Venäjän tyylille voi olla ominaista että tunnelma vaihtuu. Eri maita kohdellaan eri tavoin, ja Suomeen Kreml suhtautuu melko suopeasti.