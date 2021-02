Yhdysvaltalaisten ylivoimainen enemmistö valitsee oman puolueen ehdokkaan, vaikka tämä uhkaisi demokratiaa.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuomiolla. Hänen syytetään lietsoneen kannattajansa kapinaan, jonka tavoitteena oli kumota demokraattinen vaalitulos.

Senaatti saattaa äänestää tuomiosta jo viikonlopun aikana. Tällä viikolla virkarikosoikeudenkäynnissä nähty materiaali on ollut pysäyttävää. Vielä lähemmäs se tulee, jos vaihtaa mielessään Capitol-kukkulan Suomen eduskuntataloon.

Kuvittelen eduskuntatalon portaat, mellakkapoliisien murtuvan linjan ja sisään syöksyvän väkijoukon. Miltä tuntuisi nähdä valvontakamerakuvaa siitä, miten Sanna Marin, Matti Vanhanen ja Jussi Halla-aho pakenivat viime hetkellä väkivaltaista joukkoa? Iltauutisista katsottaisiin mykistyneinä, miten vandaalit ajelivat paternosterhisseillä, kiipeilivät lehtereillä ja heiluttelivat puhemiehen nuijaa.

Kaiken päätteeksi väkijoukon kiihkoon yllyttänyt presidentti sanoisi rakastavansa valtaajia ja käskisi heidän muistaa päivän ikuisesti.

Miten siitä jatkettaisiin eteenpäin?

Senaatin istuntosaliin tunkeutuneet mielenosoittajat keskeyttivät senaatin ja edustajainhuoneen yhteisistunnon 6. tammikuuta.­

Trumpin valheiden ja loppiaisen tapahtumien välistä yhteyttä on vaikea kiistää. Moni valtaaja on suoraan sanonut ottaneensa ohjeensa presidentiltä. Ilman valheita ”varastetuista vaaleista” koko mielenosoitusta ei olisi ollut.

Virkarikosoikeudenkäynnissä puolustus vetoaa siihen, että prosessi on ollut hätiköity. Syyte nostettiin vain viikko tapahtumien jälkeen. Puolustus on sitä mieltä, että entistä presidenttiä ei perustuslain mukaan pitäisi edes tuoda valtakunnanoikeuteen ja että sananvapaus suojaa Trumpin puheita.

Mutta Trumpin puolustus, monet republikaanipoliitikot ja konservatiiviset kommentaattorit väittävät myös, ettei Trumpilla ollut mitään tekemistä kongressin valtauksen kanssa.

Miksi? Koska kyse ei ole oikeasta oikeudenkäynnistä vaan politiikasta. Yhdysvaltalaisten ylivoimainen enemmistö tuomitsee loppiaisen tapahtumat, mutta merkittävä osa republikaanien äänestäjistä pitää yhä Trumpista.

Siksi demokraatit yrittävät yhdistää Trumpin ja valtaajat, enemmistö republikaaneista taas erottaa.

Virkarikosoikeudenkäynnin syyttäjä, demokraattien kongressiedustaja Eric Swalwell piti avauspuheenvuoron senaatin istuntosalissa 10. helmikuuta.­

Puolueet ovat aina hitaassa liikkeessä kuin mannerlaatat. Trumpin presidenttikausi oli seurausta vuosikymmeniä jatkuneista muutoksista, joissa republikaaneista on tullut entistä enemmän valkoisen, vähän koulutetun väestön puolue.

Koettiinko loppiaisena maanjäristys, joka liikutti mannerlaattoja tavallista enemmän?

Republikaanipuoluetta revitään kahtaalle. Enemmistö heiluttaa yhä ylpeästi Trump-lippua. Ne, jotka ovat kääntyneet entistä presidenttiä vastaan, ovat joutuneet puolueen paikallisosastojen rankaisemiksi ja äänestäjien kiukun kohteeksi.

Republikaanien kongressiedustaja Liz Cheney Wyomingista äänesti Trumpin virkasyytteen puolesta. Sen jälkeen oman puolueen paikallisosasto kääntyi häntä vastaan.­

Kyselytutkimuksissa noin kolme neljästä republikaanien kannattajasta sanoo, että puolueen on tärkeää pysyä uskollisena Trumpille. Poliitikot lukevat näitä lukuja tarkkaan.

Tiistaina julkaistussa CBS-kanavan mielipidekyselyssä vain 21 prosenttia republikaaneista ajatteli, että Trump yllytti väkijoukon loppiaisen väkivaltaan. Heiltä kysyttiin myös, olisivatko he valmiita hylkäämään puolueensa, jos Trump perustaisi uuden. Vastaajista 30 prosenttia sanoi varmasti vaihtavansa puoluetta ja 37 prosenttia kertoi harkitsevansa sitä.

Vain 30 prosenttia on ensisijaisesti uskollisia puolueelle.

Todennäköisesti Trump aikoo jatkaa vaikuttamista republikaanien sisällä. Se on puolueelle ongelma. Trumpin johdolla he hävisivät sekä presidenttiyden että enemmistön edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Yhdysvalloissa puolue-eliitin valta puolueen suuntaan vaikuttamiseksi on kuitenkin rajallinen, koska ehdokkaat valitaan kansanäänestyksellä esivaaleissa.

”Puolueella ei ole valtaa siihen, ketkä lähtevät ehdokkaaksi”, sanoo politiikan tutkija Matthew Graham George Washingtonin yliopistosta.

Hän muistuttaa, että esivaaleissa äänestävät ahkerimmin puolueen radikaaleimmat kannattajat. Monet kongressissa istuvat republikaanit haluaisivat todennäköisesti irtisanoutua Trumpista mutta eivät esivaalihaasteen pelossa uskalla. Trump itse uhkaa säännöllisesti puoluetovereitaan sillä, että voi antaa tukensa heidän haastajilleen.

”Järjestelmä kannustaa keskittymään seuraaviin vaaleihin eikä puolueen tai kansakunnan tulevaisuuteen”, Graham sanoo.

Kongressin vaikutusvaltaisin republikaani, senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell otti neljän vuoden ajan kaiken irti Trumpista ajaakseen läpi puolueen agendaa, kuten veronalennuksia ja tuomarinimityksiä. Joulukuun jälkeen hän ei ole puhunut Trumpin kanssa.

Tammikuussa McConnell antoi tukensa virkasyytteelle. Hänen pitkäaikainen avustajansa, konservatiivikommentaattori Scott Jennings, sanoi perjantaina The Washington Post -lehdessä, että McConnell on ollut kauhuissaan poliittisesta väkivallasta ja siitä, miten salaliittoteoriat ovat saaneet jalansijaa.

”Tämä ei ole se puolue, jonka hän haluaa jättää seuraavalle sukupolvelle”, Jennings sanoi.

Amerikkalaismedia on spekuloinut, voisiko McConnell äänestää Trumpin tuomion puolesta. Sitä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä.

Senaatin republikaanien vähemmistöjohtaja Mitch McConnell matkalla senaatin virkarikossyytekäsittelyyn torstaina.­

Sillä, mihin suuntaan republikaanit jatkavat, voi olla valtava merkitys Yhdysvaltain tulevaisuudelle. Jos autoritaariset voimat vahvistuvat puolueessa entisestään, demokratiaan kohdistuva uhka ei ole ohi.

Äänestäjiin ei voi tässä luottaa, kertoo Matthew Grahamin ja Yalen yliopiston politiikan tutkimuksen professorin Milan Svolokin kehuttu tutkimus, jossa he selvittivät puolueuskollisuuden ja demokratian puolustamisen yhteyttä.

Tutkijat eivät arvanneet, että tutkimusasetelma muuttuisi todeksi alle vuosi artikkelin julkaisun jälkeen.

”Asetimme sanamme hyvin varovaisesti ja perustelimme, miksi tällainen tilanne voi tulla eteen myös Yhdysvalloissa”, Graham sanoo.

”Jälkikäteen näytämme varmasti naiiveilta.”

Tutkijat tiesivät, että kyselytutkimuksissa ihmiset kyllä kertovat olevansa demokratian puolella. Mutta kuinka moni on valmis äänestämään toista puoluetta, jos oma ehdokas ei kunnioita demokraattisia periaatteita?

Tutkimus osoitti, että hyvin harva.

Tutkitussa esimerkkitapauksessa ainoastaan noin 3,5 prosenttia äänestäjistä hyppäsi puoluerajan yli, kun oman puolueen ehdokas ilmaisi demokratianvastaisia mielipiteitä. Esimerkki oli tosielämästä vuodelta 2017, jolloin Montanasta kongressiin pyrkinyt republikaani Greg Gianforte kävi vaali-illan aattona käsiksi toimittajaan.

Tutkijat etsivät vastausta myös kuvitteellisilla ehdokkailla. He saivat tulokseksi, että ehdokas saattavat menettää korkeintaan noin 12 prosenttia äänistään käyttäytymällä epädemokraattisesti. Puolueiden välillä ei ollut tässä eroa.

Useimmissa Yhdysvaltain vaalipiireissä puolueiden välinen kannatusero on suurempi kuin 3,5 prosenttia. Se voi olla myös suurempi kuin 12 prosenttia. Poliitikot voivat siis uhmata demokraattisia normeja ilman että joutuvat pelkäämään vaalitappiota.

Republikaanien uusi, radikaali kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene valittiin edustajainhuoneeseen vaalipiiristä, jossa hän sai lähes 50 prosenttia enemmän ääniä kuin demokraattien vastaehdokas.­

Graham korostaa, että tulosta selittää ennen muuta Yhdysvaltain kaksipuoluejärjestelmä. Yhdysvaltalaiset arvostavat demokratiaa, mutta heillä on myös muita arvoja.

”Jos välittää demokratiasta, ei voi vaihtaa ainoastaan toiseen konservatiivipuolueeseen vaan joutuu valitsemaan vasemmistopuolueen”, hän sanoo.

”Kun puoluevalinnan on tehnyt, sitä on helppo oikeuttaa omassa mielessä.”

Lokakuussa haastattelin konservatiivisessa Arizonan osavaltiossa republikaaneja, jotka äänestivät presidentiksi demokraatti Joe Bidenia. Heistä Trump oli uhka demokratialle, ja siksi he olivat valmiit hylkäämään puolueensa.

”Republikaanipuoluetta ei ole enää olemassa. Trumpismi on korvannut konservatismin”, sanoi entinen republikaanien paikallispoliitikko Roberta Voss.

Vossin kaltaiset ihmiset ovat osa sitä vähemmistöä, joka panee demokratian turvaamisen puolueuskollisuuden edelle. Grahamin ja Svolokin tutkimuksen mukaan he kuuluvat yleensä poliittisen keskustaan, mikä käy arkijärkeen. Puolueraja on helpompi ylittää, jos ideologinen loikka on pienempi.

Joe Biden vaikuttaa ymmärtävän tämän. Hän ei lietso ideologisia eroja.

Juuri nyt Bidenin ykköstavoite on saada läpi valtava talouden elvytyspaketti, jolle on kansan keskuudessa paljon tukea. Virkarikosoikeudenkäyntiä hän ei ole kommentoinut käytännössä lainkaan.

”Hän ei voi voittaa mitään sekaantumalla tähän”, Graham sanoo.

Hänestä Biden vaikuttaa edelleen uskovan, että yhdysvaltalaisten joukossa on yhä äänestäjiä, jotka voi saada vaihtamaan puoluetta.

”Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tukee tätä käsitystä.”

Pelkkä demokratian puolustaminen ei kuitenkaan riitä monille syyksi vaihtaa leiriä. Siihen tarvitaan muutakin. Arizonassa haastattelemani entinen republikaani Robin Shaw perusteli loikkaansa myös sillä, että Biden puolustaa vapaakauppaa enemmän kuin Trump.

Miten demokratia pelastetaan? Vertaileva politiikan tutkimus on asiasta Grahamin mukaan melko yksimielinen.

”Se vaatii eliittien tukea.”

Poliittisten johtajien retoriikka ja kannanotot liikuttavat yleistä mielipidettä, Graham sanoo. Siksi hän on pettynyt useimpien republikaanien ulostuloihin loppiaisen tapahtumien jälkeen.

”Pelkuruus on oikea ongelma. Äänestäjillä on tapana seurata johtajiaan, mutta johtajat eivät aina tunnista suostutteluvoimaansa ja yritä johtaa.”

Mikään ei tällä hetkellä ole kiveen hakattua. Republikaaneilla ei ole yhtä johtajaa, vaan kaikki joutuvat enemmän tai vähemmän arvailemaan, mihin suuntaan puoluetoverit lähtevät ja kuinka kauan Trumpin mielipidevalta kestää.

Perjantaina Politico-lehti julkaisi laajan henkilökuvan Trumpin entisestä YK-lähettiläästä Nikki Haleysta, jonka uskotaan vielä pyrkivän presidentiksi.

Haastattelussa Haley teki pesäeron Trumpiin ja sanoi tämän pettäneen republikaanit.

”Hän seurasi väärää polkua, eikä meidän olisi pitänyt kuunnella ja seurata häntä. Emme voi antaa saman tapahtua enää koskaan”, Haley sanoi.

Puolue voisi estää sen äänestämällä senaatissa Trumpin tuomion puolesta. Silloin Trump ei kykenisi asettumaan uudestaan ehdolle.

Niin se ei äänestä.