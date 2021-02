”Olemme tehneet joka ikinen päivä työtä sen eteen, että rokotetta saadaan mahdollisimman monen kanadalaisen olkapäähän niin nopeasti kuin mahdollista”, Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kanada on tähän mennessä antanut vain noin 1,18 miljoonaa rokoteannosta, mikä tarkoittaa, että alle kolme prosenttia väestöstä on saanut rokotteen, kertovat muiden muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Kanada on tällä hetkellä sijalla 40 uutistoimisto Bloombergin maailmanlaajuisessa listauksessa, jossa kussakin maassa annettujen rokotteiden määrä on suhteutettu sataan ihmiseen. Vain kolme kanadalaista sadasta on saanut rokotuksen, kun Yhdysvalloissa vastaava luku on noin 14 ja Britanniassa noin 21.

Suomi on listalla sijalla 25.

Kanadassa on todettu yli 823 000 koronatartuntaa ja yli 21 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta.

Rokotukset sakkaavat huolimatta siitä, että Kanada sanoo sopineensa yhteensä 400 miljoonan annoksen ostosta seitsemältä rokotevalmistajalta. Maata kritisoitiin loppuvuodesta rokotusten haalimisesta moninkertaisesti maan väkilukuun verrattuna, BBC kertoo. Tähän mennessä Kanadassa on hyväksytty vain Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokote.

Kanadalainen televisioyhtiö CTV News kertoo kertoo, että viive rokotejakelussa alkoi tammikuun puolivälissä, kun Pfizerin rokotetuotannossa ilmeni ongelmia. Kanada sai vain 339 000 rokoteannosta 1,15 miljoonan sijasta viikkojen 3–6 välillä.

Kanada odottaa helpotusta vaikeaan tilanteeseen ensi viikolla, kun maahan saapuu tähän asti suurin erä Pfizerin rokotetta. Ensi kuussa maahan on määrä saapua liki kaksi miljoonaa annosta, CTV kertoo.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoi perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että rokotetoimitusten on määrä palata raiteilleen maalikuussa. Silloin on saapuu Trudeaun mukaan neljä miljoonaa rokoteannosta – Pfizerin toimittaa rokotteita etuajassa, minkä lisäksi Kanada on hankkinut neljä miljoonaa lisäannosta Modernalta.

Elokuussa rokoteannosten kokonaismäärä on pääministerin mukaan 84 miljoonaa, mikä on enemmän kuin riittävästi Kanadan 38 miljoonalle ihmiselle.

”Olemme tehneet joka ikinen päivä työtä sen eteen, että rokotetta saadaan mahdollisimman monen kanadalaisen olkapäähän niin nopeasti kuin mahdollista”, Trudeau sanoi tiedotustilaisuudessa.

BBC:n ja CNN:n mukaan vaikuttaa siltä, ettei maa ole ollut Pfizerin ja Modernan rokotelähetysten kärkipäässä.

Tämä johtuu osittain siitä, että Kanada investoi laajasti Euroopassa valmistettuihin rokotteisiin eikä esimerkiksi yhdysvaltalaisiin, sillä se pelkästi entisen presidentin Donald Trumpin mahdollisia vientirajoituksia. Kanadan maaperällä ei valmisteta koronarokotteita.

Toronton yliopistoon kuuluvan kansanterveyden tutkimukseen ja opetukseen keskittyvän laitoksen professorin Jillian Kohlerin mukaan ”hamstrauksen” sijasta Kanadan hallituksen olisi pitänyt ymmärtää jo kuukausia sitten, että ilman kotimaista rokotetuotantoa maa on täysin ulkomaisten valmistajien ja maailmanlaajuisen rokotekilpailun armoilla.

”Suvereenisuus rokotteissa on ratkaisevaa. Vientiin luottaminen kriittisissä terveystarpeissa ei suoraan sanoen käy järkeen, kuten näemme nationalismin noususta”, Kohler sanoi CNN:lle.

Koronarokotteiden valmistuksissa ilmenneet takaiskut ovat herättäneet hämmennystä ja suuttumusta ympäri Euroopan unionia.

Tämä on johtanut myös niin kutsututun rokotenationalismiin: rikkaat maat ovat kahmineet kahmineet rokotemarkkinat tyhjäksi. Tällä voi olla ilmiselviä negatiivisia seurauksia köyhemmille maille, mutta riskit voivat koskettaa laajemminkin. Virus voi kehittyä vaarallisemmaksi, jos se jää pyörimään väkirikkaassa maanosassa rajoittamatta.

Rokotevalmistajien tuotantoviivästykset ovat hermostuttaneet myös Suomessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tammikuun alussa pääministerin haastattelutunnilla toivovansa, että Suomen rokotustahti olisi ripeämpi.

Myös HS:n haastattelemat asiantuntijat olivat huolissaan siitä, ettei Suomeen ollut saapunut rokotetta suunnitelmien mukaisesti