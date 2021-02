”Aina Putinin viestin­tuoja” – Kuka on EU:ta ryöpyttänyt Venäjän ulko­ministeri Sergei Lavrov?

70-vuotias Lavrov sisäisti kansainvälisen politiikan YK-uralla, ja on viime vuodet saanut selitellä Venäjän yhä aggressiivisemmaksi muuttuvaa ulkopolitiikkaa.

Sergei Lavrov on toiminut Venäjän ulkoministerinä vuodesta 2004.­

”EU on epäluotettava kumppani”, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi viime viikolla Moskovassa. Vieressä seisoi EU:n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell, jonka harvinaista vierailua Venäjälle pidettiin jo etukäteen tuhoon tuomittuna yrityksenä.

Pari päivää tämän jälkeen Lavrov esiintyi venäläisessä talk show’ssa ja jatkoi poikkeuksellisen kovaa retoriikkaa.

”Emme halua eristää itseämme maailman elämästä, mutta meidän täytyy valmistautua tähän. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan”, Lavrov sanoi.

Hänen mukaansa Venäjä on valmis katkaisemaan suhteensa EU:hun, jos Venäjää vastaan asetetaan sellaisia pakotteita, jotka ovat riski sen taloudelle.

EU:n ulkopolitiikan johtohahmon Josep Borrellin (oik.) vierailu Moskovassa viime viikolla herätti paljon kritiikkiä.­

Monissa muissa maailman maissa presidentit, pääministerit ja ulkopolitiikan johtajat vaihtuvat vaalien myötä. Venäjällä kasvot pysyvät vuodesta toiseen melko samoina tai korkeintaan vähän vanhentuvat.

Kun Venäjä on neuvotellut ulkovaltojen kanssa, jo yli 15 vuoden asialla on ollut samat neliskanttiset kasvot kehyksettömien silmälasien takana. Tuo mies on Sergei Lavrov, Venäjän ulkoministeri jo vuodesta 2004 alkaen.

Myös Suomen johtajat tällä vuosituhannelle ovat kohdanneet useita kertoja Lavrovin, jolla on takanaan pitkä diplomaattiura. Seuraava korkean tason kohtaaminen on edessä maanantaina, kun ulkoministeri Pekka Haavisto tapaa Lavrovin Pietarissa.

Tämä tapahtuu hetkenä, jolloin EU:n ja Venäjän suhteet ovat ajautuneet hyvin jännitteiseen tilaan.

Sergei Viktorovich Lavrov syntyi vuonna 1950 Moskovassa armenialaisen isän ja Georgiassa syntyneen venäläisäidin perheeseen. Koulussa Lavrov oli taitava fysiikassa ja haaveili luonnontieteilijän urasta, mutta päättyi lopulta opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa Moskovan valtiolliseen kansainvälisten suhteiden instituuttiin.

Valmistuttuaan 1972 Lavrov aloitti diplomaatin uransa Venäjän suurlähetystössä Sri Lankassa. Tältä ajalta on perua epätavallinen kielitaito: Lavrov puhuu täydellisen englannin lisäksi ranskaa ja singaleesia.

1980-luvulla Lavrov siirtyi New Yorkiin Venäjän YK-lähetystöön, missä hän vietti useita vuosia. New Yorkissa Lavrov myös tutustui ja verkostoitui monien länsimaisten diplomaattien ja tulevien valtionpäämiesten kanssa.

Vuonna 2012 Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasi ohimennen Martti Ahtisaaren Pikkuparlamentin kuppilassa. Taustalla Erkki Tuomioja.­

Ensimmäinen HS:n uutinen, jossa Lavrov mainitaan nimeltä, on vuodelta 1993. Tuolloin varaulkoministerinä palvellut Lavrov sanoi Venäjän olevan valmis lähettämään rauhanturvaajia Bosniaan.

Varaulkoministerin pesti oli kuitenkin pikainen, ja 1994 Lavrov palasi takaisin New Yorkiin Venäjän YK-lähettilääksi. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa hän istui kansainvälisen politiikan ytimessä toimiessaan useasti YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajana. Tutuiksi tulivat niin Balkanin sota ratkaisukeinoineen, Irakin aseidenriisunta ja lopulta Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin 2003.

Vuonna 2000 valtaan noussut Vladimir Putin nimitti Lavrovin ulkoministeriksi 2004. Tämän jälkeen Lavrov on ollut se, joka saa selittää ja perustella ulkovalloille Venäjän yhä aggressiivisemmaksi käyvää politiikkaa milloin Krimin valtauksessa, milloin Ukrainan sodassa, milloin Syyrian sodassa.

Lavrovin tavanneilla tai hänen kanssaan työskennelleillä ei vaikuta olevan epäilyksiä Lavrovin lahjoista ulkopolitiikan ja diplomatian saralla.

Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov neuvottelivat Syyrian kemiallisten aseiden riisunnasta Genevessä vuonna 2013.­

Brittiläisen Chatham Housen Venäjä-asiantuntija Bobo Lo on kuvaillut Lavrovia ”kovaksi, luotettavaksi, äärimmäisen sofistikoituneeksi neuvottelijaksi”.

Suomen entinen ulkoministeri Alexander Stubb kuvaili äskettäin Twitterissä Lavrovia ”ehkä alan kokeneimmaksi diplomaatiksi”.

”Lavrov voi olla hurmaava ja ovela samaan aikaan. Aina Putinin viestintuoja. Aina ajaa Venäjän etuja”, Stubb kirjoitti.

Vielä suorasukaisempia ja negatiivisempiakin arvioita on kuultu. Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin korkea ulkopoliittinen edustaja on kutsunut Lavrovia ”täydelliseksi kusipääksi”, kun taas Hillary Clinton on sanonut Lavrovin kohdelleen häntä tapaamisessa kuin idioottia.

Lavrov on saanut länsidiplomaateilta liikanimen ”Herra Njet”, koska hän vaikuttaa monien arvioiden mukaan taipumattomalta Kremlin sanansaattajalta. Donald Trumpin ulkoministerinä hetken aikaa palvellut Rex Tillerson on sanonut, ettei Lavrovin kanssa ”voi tangota, koska häntä on kielletty tanssimasta”.

70-vuotias Lavrov on ketjupolttaja, joka muistetaan hanakasta vastarinnasta, kun YK:n pääsihteeri Kofi Annan aikoinaan ajoi tupakointikieltoa YK:n päärakennukseen New Yorkissa.

Irakin YK-edustaja Nizar Hamdoon (vas.) keskusteli Venäjän edustajan Sergei Lavrovin kanssa YK:ssa, kun Yhdysvallat ja Briatannia olivat joulukuussa 1998 iskeneet Irakiin.­

Entä sitten Lavrovin käsitykset Venäjän naapurimaasta Suomesta?

Lavrov on vieraillut Suomessa viimeksi 2019, kun Rovaniemellä järjestettiin Arktisen neuvoston kokous. Tuolloin Lavrov tapasi lyhyesti myös Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon, mutta tapaamisen sisällöstä ei kerrottu julkisuuteen.

Helsingin Sanomille Lavrov on myöntänyt haastattelun vain kerran, vuonna 2007, jolloin hän vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Jo tuolloin länsimaissa oli herännyt huolia Venäjän demokratiakehityksestä ja entistä aggressiivisemmasta ulkopolitiikasta. Lavrov totesi demokratian toimivan Venäjällä ”normaalisti” ja sanoi arvioiden Venäjän aggressiivisesta ulkopolitiikasta olevan ”vääriä”.

Lavrov arvioi tuolloin myös, että Suomi tuskin on hakeutumassa sotilasliitto Naton jäseneksi.

”Meidän ymmärtääksemme Suomen johto johdonmukaisesti korostaa pyrkimystä jatkaa sotilasliittoihin osallistumattomuuden politiikkaa”, Lavrov sanoi.

Suomen ja Venäjän suhteita Lavrov piti mallikkaina.

”Me arvostamme näitä suhteita ja pidämme Suomea luotettavana kumppanina.”

Ulkoministerit Ilkka Kanerva ja Sergei Lavrov Moskovassa vuonna 2007.­

Nyt aika on kuitenkin toinen. Venäjän ja lännen suhteet viilenivät jo Krimin valtauksen ja Ukrainan sekä Syyrian sotien myötä. Viime aikoina lännessä on huolestuttu varsinkin oppositiohahmo Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä sekä vankilatuomiosta murhayrityksen jälkeen.

Suomella voi olla yhä erityinen suhde Venäjän kanssa, mutta samalla Suomi seisoo EU-linjassa, jossa pohditaan tiukennuksia Venäjä-pakotteisiin.

Siis siinä poliittisessa liitossa, joka on Lavrovin sanojen mukaan ”epäluotettava kumppani”.

