Harvinainen talvikeli Berliinissä piristää pandemian suluista kärsivän kaupungin ihmisiä.

Berliini

Berliinin Volkspark Friedrichshainin puistokäytällä suihkii onnekas harvinaisuus: berliiniläinen, jolla on sukset.

Carsten Westphal sujauttelee nopeatahtista luisteluhiihtoa ympäri puistoa. Kilometrejä kertyy mukavasti, ja puistokäytävä sopii hyvin luisteluhiihtoon, sillä hiekoitusta ei puistossa ole.

Westphal hiihtää nyt paljon. Hän rakastaa hiihtoa, ja hänellä on aikaa.

”Olen työttömänä. Työpaikkani on urheilukaupassa, mutta se on nyt kiinni.”

Berliini on yhtäkkiä muuttunut taas iloiseksi kaupungiksi kesken pandemiasulkujen. Saksan pääkaupungissa on jo useiden päivien ajan harrastettu talviurheilulajeja kaupungin lukuisissa puistoissa.

Se on harvinaista. Useimmiten lumi ei jää täällä talvisin pitkäksi aikaa maahan, vaikka sitä sataisi. Tänä vuonna kaikki on todellakin erilaista kuin ennen: lunta ja jäätä on ollut jo viikon, ja lämpötila on pysynyt päivisinkin pakkasella.

Sitä ennen talvi on ollut vesi- ja räntäsadetta. Westphal on hiihtänyt Berliinissä viimeksi vuonna 2010. Nyt Berliinin kaduillakin voi törmätä nyt hiihtäjiin. Erityisesti puistohiihto on nousussa.

Työttömäksi jäänyt Carsten Westphal hiihtää luistelusuksilla nyt päivittäin Berliinin Volkspark Friedrichshainissa.­

Facebook-ryhmissä metsästetään suksia. Neuköllnissä on nähty joku Järviset olallaan, Berliinin suomalaisten ryhmässä raportoidaan. Mistä saisi sukset!

”Siirrä paino toiselle jalalle, juuri noin!”

Paul Wein, 25, on tullut perheensä luo Berliiniin opiskelukaupungistaan Dresdenistä. Etäopiskelun ja etäkoulun lomassa hän opettaa kymmenvuotiaalle pikkuveljelleen Carlolle lumilautailua Volkspark Friedrichshainissa.

Puistossa on toisen maailmansodan aikaisista bunkkereista rakennettuja tekokukkuloita, joissa on varsin jyrkät rinteet.

Carlo kavereineen on ruuvannut skeittilaudoista renkaat irti. Joulun aikaan puiston ramppi oli vielä täynnä skeittaajia ja scoottaajia, mutta lumen ansiosta nyt opetellaan uusia lajeja.

Kymmenvuotias Carlo Wein temppuilee normaalisti scootilla, mutta nyt hän harjoittelee lumilautailua skeittilaudalla Volkspark Friedrichshainissa.­

Normaalisti Paul olisi Alpeilla lautailemassa, mutta koronasulku pakottaa elämään toisin.

”Ihan kivaakin, että nyt tulee vietettyä enemmän aikaa pikkuveljen kanssa”, hän sanoo.

Saksassa suurin osa koululaisista on ollut jo melkein kaksi kuukautta etäopetuksessa. Vain ruokakaupat ja apteekit ovat auki – Berliinissä erikoisuutena myös kirjakaupat.

Talviurheiluvälineitä ei saa juuri mistään, sillä verkkokaupoissa on pitkät toimitusajat. Sääennuste lupaa lauhtuvaa jo ensi viikolla.

Mutta ei haittaa, jos ei ole pulkkaa, kun on lumilauta. Gerrit Brandt olisi hänkin normaalitalvena Alpeilla laskemassa. Nyt hän asettuu mahalleen laudan päälle puistossa ja kolmevuotias Käthe kiipeää selkään. Isä ja tytär laskevat bunkkerikukkulan jyrkkää jäistä rinnettä alaspäin.

Gerrit Brandt laskee Käthe-tyttärensä kanssa mäkeä lumilaudalla Volkspark Friedrichshainissa.­

Weißenseen puistossa Hannah-Lea Dorn, 10, ja Gian-Simon Dorn, 6, laskevat mäkeä puisella kelkalla. Puukelkka on Saksassa paljon yleisempi näky kuin muovinen pulkka tai rattikelkka.

Moni vanhempi on kaivanut esiin lapsuutensa perinnekelkan, mutta monet puukelkoista ovat uusia.

Pascal Dorn lapsineen aikoo mennä Weißenseen jäälle luistelemaan. Tekojäitä tai jäähalleja ei ole, sillä kaikki urheilupaikat on pandemian takia kiinni.

Jäälle on kuitenkin päästävä: Hannah-Lea on juuri oppinut piruetin, ja jääkiekkoa varten kolmikolla on mukana pieni maalikin. Viime päivinä Berliinissä on pelastettu jäistä ihmisiä, ja poliisi käy tuon tuostakin puistossa komentamassa ihmiset pois Weißenseen jäältä.

Dornin mielestä se on älytöntä. Hän on kotoisin Sveitsistä, ja kertoo tottuneensa suurempaan yksilönvapauteen.

”Saksassa odotetaan joka asiaan viranomaisohjeita ja selvitetään vastuunkantoa. Sveitsissä ajattelemme, että jokainen vastaa itsestään. Ajan myös autoa, vaikka sekin on erittäin vaarallista.”

Kun poliisin poistumisesta on kulunut hetki, Dorn menee lapsineen jäälle – niin tekee kyllä moni saksalainenkin.

Järven toisessa nurkassa on sula kohta, joka on täynnä joutsenia ja muita vesilintuja. Joukkoon mahtuu myös pari uimaria.

Talviuinti ilman saunaa – myös ilman laituria ja pukukoppia – on Berliinissä tavallinen näky talvella. Vaatteet vaihdetaan rannassa pyyhkeen suojissa. Osa menee järveen alasti eikä kaipaa näkösuojaa riisuutumiselle.

Gian-Simon Dorn, 6, Hannah-Lea Dorn (11) ja heidän isänsä Pascal Dorn laskevat puukelkalla mäkeä.­

Yleensä tosin ympärillä ei ole jäätä kuten nyt. Vincent Spitzer ja Paul Hase joutuvat lintujen keskellä ahtaalle.

”Lintujen mielestä tulimme heidän reviirilleen”, Spitzer sanoo uinnin jälkeen.

Minuuttien pulikoinnin jälkeen iho hohtaa punaisena, mutta olo on miesten mukaan mitä mainioin. Heillä talviuinnin syynä on koronaviruspandemia.

”Uskon, että tämä parantaa vastustuskykyä. Myös henkinen puoli on tärkeä. On hieno tunne voittaa itsensä menemällä kylmään veteen”, Hase sanoo.

Vincent Spitzer (vas) ja Paul Hase käyvät säännöllisesti talviuinnilla lintujen seassa. He uskovat talviuinnin parantavan vastustuskykyä.­