Yhdysvaltain senaatti vapautti entisen presidentin Donald Trumpin odotetusti virkasyytteestä lauantaina. Häntä syytettiin ”kapinaan kiihottamisesta” loppiaisena tapahtuneeseen kongressin valtaukseen liittyen.

Trumpin tuomiota kannatti 57 senaattoria ja vastusti 43. Tuomioon olisi vaadittu 67 ääntä.

Kaikki 50 demokraattia olivat tuomion kannalla. Yhdysvaltain historian neljäs ja Trumpin toinen virkarikosoikeudenkäynti kuitenkin ylitti puoluerajat laajemmin kuin yksikään aikaisempi: yhteensä seitsemän republikaanisenaattoria äänesti tuomion puolesta.

HS esittelee uutistoimisto Reutersin ja yhdysvaltalaislehti The New York Timesin tietoihin perustuen, keitä he ovat.

Richard Burr

Richard Burr­

Pohjois-Carolinaa edustava Richard Burr, 65, on toiminut senaattorina vuodesta 2005 eikä aio asettua enää ehdolle senaatinvaaleissa vuonna 2022. Hänen äänensä saattoi olla kaikkein yllättävin, sillä vaikka Burr kritisoi Trumpia tuoreeltaan kongressirakennuksen valtauksen jälkeen, hän äänesti aiemmin virkarikosoikeudenkäynnin perustuslaillisuutta vastaan.

”Kuten 6. tammikuuta sanoin, presidentti kantaa vastuun näistä traagisista tapahtumista”, Burr sanoi tiedotteessa The New York Timesin mukaan.

”Todisteet presidentti Trumpin syyllisyydestä kapinaan kiihottamiseen ovat vastaansanomattomia. Siksi äänestin tuomion puolesta.”

Bill Cassidy

Bill Cassidy­

Louisianan senaattori Bill Cassidy, 63, oli yksi kuudesta republikaanista, jotka äänestivät tällä viikolla oikeudenkäynnin perustuslaillisuuden puolesta. Tuolloin hän pyörsi kantansa, sillä aiemmassa äänestyksessä hän piti käsittelyä vielä perustuslain vastaisena.

”Perustuslakimme ja maamme on tärkeämpi kuin kukaan yksittäinen henkilö. Äänestin presidentti Trumpin tuomion puolesta, koska hän on syyllinen”, Cassidy sanoi The New York Timesin mukaan.

Cassidy on toiminut senaattorina vuodesta 2015.

Susan Collins

Susan Collins­

Mainen senaattorina vuodesta 1997 toiminut Susan Collins, 68, on jo pitkään suhtautunut kriittisesti Trumpin toimintaan, eikä kongressin valtaus tehnyt poikkeusta.

”Tämä hyökkäys ei ollut spontaani väkivallanteko”, Collins totesi senaatissa äänestyksen jälkeen.

”Ennemmin se oli presidentti Trumpin jatkuvan provokaation huipentumana, jonka tarkoitus oli kääntää presidentinvaalien tulos.”

Lisa Murkowski

Lisa Murkowski­

Alaskan senaattori Lisa Murkowski, 63, vaati Trumpia eroamaan loppiaisen tapahtumien jälkeen, kun tämän kannattajat rynnistivät kongressiin ja keskeyttivät Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Viisi ihmistä kuoli mellakoiden yhteydessä.

Murkowski on toiminut senaattorina vuodesta 2002.

”Kyse ei ole minusta, elämästäni tai työstäni”, Murkowski sanoi Politicon toimittajalle, joka kysyi hänen ottamastaan poliittisesta riskistä äänestämällä Trumpin tuomion puolesta.

”Tässä on kyse siitä, mitä kannatamme. Jos en voi ilmaista, mitä presidentin tulisi mielestäni edustaa, miksi minun tulisi pyytää alaskalaisia tukemaan minua?”

Murkowski on ainoa virkasyytteen puolesta äänestänyt republikaanisenaattori, joka pyrkii uusimaan paikkansa ensi vuoden vaaleissa. Muut joko eivät pyri jatkokaudelle tai heidän kautensa ei ole katkolla vielä ensi vuonna.

Mitt Romney

Mitt Romney­

Utahin senaattori Mitt Romney, 73, oli ainut republikaani, joka äänesti Trumpin tuomion puolesta tämän ensimmäisessä virkarikosoikeudenkäynnissä. Vuonna 2012 presidenttiehdokkaana ollut Romney tunnetaan Trumpin äänekkäänä kriitikkona.

”Presidentti Trump kiihotti kannattajansa kapinaan kongressia vastaan tammikuun 6. päivä. Hän teki tämän huolimatta hyvin tiedetystä väkivallan uhasta, joka tuona päivänä esiintyi. Presidentti Trump myös rikkoi virkavalaansa epäonnistumalla Capitolin, varapresidentin ja muiden rakennuksessa olleiden suojelussa”, Romney sanoi tiedotteessa.

Ben Sasse

Ben Sasse­

Nebraskan senaattoria Ben Sassea, 48, pidetään mahdollisena ehdokkaana republikaanien presidenttikilvassa vuonna 2024, Reuters kertoo. Sasse on julkisesti torpannut Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja sanonut, ettei tällä ole perusteita kyseenalaistaa marraskuun presidentinvaalien lopputulosta.

Sasse on toiminut senaattorina vuodesta 2015, ja hänet valittiin viime vuoden senaatinvaaleissa uudelle kaudelle.

”Vaali-iltana vuonna 2014 lupasin nebraskalaisille, että äänestäisin aina omantuntoni mukaan, vaikka se olisi puolueen kantaa vastaan. Ensimmäisessä puheenvuorossani senaatissa marraskuussa 2015 lupasin puhua suoraan, jos presidentti – jopa oman puolueeni – ylittää valtuutensa”, Sasse sanoi tiedotteessa The New York Timesin mukaan.

Patrick Toomey

Pat Toomey­

Pennsylvanian senaattori Patrick Toomey, 59, kertoi päättäneensä oikeudenkäynnin aikana, että Trump ansaitsee tuomion. Reuters kertoo, että Toomey vaati Trumpin eroa loppiaisen tapahtumien jälkeen.

”Kuuntelin kummankin puolen argumentteja, ja mielestäni argumentit tuomion puolesta olivat huomattavasti vahvempia”, hän totesi tiedotteessa.

Toomey on toiminut senaattorina vuodesta 2011 eikä hae jatkokautta vuonna 2022.

Lisäksi senaatin vaikutusvaltaisin republikaani, vähemmistöjohtaja Mitch McConnell piti äänestyksen jälkeen kovasanaisen puheen. Hän kutsui loppiaisena tapahtunutta kongressin valtausta terrorismiksi ja sanoi Trumpin olevan ”käytännössä ja moraalisesti” vastuussa valtaajien teoista.

”Vapaan maailman johtaja ei voi kuukausia jyristä, että hämärät voimat yrittävät varastaa maamme ja esittää sitten yllättynyttä, kun ihmiset uskovat häntä ja ryhtyvät vastuuttomiin tekoihin.”

Mitch McConnell­

Silti McConnell äänesti Trumpin vapauttamisen puolesta. Hän perusteli päätöstä sillä, ettei Trump oikeudenkäynnin aikana ollut enää presidentti. Hänen mukaansa senaatilla ei siten ollut tuomiovaltaa tapaukseen.