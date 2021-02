Republikaanit yrittivät olla ärsyttämättä ketään, mutta se ei ole välttämättä toimiva strategia, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala.

Lauantaina Washingtonissa nähtiin ennalta arvattu poliittinen näytelmä, kun Yhdysvaltain senaatti vapautti entisen presidentin Donald Trumpin virkasyytteestä. Trumpia syytettiin ”kapinaan kiihottamisesta” loppiaisena tapahtuneeseen kongressin valtaukseen liittyen.

Poliittisessa oikeudenkäynnissä tehtiin silti historiaa. Trumpin tuomiota kannatti 57 senaattoria ja vastusti 43, kun tuomioon olisi vaadittu kaksi kolmasosaa eli 67 ääntä. Koskaan aiemmin Yhdysvaltain historian neljässä presidentin virkarikossyytteessä – joista kahdessa syytettynä on ollut Trump – ei ole äänestetty näin selvästi tuomion puolesta. Jopa seitsemän Trumpin oman puolueen kannattajaa oli tuomion kannalla.

Merkittävää on sekin, että republikaanipuolueen johto totesi Mitch McConnellin suulla, että Trump on ”käytännössä ja moraalisesti vastuussa” kongressitalon valtauksesta. Mellakan yhteydessä kuoli viisi ihmistä ja kongressirakennus kärsi mittavia vahinkoja.

Puolueen johto siis tuomitsi Trumpin, vaikka senaattorien enemmistö äänestikin tuomiota vastaan. Puolue perusteli asiaa muun muassa teknisillä syillä kuten sillä, ettei Trump enää ole istuva presidentti.

Oliko demokraattien nostama virkarikossyyte siis hyödytön temppu? Kuka voitti ja kuka hävisi?

Vaikka demokraattipuolueen ajama hanke ei mennyt läpi, virkarikossyyte kannatti silti nostaa arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala.

”Demokraatit pääsivät esittelemään koko tapauksen maailmalle kenenkään keskeyttämättä. He saivat äänestäjäkunnan huomion ja pääsivät perustelemaan heille virkarikossyytettä. Tämä on olennaista, sillä viime kädessä äänestäjät ovat ne, jotka voivat estää Trumpin uuden nousun.”

Oikeudenkäynnin aikana esitettiin muun muassa videomateriaalia siitä, kuinka täpärästi varapresidentti Mike Pence ehdittiin saatella turvaan, ennen kuin ikkunoista ja ovista kongressirakennukseen tunkeutuneet Trumpin kannattajat ryntäsivät paikalle.

Annalan mukaan todistusaineistoa esittelemällä saatettiin vaikuttaa Trumpin maltillisempien kannattajien mielipiteisiin. Tällä taas voi olla vaikutusta jatkon kannalta, mikäli Trump yhä pyrkii politiikkaan republikaanipuolueen riveissä.

”Demokraattien kannatti nostaa syyte. He ovat nyt paremmassa asemassa kuin jos syytettä ei olisi nostettu. Voitto jäi laihaksi, mutta enemmän he saavuttivat kuin republikaanit.”

Republikaanipuolueen vaikea sisäinen tilanne ei sen sijaan helpottunut virkarikossyyte-episodissa, jossa puolue ikään kuin ajoi kaksilla rattailla. Puolue on vaikeuksissa, sillä käytännössä Trumpilla on yhä laaja kannattajakunta puolueen sisällä, mutta jakolinjat ovat syvät.

Annalan mukaan republikaanipuolueen kaksijakoinen suhtautuminen Trumpin syyllisyyteen kertoo siitä, että puolue pyrkii puntaroimaan tarkasti lyhyen tähtäimen edut. Puolue pyrkii olemaan ärsyttämättä ketään potentiaalista äänestäjää, jotta kannatuspohja pysyisi mahdollisimman laajana tulevissa vaaleissa.

”Tavoitellaan isoa telttaa, siis sellaista puoluetta, jossa hyvinkin erilaiset ihmiset voisivat kokea puolueen omakseen. Tämä on lyhytnäköinen strategia eikä välttämättä kannattava, koska jakolinjat ovat niin syvät. Jos yrittää miellyttää kaikkia, voikin käydä niin, että ärsyttää kaikkia.”

Puolueen Trumpiin kriittisesti suhtautuvassa johdossa on toiveita, että vaikka Trump pelastettiin virkarikossyytteeltä, häntä vastaan saatetaan nostaa vielä syytteitä siviilioikeusistuimissa. On mahdollista, että esimerkiksi kongressitalon valtauksessa loukkaantuneet ihmiset vaativat Trumpia vastuuseen tai häneltä vaaditaan korvauksia kongressitalolle aiheutetuista materiaalisista vahingoista.

On myös mahdollista, että Trumpia vaaditaan tilille vaaliviranomaisiin kohdistetusta painostamisesta, mihin Trump saattoi syyllistyä levittäessään marras-joulukuussa sepitteitä vaalivilpeistä.

Äänestämällä virkarikossyytettä vastaan republikaanipuolueen enemmistö siis välttyi likaamasta omia käsiään, mutta juridisia seuraamuksia Trumpille voi tulla vielä muista tuomioistuimista.

Trump itse esiintyi odotetusti voittajana saatuaan vapautuksen virkarikossyytteestä. Tuttuun tapaansa hän kuvaili tapausta ”historian suurimmaksi noitavainoksi”. Trump myös ilmoitti kertovansa jatkosuunnitelmistaan lähikuukausina.

Selvisikö Trump tapauksesta voittajana, ja voiko hänellä vielä olla edessään merkittävä poliittinen ura?

Annalan mukaan Trumpin teflonpinnoite on jo saanut kolhuja ja siihen on jäänyt myös tahroja, vaikka ydinkannattajien käsityksiä ne eivät välttämättä hetkauta.

Trumpin jatkon kannalta paljon riippuu siitä, millaisia oikeusjuttuja hänellä on edessään, ja kuinka kiireisenä ne hänet pitävät. Kysymysmerkki on myös Trumpin oma varallisuus ja liiketoiminta, jonka on arvioitu joutuneen vaikeuksiin, koska jotkut pankit ja yritykset eivät halua jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan.

Annala uskoo, että Trump joka tapauksessa yrittää pysyä vaikutusvaltaisena Yhdysvaltain politiikassa. Mahdollisesti hän jo juonii kostoa republikaanipolitiikoille, jotka ovat nousseet häntä vastaan.

Yksi mahdollinen keino on Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n tunnetuksi tekemä taktiikka. Siinä yhdistyksen vaatimuksiin taipumattomilta poliitikoilta paitsi vedetään rahoitus, aletaan myös aggressiivisesti rahoittaa vastaehdokkaita. Pelon ja koston taktiikalla NRA onkin onnistunut nousevaan merkittäväksi järjestöksi, jonka kanssa harva poliitikko uskaltaa asettua poikkiteloin.

”Vaikuttaa siltä, että Trump suunnittelee samanlaista uhkailevaa, NRA-tyyppistä politiikkaa. Hän yrittää pysyä relevanttina, saada äänensä julkisuuteen ja luoda sillä tavalla uhkailu- ja pelotevaikutusvaltaa”, Annala sanoo.

Tämän onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, mihin suuntaan Trumpin liiketoimet ja mahdolliset uudet syytteet etenevät, ja onnistuuko hän saamaan merkittäviä rahoittajia poliittisten hankkeidensa taakse.