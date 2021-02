Haavisto on maanantaina Pietarissa tiukassa tilanteessa: Venäjällä on valmisteltu hyökkääviä kommentteja, mutta Lavrov voi yllättää olemalla asiallinen

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapaa maanantaina Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Pietarissa ja puhuu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyistä. Katseet ovat lehdistötilaisuudessa, koska muistissa on EU:n korkean edustajan nöyryytys Moskovassa eikä kukaan tiedä Lavrovin valitsemaa reagointitapaa.

Pietari

Ulkoministeri Pekka Haavisto on tiukassa tilanteesta maanantaina, jolloin hänen on määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov Pietarissa.

Ministeritapaamiseen kohdistuu nyt tavallista laajempaa huomiota myös maailmalla. Haavisto on ensimmäinen Lavrovin tapaava EU-maan ulkoministeri sitten EU:n korkean edustajan Josep Borrellin nöyryytykseksi osoittautuneen Moskovan-vierailun.

Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa, että Haavisto on julkisesti listannut, kuinka monen EU-kollegan kanssa hän on keskustellut valmistautuessaan tapaamiseen.

Venäjän ja EU:n välit ovat hyiset, ja Lavrov on Borrellin tapaamisen jälkeen jatkanut kovia puheita. Perjantaina julkaistussa haastattelussa hän sanoi Venäjän olevan tarvittaessa valmis katkaisemaan suhteensa EU:hun uusien pakotteiden vuoksi.

”Emme halua eristää itseämme maailman elämästä, mutta meidän pitää olla valmiita. Jos haluat rauhaa, varaudu sotaan”, Lavrov sanoi toimittaja Vladimir Solovjovin Youtube-kanavalle antamassaan haastattelussa, jonka Venäjän ulkoministeriö julkaisi tekstimuodossa.

Huomio keskittyy lehdistötilaisuuteen, joka pidetään jo ennen keskustelujen puoltaväliä. Se on tapaamisen julkinen osa, joten siinä ministerit välittävät yleisölle haluamansa kuvan tapaamisesta. Sen perusteella arvioidaan myös Haaviston onnistuminen.

Lehdistötilaisuudessa on varmaa vain se, että sen aikana puhutaan vangitusta oppositiopoliitikosta Aleksei Navalnyistä. Suomen ulkoministeriön vierailutiedotteessa hänen tilanteensa mainitaan ensimmäisenä asiana, ja Haavisto on kertonut vaativansa Navalnyin vapauttamista ja myrkytyksen tutkimista.

Suomi lähtee siitä, että myrkytys ja tuomio rikkovat kansainvälisiä sopimuksia, joihin Venäjä on vapaaehtoisesti sitoutunut. Suomen kaltaiselle pienelle maalle sovittujen sääntöjen noudattaminen on lähtökohtaisesti tärkeää, mutta nyt mukana on lisäelementti: Suomi toimi aktiivisesti, jotta Venäjä sai pysyttyä Euroopan neuvostossa.

Venäjän mukaan Navalnyin kohtelu ei kuulu muille. Sen puheissa ja maan sisäisessä propagandassa Navalnyi esitetään lännen hankkeena Venäjän horjuttamiseksi. Monet analyytikot sanovat ison osan eliitistä ajattelevan oikeasti niin, mikä vaikeuttaa keskustelua.

Lavrov ei siis halua puhua Navalnyistä. Hänen julkisuuteen tarkoittamansa reaktio Haaviston kommentteihin nähdään sitten lehdistötilaisuudessa. Ei tiedetä, haluaako hän esittää kohtaamisen jatkumona Borrellin tapaamiseen vai tehdä näkyvän eron siihen.

Haaviston on varauduttava hyökkääviin vastakommentteihin ja kyykytysyrityksiin. Niitä on Venäjällä selvästi valmisteltu. Kun Venäjän ulkoministeriö julkaisi muutama päivä sitten videon, jolla se kertoi esittelevänsä lännen poliisiväkivaltaa, mukana oli pätkä Suomesta.

Mitään suurta kampanjaa ei silti ole näkynyt. Esimerkiksi venäläisten uutistoimistojen viikonloppuna julkaisema Haaviston haastattelusta pääuutiseksi nousi Haaviston vastaus, että Suomi on valmis tarjoamaan paikan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokoukselle.

Vaikka Lavrov taatusti kommentoi Haaviston Navalnyi-lausuntoja tiukasti, hän voi muuten olla myös asiallinen tai jopa korostetun sopuisa. Hän voi jopa kiitellä Suomea ”rakentavasta asenteesta”, kun Navalnyin oikeudenkäynnissä ei ollut suomalaisdiplomaatteja.

Yksi syys Suomen suopeaan kohteluun on lyödä kiilaa EU:n sisälle. Venäjän edustajien korostunut puhe kahdenvälisistä asioista suomalaisten tapaamisten yhteydessä on myös viestintää: isoista asioista puhutaan isojen kesken.

Haavisto saa tosin olla valppaana pehmeämpiäkin sanoja kuunnellessaan, oikaistavaa voi tulla. Kahdenvälisistä asioista voi nousta lehdistötilaisuudessa myös ikäviä kysymyksiä. Venäjä esimerkiksi on avannut rajansa suomalaisille lentomatkustajille, mutta Suomi ei osaa sanoa, koska se avaa venäläisille.

Lavrov osaa olla sekä hurmaava että sellainen, ettei samassa tilassa kenelläkään ole kivaa. Hän on korkean tason ammattilainen, ulkoministeriön varsin meritokraattisessa järjestelmässä huipulle edennyt karriääridiplomaatti.

Hän ei ole poliittinen operaattori. Hänen työnään on ennemminkin kertoa Venäjän ulkopolitiikasta kuin määrittää sitä. Voimaväki on viime vuosina vahvistanut entisestään asemiaan ulkopolitiikan muodostamisessa ulkoministeriön kustannuksella.

Lavrov on mukautunut tiedottajan rooliinsa, mikä näkyy hänen jyrkentyneessä kielenkäytössään. Se on syönyt maineen lännessä, johon ei näy, että Venäjän eliitin sisäisessä keskustelussa Lavrov on yksi harvoista, jotka yrittävät hillitä ainakin joitain ylilyöntejä.

Varsinaiset poliittiset keskustelut Suomen ja Venäjän välillä käydään päämiestasolla. Ulkoministerien tapaamisessa ennemminkin hoidetaan suhteen mekaniikkaa.

Läheskään aina kotiin ei ole mitään ”tuomisia”. Säännöllisyydellä on yritetty varmistaa, ettei ongelmia tarvitse hoitaa julkisuudessa arvovaltakysymyksinä. On ratkottu kahdenvälisiä asioita ja pysytty kärryillä toisen ajattelusta.

Nyt mitään kummempaa kahdenvälistä ongelmaa ei ole. Asialista on pitkä ja sillä on mukaviakin asioita. Matkan päähuomio on kuitenkin yhdessä asiassa, vaikka tapaaminen onkin ihan aikataulunmukainen. Haavisto saapuu Pietariin kertomaan, että Suomi ei hyväksy Venäjän toimintaa – ja että Suomi on ollut muodostamassa EU:n kantaa.

Haavistolla on siis edessään kova reissu, jolla hän edustaa Suomen lisäksi koko EU:ta. Kyyti voi olla kylmää, mutta diplomatian ei kuulukaan olla aina kivaa.

Kiinnostus muualla EU:ssa ja Yhdysvalloissa lisää painetta Haavistolle, mutta onnistuminenkin huomataan laajalti.