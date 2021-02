Israel on jo alkanut hiljalleen luopua joistakin rajoituksista.

Yli 41 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden annoksen rokotetta Israelissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Maassa suunnitellaankin muun muassa hotellien ja ravintoloiden osittaista avaamista lähiviikkojen aikana.

Hotelleja ja kuntosaleja olisi tarkoitus avata 23. helmikuuta niille, jotka ovat saaneet molemmat rokoteannokset tai jotka ovat sairastaneet covid-19:n ja siten saaneet vastustuskykyä tautia vastaan. Rokotteen saaminen on tarkoitus osoittaa eräänlaisella digitaalisella rokotepassilla, joka toimii terveysministeriön kehittämän terveystietoihin linkitetyn sovelluksen kautta.

Ravintolat ja kahvilat taas olisi tarkoitus avata mahdollisesti 9. maaliskuuta.

Israel on jo alkanut hiljalleen luopua joistakin rajoituksista. Se on Reutersin ja uutistoimisto AFP:n mukaan päässyt sopuun sekä Kreikan että Kyproksen tasavallan kanssa matkustusrajoitusten keventämisestä niiden kohdalla, jotka on jo rokotettu.

Noin yhdeksän miljoonan asukkaan Israelissa saataneen 30 prosenttia väestöstä rokotetuksi kokonaan eli molemmilla rokoteannoksilla tämän kuun aikana, kertoo Reuters. The Times of Israelin mukaan molemmat annokset on saanut jo yli 2,5 miljoonaa ihmistä Israelissa.

Puolet väestöstä olisi Reutersin mukaan toiveena saada rokotetuksi ensi kuun aikana. Rokotusten alkuvaiheessa Israel oli ilmoittanut tavoitteekseen saada rokotetta annetuksi kaikille yli 16-vuotiaille maaliskuun loppuun mennessä, kertoo esimerkiksi AFP.

Useat israelilaismediat, muun muassa Haaretz, The Jerusalem Post ja The Times of Israel, uutisoivat sunnuntaina tuoreesta israelilaistutkimuksesta, jonka mukaan oireisten tartuntojen määrä laski 94 prosenttia Pfizerin ja Biontechin rokotteella rokotettujen keskuudessa verrattuna rokottamattomiin.

Vakavien tautimuotojen määrä puolestaan väheni 92 prosentilla. Tutkimuksen aineistossa verrattiin 600 000 rokotteen saaneen ja 600 000 rokottamattoman suuruisia aineistoja.