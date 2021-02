The New York Times: Trump katseli televisiosta ”iloisena”, kun väkijoukko rynni kongressi­taloon, vaikka tiesi varapresidentin olevan vaarassa

Sanomalehti The New York Times on laatinut koosteen siitä, mitä Trump teki sen jälkeen, kun hän oli pitänyt puheen, jossa kehotti kannattajiaan marssimaan kongressirakennukseen.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tiesi, että kongressirakennukseen tunkeutunut väkijoukko uhkasi varapresidentti Mike Penceä 6. tammikuuta, mutta tyytyi silti katselemaan tapahtumia televisiosta ”iloisena”.

Uusia tietoja Trumpin toimista tuli ilmi kongressissa pidetyn virkarikosoikeudenkäynnin kuluessa.

Kongressin valtauksen jälkeen oli pitkään epäselvää, milloin Trump sai tietää, että väkijoukko uhkasi kongressin jäseniä ja varapresidenttiä. Asiaan toi selvyyttä alabamalainen republikaanisenaattori Tommy Tuberville viime viikolla.

Hän kertoi uutissivusto Politicon mukaan puhuneensa Trumpin kanssa puhelimessa tapahtumien aikaan ja kertoneensa Trumpille, että Pence oli juuri evakuoitu istuntosalista.

Puhelu soitettiin Valkoisesta talosta 6. tammikuuta kello 14.26 paikallista aikaa, kertoo The New York Times. Ajankohta ilmenee utahilaisen republikaanisenaattorin Mike Leen toimittamista puhelutiedoista. The New York Timesin mukaan Trump soitti puhelun Leelle, mutta tavoitteli todellisuudessa Tubervilleä. Lee antoi puhelimen Tubervillelle.

Edustajainhuoneen syyttäjät pitivät tietoa Trumpin ja Tubervillen keskustelusta merkittävänä ja päättelivät siitä, että Trump oli selvästi tietoinen siitä, että Pence oli vaarassa, mutta ei välittänyt tämän turvallisuudesta, The New York Times kertoo.

Kaksi minuuttia ennen puhelua Trump oli hyökännyt Twitterissä varapresidentti Penceä vastaan voimakkaasti, koska tämä oli aikeissa vahvistaa Trumpin kilpailijan Joe Bidenin marraskuun presidentinvaalien voittajaksi. Vaalituloksen vahvistaminen kuuluu varapresidentin tehtäviin.

”Mike Pencellä ei ollut rohkeutta tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä maamme ja perustuslakimme suojelemiseksi”, ilmoitti Trump twiitissään kello 14.24. Samassa twiitissä Trump myös jatkoi väitteitään vaalituloksen virheellisyydestä.

Trump poisti twiitin myöhemmin, ja lopulta Twitter sulki koko hänen Twitter-tilinsä, mutta twiitti löytyy yhä Trump Twitter Archive -sivustolta.

Kongressin valtauksen aikana Trumpin avustajat Valkoisessa talossa yrittivät saada presidentin tekemään jotain tilanteen lopettamiseksi, kertoo The New York Times. Useiden avustajien mukaan presidentti kuitenkin ilmaisi tyytyväisyyttä siitä, että Bidenin voiton vahvistaminen lykkääntyi ja ihmiset taistelivat Trumpin puolesta, lehti kertoo.

Trumpin tyytyväisyydestä mainitsi myös senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell puheessa, jonka hän piti virkarikosoikeudenkäynnissä lauantaina.

”Julkisten raporttien mukaan hän katsoi televisiota iloisena kaaoksen edetessä. Hän painoi eteenpäin suunnitelmassaan vaalien kumoamiseksi”, McConnell sanoi puheessaan.

”Vielä siinä, vaiheessa, kun kenelle tahansa järkevälle tarkkailijalle oli selvää, että varapresidentti Pence oli vaarassa, siitä huolimatta, että Trumpin lippuja kantava väkijoukko hakkasi poliiseja ja kaatoi suoja-aitoja, presidentti lähetti vielä twiitin, jossa hän hyökkäsi varapresidenttiä vastaan”, Pence sanoi.

McConnell äänesti lauantaina sen puolesta, että Trump vapautettaisiin virkasyytteestä. Puheessaan hän kuitenkin ilmoitti pitävänsä Trumpia syyllisenä väkijoukon yllyttämiseen.

”Ei ole epäilystäkään siitä, että presidentti Trump on käytännössä ja moraalisesti vastuussa tuon päivän tapahtumien aikaansaamisesta”, McConnel sanoi puheessaan.

Trumpin pää alkoi kääntyä avustajien painostuksesta, kertoo The New York Times.

The New York Timesin mukaan ainakin republikaanisenaattori Lindsey Graham ja Valkoisen talon esikuntapäällikkö Mark Meadows soittivat Trumpin tyttärelle Ivanka Trumpille pyytääkseen tätä puhumaan isälleen järkeä.

Lopulta kello 14.38 Trump lähetti twiitin, jossa hän kehotti kannattajiaan tottelemaan poliisia.

”Tukekaa Capitolin poliisiamme ja lakia valvovia viranomaisia. He ovat maamme puolella. Pysykää rauhanomaisina”, Trump twiittasi.

Runsaat puoli tuntia myöhemmin Trump lähetti vielä toisen twiitin, jossa hän kehotti valtaajia pidättäytymään väkivallasta.

Kongressin valtaajien väkivalta kuitenkin jatkui. Poliisi ilmoitti vasta noin kello 20, että kongressirakennus oli turvallinen, kertoo The New York Times.

Vielä pari tuntia ennen sitä Trump oli lähettänyt twiitin, jossa hän ilmoitti ymmärtävänsä valtaajia.

”On asioita, joita tapahtuu, kun pyhä maanvyörymävoitto niin häikäilemättä ja ilkeästi riistetään suurilta patriooteilta, joita on niin kauan kohdeltu väärin ja epäoikeudenmukaisesti. Menkää kotiin rakkaudessa ja rauhassa. Muistakaa tämä päivä ikuisesti!” Trump twiittasi kello 18.01.