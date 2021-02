Lähes kaikkien Suomessakin myytävien aurinkopaneelien raaka-aine on todennäköisesti valmistettu osin Kiinan Xinjiangissa, jossa jopa miljoona uiguuria on suljettu keskitysleireille.

Tuore raportti kytkee aurinkopaneelien raaka-aineen suurimmat kiinalaistuottajat Xinjiangissa pakkotyötä teettäviin tahoihin.

Aurinkopaneelit valmistetaan useimmiten monikidepiistä, joka on halvin valmistusmenetelmä. Monikidepiin tuotantoa on siirtynyt 2010-luvulla voimakkaasti Kiinaan ja Kiinassa Xinjiangiin.

Neljä viidestä maailman suurimmasta monikidepiitehtaasta sijaitsee uutistoimisto Bloombergin mukaan nyt Xinjiangissa, jossa tuotetaan yli 40 prosenttia maailman monikidepiistä.

Alihankintaketjujen takia kuluttajan on käytännössä mahdotonta välttää riskiä siitä, että aurinkopaneelin raaka-aine olisi valmistettu osaksi Xinjiangissa pakkotyövoimalla.

Ainakin 95 prosenttia EU:ssa myydyistä aurinkopaneeleista on tehty monikidetekniikalla, ja Suomessa suhdeluku on suunnilleen sama. ”Tarkkoja lukuja ei ole, mutta osuus saattaa olla noin 90 prosenttia”, sanoo Aurinkoteknillisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Christer Nyman.

Suomessa on aurinkopaneeleita valmistavia yrityksiä, mutta niidenkin komponentit tulevat yleensä Kiinasta.

Yhdysvaltalainen Horizon Advisory -konsulttiyhtiö julkaisi tammikuussa raportin, jonka tiedot viittaavat siihen, että Kiinan aurinkopaneelituottajat ovat yhteydessä Xinjiangissa pakkotyötä teettäviin tahoihin.

Raportti mainitsee erikseen kiinalaisyritykset GCL-Poly, East Hope Group, Daqo New Energy, Xinte Energy ja Jinko Solar. Ne tuottavat noin kolmanneksen maailman monikidepiistä.

Christer Nymanin mukaan Suomessa myydään paljon ainakin Jinko Solarin aurinkokennoja. Jinko Solar kiisti pakkotyövoiman käytön sanomalehti The New York Timesissa.

Ainakin yhdellä tehtaista on yhteyksiä aluetta hallitsevaan Xinjiangin rakennuskomennuskuntaan. Toinen tehdas tekee yhteistyötä ”uudelleenkoulutusleirien” kanssa, mikä on Kiinan käyttämä kiertoilmaus keskitysleireille.

Leireillä on myös omia tehtaita ja tuotantolaitoksia. Kun jopa miljoona uiguuria on leireillä, pakkotyön välttäminen tuotantoketjussa muodostuu vaikeaksi.

Raportin julkaisun jälkeen 175 aurinkopaneelivalmistajaa allekirjoitti pakkotyön vastaisen vetoomuksen. Allekirjoittajien joukossa on myös neljä kiinalaista paneelinvalmistajaa, joilla on tuotantoa Xinjiangissa. Ne kiistävät jyrkästi käyttävänsä pakkotyövoimaa.

Itse aurinkokennot ja -paneelit valmistetaan yleensä muualla Kiinassa, sanoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund. Lundin mukaan tuotanto vaatii korkeaa ammattitaitoa, ja työvoimakulujen osuus on hyvin pieni.

Monikidepiitä tuotetaan Xinjiangissa siellä sijaitsevien hiilikaivosten takia.

Aurinkokennojen valmistuksessa monikidepiin puhtaus nostetaan 99,99 prosenttiin. Yleisimmin käytetty menetelmä syö paljon energiaa: Siinä piitä käsitellään noin tuhannen celsiusasteen lämpötilassa. Aurinkopaneelit, joita pidetään puhtaana energiamuotona, siis usein tuotetaan hiilivoimalla, vaikka sen osuus aurinkopaneelin tuottamasta energiasta onkin äärimmäisen pieni.

Maailman monikidepiin tuotantoa on Bloombergin mukaan siirtynyt Xinjiangiin nopeasti. Vielä vuonna 2016 Xinjiangissa tuotettiin noin yhdeksän prosenttia maailman monikidepiistä. Nyt osuus on noin 45 prosenttia.

Monikidepiitä tuotettiin viime vuosikymmenellä paljon EU:ssa, varsinkin Saksassa, jossa tuotantoa tuettiin voimakkaasti.

2010-luvulla Kiina jopa syytti EU:ta, Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa monikidepiin polkumyynnistä Kiinan markkinoilla. Sen jälkeen osat kääntyivät, ja nyt monikidepiistä jo 82 prosenttia tuotetaan Kiinassa.

Peter Lundin mukaan kyse ei ole pelkästä kauppapolitiikasta eikä kiinalaisten halpatuotannosta. ”Oma tulkintani on, että se on vain osa totuutta. Kiinalaisten perustaito on skaalata tuotantoa nopeasti ylöspäin. Aurinkopaneelien valmistuksessa työvoiman osuus on pieni ja pääomien osuus suuri.”

Yhdysvallat määritteli Xinjiangin sorron kansanmurhaksi presidentti Donald Trumpin viimeisenä virkapäivänä tammikuussa.

Kiina on kiistänyt väitteet pakkotyön hyväksikäytöstä Xinjiangissa, mutta se ei päästä toimittajia ja tutkijoita toimimaan vapaasti Xinjiangissa. Se kiisti pitkään keskitysleirien olemassaolon kunnes myönsi, että uiguureja on ”uudelleenkoulutusleireillä”.