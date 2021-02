Florida päätti padota rokoteturistit. Kuuba sen sijaan haluaa vastaanottaa heitä.

Työntekijä Yoel Hernandez näytti rokotepulloa rokotteiden pakkauslaitoksessa Finlay-rokoteinstituutissa Havannassa tammikuussa. Kuuba on aikeissa tuottaa sata miljoonaa annosta Kuubassa kehitettyä rokotetta, ja sitä on lupailtu myös kaikille halukkaille turisteille Kuubassa.­

Maailmalla on syntymässä uusi matkailun laji, rokoteturismi. Kun koronavirusrokotteita on tullut, markkinoille, osa ihmisistä ei malta odottaa rokotusvuoroaan vaan lähtee hakemaan rokotetta sieltä, mistä sen voi saada.

Yksi ensimmäisistä rokoteturismin merkeistä nähtiin Yhdysvaltojen Floridassa, kun osavaltio alkoi jakaa rokotteita ilmaiseksi kaikille 65 vuotta täyttäneille. Aluksi rokote oli mahdollista saada, vaikka asui muualla kuin Floridassa, ja monet tarttuivat tilaisuuteen.

Tammikuun 19. päivään mennessä Floridassa oli käynyt rokotettavana yli 37 000 ihmistä, jotka asuivat muissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Muualta tulevien asettuminen rokotusjonojen tukkeeksi on turhauttanut monia floridalaisia. Uutistoimisto Reutersin tammikuussa haastattelema floridalainen Shirley Hicks, 70, oli yrittänyt kolmen viikon ajan saada varattua rokotusaikaa 80-vuotiaalle miehelleen, mutta aikoja ei ollut tarjolla.

”Se saa minut surulliseksi, se saa minut vihaiseksi”, Hicks sanoi Reutersille.

Koronarokotukseen jonotettiin autoissa Lake Countyssa Floridassa tammikuun lopulla. Florida antoi alkuvaiheessa rokotetta kaikille 65 vuotta täyttäneille mutta on sittemmin tiukentanut rokotuskriteerejä.­

Floridaan tuli rokotettavia myös ulkomailta. Koronaimmuniteettia hakemaan saapui varakkaita ihmisiä esimerkiksi Argentiinasta ja Kanadasta, kertoi South Florida Sun Sentinel -lehti. Näissä maissa rokotteita annettiin vain tietyille ryhmille, esimerkiksi hoitohenkilökunnalle.

Argentiinasta oli lehden mukaan käynyt Floridassa rokotettavina muun muassa yritysjohtajia. Meksikolainen tv-toimittaja Juan José Origel kertoi Twitterissä käyneensä Yhdysvalloissa rokotettavana.

Reutersin mukaan intialainen liikematkatoimisto kertoi tammikuussa, että sillä oli jonossa yli 5 000 asiakasta, jotka halusivat matkustaa Yhdysvaltoihin hakemaan rokotetta.

Intialaiset matkatoimistot ovat halunneet järjestää rokotusmatkoja myös Britanniaan ja Venäjälle, kertoo Outlook Traveller -sivusto.

Floridan rokoteturismia alettiin padota tammikuun jälkipuoliskolla. Tuolloin otettiin käyttöön määräys, jonka mukaan rokotteita annetaan lähinnä osavaltion omille asukkaille. Uusi sääntö sallii rokotteet Floridassa osan vuodesta asuville, mutta asuminen pitää todistaa, kertoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Maan sisäisiä rokoteturisteja on nähty myös Kanadassa. Tammikuussa uutisoitiin esimerkiksi vancouverilaisesta pariskunnasta, joka matkusti Länsi-Kanadan Yukoniin. Siellä he esiintyivät paikallisen motellin työntekijöinä saadakseen rokotteen, kertoi CBC.

On myös maita, joissa on otettu vapaampi linja ulkomaalaisten rokottamiseen. Kommunistinen Karibian saarivaltio Kuuba on ilmoittanut alkavansa maaliskuussa antaa koronarokotetta kaikille Kuubassa vieraileville turisteille, jotka haluavat.

Kuuballe turismi on tärkeä ulkomaanvaluutan lähde.

”Vallankumous muuttaa kaiken, mikä on muutettava”, lukee Kuuban edesmennyttä vallankumousjohtajaa Fidel Castroa esittävässä julisteessa Havannassa. Kuuba on kehittänyt oman koronarokotteen, jota se on lupaillut myös turisteille. Rokotteen kolmosvaiheen testaus on alkamassa vasta maaliskuussa.­

Turisteille tarjotaan Soberano 02 -rokottetta, jota kehitetään Kuubassa, kertoo meksikolainen talouslehti El Financiero. ”Uimarantoja, Karibia, mojitoja ja rokote, kaikki samassa paikassa”, todetaan venezuelalaisen Telesur-kanavan julkaisemassa, Kuuban rokotetta mainostavassa videossa.

Mojito on tunnettu rommipohjainen cocktail, jonka toisinaan sanotaan olevan lähtöisin Kuubasta.

Kuubalaisella rokotteella ei ole kuitenkaan vielä myyntilupaa. Sen kolmosvaiheen testaus on määrä aloittaa maaliskuussa. Kuuba on arvioinut pystyvänsä tämän vuoden aikana tuottamaan rokotetta jopa sata miljoonaa annosta.

Myös Arabiemiraattien Dubaihin on houkuteltu kävijöitä koronavirusrokotteella. Brittiläinen luksusmatkaklubi Knightsbridge Circle on väittänyt tarjoavansa yli 65-vuotiaille Dubaihin suuntautuvia pakettimatkoja, joihin kuuluu koronarokote, kertoo britannialainen sanomalehti The Guardian.

The New York Times -lehden mukaan klubi sai noin 2 000 uutta jäsenhakemusta sen jälkeen, kun klubin perustaja Stuart McNeill kertoi The Telegraph -lehdelle, että yli 65-vuotiaita jäseniä lennätetään Dubaihin rokotettaviksi yksityisen palveluntarjoajan hankkimalla rokotteella.

Jäsenyys maksaa vajaat 29 000 euroa vuodessa. The Guardianin mukaan klubi ei kuitenkaan pysty järjestämään jäsenilleen Pfizerin ja Biontechin rokotetta, jota Arabiemiraatit antaa vain omille kansalaisilleen ja maassa asuville. Brittiläisen klubin jäsenet voivat sen sijaan saada kiinalaisen Sinopharm-yhtiön rokotetta, The Guardian kertoo.

Dubaissa myös suunnitellaan rokotematkojen järjestämistä turisteille, vaikkei se vielä ole mahdollista, koska voimassa olevien määräysten mukaan rokotetta annetaan vain maassa asumisesta tai kansalaisuudesta todistavan kortin haltijoille, kertoo ranskalainen televisiokanava France Info.

Myös Dubai on alkanut houkutella kävijöitä rokotteella. Dubai käynnisti viime lokakuussa ohjelman, jossa ulkomaalaisille annetaan viisumeja etätyön tekemiseen Dubaista käsin. Sittemmin Dubai on mainostanut ohjelmaa sillä, että tulijat saavat myös ilmaisen koronavirusrokotteen, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Matkailulla on suuri merkitys Dubain taloudelle, mutta koronaviruksen vuoksi turistien tuomat rahavirrat ovat ehtyneet. Etätyöohjelmalla on pyritty paikkaamaan menetyksiä.