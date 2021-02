Monista muista suurista eurooppalaiskaupungeista ja Espanjan itsehallintoalueista poiketen Madrid höllentää tällä viikolla koronarajoituksia entisestään.

Madrid

Terassit täyttyvät aurinkoisena päivänä äärimmilleen Plaza de Santa Ana -aukiolla. Madridin itsehallintoalue pitää kiinni liberaalista linjastaan koronavirusrajoituksissa.

Terassipöytien sallittua asiakasmäärää kasvatettiin hiljattain neljästä kuuteen. Madridin öistä ulkonaliikkumiskieltoa lykätään tämän viikon torstaina tunnilla, jolloin se alkaa kello 23. Näin alueen baarit ja ravintolat saavat olla jatkossa auki espanjalaisten illallisaikaan, joka on muuta Eurooppaa myöhemmin.

Lähes kaikki palvelut kaupoista kuntosaleihin ja kulttuurikohteisiin ovat kaupungissa auki, tosin rajoitetuin asiakasmäärin.

Olutlasillisesta terassilla nauttivat madridilaiset Eva de Frutos, 47, ja Carlos Loreiro, 44, ovat tyytyväisiä Madridin linjaan. He uskovat tartunnoista suurimman osan tapahtuvan yksityisasunnoissa, vaikka kotonakaan ei saa järjestää kokoontumisia.

”Ystävämme Segoviassa ovat kateellisia siitä, että voimme käydä oluella terassilla, jos siltä tuntuu. Monilla alueilla, joissa lähes kaikki liiketoiminta on ollut pysähdyksissä, on silti samankaltaiset tartuntalukemat kuin täällä. En usko tiukkoihin rajoituksiin”, sanoo Loreiro, joka työskentelee verisuonikirurgina La Princesan sairaalassa.

Tällä hetkellä Madridin teho-osastojen potilaspaikoista on käytössä noin puolet ja tehdyistä koronavirustesteistä on positiivisia lähes viidennes. Silti Loreiro kokee tunnelman La Princesan sairaalassa nyt rennommaksi kuin pandemian alkuvaiheissa viime keväänä. Alueen sairaaloiden painetta helpotti joulukuussa avattu Isabel Zendalin pandemiasairaala, johon koronapotilaita ohjataan.

”Tämä on mahdollistanut sen, että muissa sairaaloissa voidaan keskittyä myös muiden sairauksien hoitamiseen. Ihmisiä kuolee yhä muihinkin sairauksiin, ja hekin tarvitsevat hoitoa.”

Liikkumista on rajoitettu Madridissa vain tietyissä terveyskeskuspiireissä, joissa tartuntamäärät ovat kasvussa. Keskustassa elämä jatkuu olosuhteisiin nähden lähes normaalina.

Madridin itsehallintoalueen johtaja Isabel Ayuso perustelee ravintola-alan yritysten ja muun liiketoiminnan auki pitämistä sillä, että madridilaisten tiukka taloustilanne ei pahenisi.

Madridilainen Carmen Martín kertoo, että aluejohtajan liberaali linja jakaa kaupunkilaisten mielipiteitä.

”Myös oma mielipiteeni on kaksijakoinen. En ole Ayuson kanssa samaa mieltä juuri mistään, mutta tässä asiassa ymmärrän häntä. Tilanteen paheneminen pelottaa, mutta on hyvä, että taloutta yritetään pelastaa.”

Carmen Martín ei astu sisään ravintoloihin.­

Martín ei ole tavannut perheenjäseniään kuukausiin muualla kuin ulkoilmassa. Plaza de Santa Anan tuntumassa asuva Martín istahtaa välillä aukion terasseille tai penkeille, ja mukana on usein myös 90-vuotias äiti. Ravintoloiden sisätiloihin hän ei astu.

”Ulkoilmassa kokoontuminen on mielestäni hyväksyttävää, jos turvavälit säilytetään. Me emme ole Saksa tai jokin Pohjoismaista, joilla on vahva tukijärjestelmä. On jotenkin pärjättävä tässä tilanteessa, johon on jouduttu.”

Madridin tartuntamäärä on parhaillaan pienenemään päin.

Kahden viime viikon aikana alueella on todettu 625 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden, kun vielä tammikuun lopussa suhdeluku hipoi 1 000:ta. Silti alueen tartuntamäärät ylittävät yli kaksinkertaisesti terveysministeriön määrittämän suuren riskin rajan, joka on 250. Koko Espanjassa luku on noin 670.

Vertailun vuoksi: Helsingissä luku on runsaat 200, koko Suomessa runsaat 90.

Madridin linja poikkeaa useimmista Espanjan itsehallintoalueista. Esimerkiksi Andalusiassa ja Valenciassa on varauduttu koronaviruksen neljänteen aaltoon kieltämällä kaikki ei-välttämätön liiketoiminta illalla kello 18:n jälkeen. Kymmenillä Andalusian paikkakunnilla on päätetty toistaiseksi pitää auki vain ruokakaupat ja apteekit.

Eniten tautitapauksia Espanjassa on todettu kahden viime viikon aikana Valencian itsehallintoalueella, noin 1 200. Tosin sielläkin määrä on pienentynyt selvästi.

Espanjan naapurimaassa Ranskassa arki on toistaiseksi varsin rajoitettua, joten Madridin vapaudesta saapuu nauttimaan moni ranskalainenkin.

Ranskalaisten ravintolaturismi Madridissa on yleistynyt, ja ranskan kieltä kuulee kaupungin kaduilla etenkin viikonloppuisin.

Pariisissa opiskeleva tunisialainen Eya El Ghoul, 21, saapui ystäviensä kanssa Madridiin viikonlopun viettoon.

”Pariisissa on tällä hetkellä todella tylsää. Kaikki on kiinni”, El Ghoul kertoo odotellessaan ystäviään Plaza de Santa Analla.

Pariisissa asuva tunisialainen Eya El Ghoul saapui Madridiin viettämään viikonloppua ystäviensä kanssa.­

Ranskassa liiketoimintaa on rajoitettu jo lokakuusta asti. Koska Pariisista on Madridiin hyvät lentoyhteydet, espanjalaiskaupungista on tullut ranskalaisnuorille suosittu viikonloppukohde.

Riskialueilta Madridiin saapuvien matkailijoiden on esitettävä lentokentällä negatiivinen covid-testitulos, mutta muuten alueen rajat ovat avoinna EU-alueelta saapuville matkailijoille.

Somevaikuttajana työskentelevän ja viestintää opiskelevan El Ghoulin toiveena on nauttia viikonlopun aikana Madridin kahviloista ja ravintoloista. Hän on Madridissa ensimmäistä kertaa.

”Kone oli täynnä, ja useimmat vaikuttivat turisteilta, joten monilla muillakin on varmasti sama suunnitelma.”