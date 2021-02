Rapmuusikko Pablo Haselia uhkaa yhdeksän kuukauden vankilatuomio monarkiaa ja poliisia vastustaneista twiiteistä ja lyriikoista.

Katalonialainen rapmuusikko Pablo Hasel kuvattiin maanantaina Lleidan yliopistossa, jonne hän on sulkeutunut välttääkseen vankilatuomion.­

Espanjassa rapmuusikko Pablo Hasel on sulkeutunut katalonialaiseen yliopistoon välttääkseen vankilatuomion, joka uhkaa häntä monarkiaa ja poliisia vastustaneiden twiittien ja lyriikoiden vuoksi.

Hasel on tuomittu yhdeksäksi kuukaudeksi vankilaan terrorismin ylistämisestä sekä kruunun ja valtion instituutioiden herjaamisesta. Hasel oli muun muassa syyttänyt twiiteissään poliisia maahanmuuttajien ja mielenosoittajien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Haselille oli annettu perjantai-iltaan asti aikaa ilmoittautua poliisille. Ilmoittautumisen sijaan hän tiedotti Twitterissä, että on tukijoidensa kanssa Lleidan yliopistossa.

”Heidän täytyy murtautua sisään, jos haluavat laittaa minut vankilaan”, Hasel kirjoitti.

Haselin oikea nimi on Pablo Rivadulla Duro. Hän kannattaa Katalonian itsenäisyyttä.

Lleidan yliopiston tiedottaja on vahvistanut, että Hasel on yliopiston keskustakampuksella noin parinkymmenen tukijansa kanssa. Tiedottajan mukaan tilanne on rauhallinen, eikä poliisi ole toistaiseksi puuttunut siihen.

Lleidan yliopisto sijaitsee Lleidan (espanjaksi Leridan) kaupungissa Katalonian itsehallintoalueen länsiosassa noin 150 kilometrin päässä Barcelonasta.

Yli 200 taiteilijaa on allekirjoittanut vetoomuksen Haselin vankilatuomiota vastaan. Allekirjoittaneiden joukossa ovat muun muassa elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar, näyttelijä Javier Bardem ja muusikko Joan Manuel Serrat.

Espanjan hallitus lupasi viime viikolla alentaa taiteen tai kulttuuritoiminnan yhteydessä tehdyistä ”ilmaisurikoksista” määrättyjä rangaistuksia.

Haselin tapaus ei ole ainoa laatuaan.

Vuonna 2018 espanjalainen rapmuusikko Valtònyc pakeni Belgiaan saatuaan tuomion samankaltaisista ilmaisurikoksista. Espanja on yrittänyt saada Belgiaa luovuttamaan hänet, mutta Belgia on kieltäytynyt, koska Belgian lakien mukaan Valtònyc ei ole syyllistynyt rikokseen.