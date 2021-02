Varkaat vaikuttavat tuntevan kohteensa hyvin, ja siksi epäilykset kohdistuvat paikallisiin.

Italian Toscanan saaristossa sijaitsevan pienen Capraian saaren kolmella poliisilla on ollut kuluvan talven aikana poikkeuksellinen ongelma, sillä saarta vaivaa murtovarkauksien sarja.

Capraian saari on talvisin varsin eristyksissä. Pienelle saarelle pääsee ainoastaan laivalla, jos sääolosuhteet sallivat. Kesäisin asukasluku on turistien takia noin 4 000, mutta talvella saarella ei vierailla ja asukkaita on 400. Tiiviissä yhteisössä kaikki tuntevat toisensa hyvin.

Varkauksia on kuitenkin tehty niin koteihin kuin kauppoihin. Viimeisimmässä tapauksessa tupakkakaupan kassakaapista vietiin 60 000 euroa käteistä. Tekijä tai tekijät olivat sulkeneet valvontakameran, kertoo brittilehti The Guardian.

Myös apulaispormestari Fabio Mazzei joutui varkauden uhriksi marraskuussa. Varkaat veivät käteistä ja koruja sisältäneen kassakaapin, joka oli piilotettu huonekaluihin.

”Se on surullista, koska tulee tunne, että perheessä on varas. He iskivät oikeana päivänä, koska he selvästi tiesivät minun olevan vierailulla Pisassa. He tunsivat talon todella hyvin”, Mazzei kertoo italialaislehti Corriere della Seralle.

Paikallisilla on ollut tapana säilyttää omaisuuttaan kotona, sillä saaren ainoa pankki lopetti toimintansa viime vuonna.

Pormestari Marida Bessi kertoo, että yhteisö on jo alkanut riitaantua, kun ystävät ja naapurit tarkkailevat toisiaan. Toistaiseksi poliisi ei ole löytänyt johtolankoja.

”Saaren kolme poliisia ovat kyllä osaavia, ja he tekevät kaikkensa asian selvittämiseksi. Heillä pitäisi kuitenkin olla enemmän johtolankoja, koska muuten kyseessä todella on ratkaisematon rikosmysteeri.”

Asukkaat ovat eläneet saarella hyvin rauhallista elämää murtosarjaan asti.

”On riski, että se yhteisöllisyyden tunne, joka meillä on aina ollut, vahingoittuu.”